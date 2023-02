Hai bisogno di più spazio sulla tua PS5? Meglio una SSD interna o esterna?

Quando accendi la tua PlayStation 5 per la prima volta, puoi facilmente accorgerti che, tutto sommato, non hai un'enorme quantità di spazio di archiviazione su cui contare.

Considerando lo spazio richiesto dai file di sistema, ti rimangono circa 667,2 GB per tutti i tuoi giochi. Tenendo conto di quanto occupano i moderni titoli sul mercato, puoi stimare spazio sufficiente per circa 4-10 giochi.

Se sei un videogiocatore occasionale, ciò dovrebbe bastare. Se hai a che fare con titoli tripla A particolarmente voluminosi però, potresti avere qualche problema di troppo.

Una volta inevitabilmente esaurito lo spazio, ti rimangono diverse due vie percorribili: puoi iniziare a disinstallare i giochi o acquistare una SSD. Quando acquisti un supporto SSD per la tua PS5 puoi scegliere tra una soluzione interna o esterna. Ma quale è meglio?

Che cos'è una SSD interna e perché dovrei acquistarne una per la tua PS5?

Una SSD interna è un piccolo supporto collegato tramite USB della tua PS5. L'installazione di un **SSD M.2** nella tua console è un processo semplice ealquanto rapido. Le cover della tua PS5 sono progettate per essere rimosse. Potresti averlo già fatto per pulire i componenti interni (ed evitare surriscaldamenti) o aver direttamente sostituito una cover per motivi estetici.

In tal caso, potresti aver notato un piccolo slot vuoto all'interno della tua PS5. Quel posto è riservato a una SSD interna. L'installazione di una memoria di questo tipo è più conveniente di uno esterno per diversi motivi.

Una SSD interna è l'unica SSD su cui puoi giocare ai giochi PS5

Ci sono molti vantaggi nell'installare una SSD interna direttamente nella tua PS5. Ma prima di tutto, è l'unico tipo SSD che puoi usare per gestirei giochi PS5. Utilizzando una memoria esterna di questo tipo infatti, non è possibile far girare direttamente i videogiochi.

Se la tua libreria è composta principalmente da titoli PlayStation 5, è molto meglio installare una soluzione interna.

Questione performance

L'installazione di una SSD interna nella tua PS5 aumenta le prestazioni. Un supporto di questo tipo infatti, va a favorire il caricamento dei videogiochi.

Se conduci una vita frenetica, ogni momento conta e, già di base, questa console offre tempi molto ridotti quando si tratta di far girare anche i titoli più moderni. Ma se l'installazione di una SSD interna rende le tempistiche ancora più ridotte, perché non approfittarne?

Di fatto, questo aggiornamento può essere uno degli acquisti migliori per la tua PS5.

Nessuno slot USB occupato

La tua PS5 è dotata solo di pochi e preziosi slot USB. C'è solo uno slot USB Type-A Hi-Speed sulla parte anteriore del sistema con uno slot USB-C SuperSpeed sotto di esso, oltre a due slot USB Type-A SuperSpeed sul retro della console.

Se non disponi di un supporto di ricarica o qualcosa di simile per i tuoi controller di riserva, probabilmente avrai almeno uno degli slot USB già occupati. E se hai più controller, le risorse in tal senso si riducono ulteriormente.

Installando una memoria interna, puoi mantenere tutti gli slot USB liberi per qualsiasi altra cosa tu possa aver bisogno di collegare alla console.

Fattore ingombro

Potresti non volere necessariamente avere una SSD esterna in mezzo ai piedi. Installarne una direttamente nella tua PS5, rende la console anche meno ingombrante. Il trasferimento delle console è già abbastanza difficile di per sé: si tratta di dispositivi pesanti e hanno molti cavi da gestire. Installare una memoria all'interno della cover significa che puoi rendere il tutto più maneggevole.

Inoltre, non devi preoccuparti che il supporto cada accidentalmente dalla tua console e dunque si possa danneggiare (con relativa perdita di dati). Quando rimuovi un dispositivo di archiviazione esterno da qualsiasi cosa sia collegato, devi effettuare un’operazione di espulsione prima di rimuoverlo fisicamente (un po’ come succedeva con sui PC con le vecchie versioni di Windows). Se non espelli l'unità USB in modo sicuro prima di staccare la spina, potresti danneggiare i dati presenti sul supporto.

Se installi una SSD interna, le eventualità di danni e di perdita dei dati risulta minima.

Che cos'è una SSD esterna e perché dovrei acquistarne una per la tua PS5?

Quanto detto finora potrebbe farti considerare una memoria interna come l’unica via percorribile. In realtà ciò non è del tutto vero.

Una SSD esterna è un dispositivo compatto che si collega al sistema tramite un cavo USB. Potrebbe non essere conveniente come averne una installata nella tua PS5, ma ci sono anche molti vantaggi in questo tipo di scelta.

Finché ti ricordi sempre di espellere in sicurezza la tua SSD esterna prima di rimuoverla e non pensi di muovere spesso la tua console, non ci sono rischi aggiuntivi per i tuoi dati. In questo condizioni dunque, puoi valutare tutti i pro di questa scelta.

Le SSD esterne sono portatili

Avere un supporto SSD esterno ti permette di trasportarlo con estrema semplicità. Una SSD esterna è collegata solo tramite USB anziché essere installato in modo permanente nella console stessa. Quindi, se vuoi portare la tua libreria di giochi a casa dei tuoi amici per giocare sulla loro PS5, puoi farlo senza grandi problemi.

Smontare la tua console PS5 e svitare una SSD interna, per un trasporto è fattibile ma estremamente poco pratico.

Costi

Una SSD esterna è solitamente un'opzione molto più economica rispetto alle loro controparti interne. Quindi, hai a disposizione un budget limitato, questa opzione potrebbe essere l'acquisto migliore per la tua PS5.

Poiché le SSD esterne sono molto più economici di quelli interni, è possibile acquistare un supporto molto più spazioso allo stesso prezzo di uno interno (ma con meno spazio disponibile).

Una soluzione perfetta per i giochi PS4

Puoi archiviare i tuoi giochi PS5 su una SSD esterna, ma per riprodurli dovresti scaricarli nuovamente nella memoria interna della tua console. Dunque, per quale motivo dovresti adottare questa soluzione?

Se hai una vasta libreria di titoli PS4, una SSD esterna sarebbe perfetta per te. In questo caso infatti, un supporto esterno alla console può essere utilizzato per far girare i titoli senza alcun tipo di problema.

Quale soluzione è migliore per la tua console?

Ci sono molti pro e contro per le SSD interne ed esterne nel contesto PlayStation 5. Il fattore principale dunque, rimane proprio l’ultimo capitolo che riguarda la libreria PS4.

Se giochi principalmente a titoli PS5, dovresti ottenere optare per un supporto interno. Se sei un giocatore PlayStation da anni e disponi di un’ampia libreria di giochi PS4 a cui vuoi giocare regolarmente, una SSD esterna sarebbe l'opzione migliore per te.

Tieni anche presente che, in un futuro, magari scegliendo di optare su più titoli PS5, puoi anche facilmente convertire la SSD esterna come memoria per PC o in altri contesti.

Aumentare lo spazio di archiviazione della tua PS5 è una spesa necessaria se sei un videogiocatore accanito. Con questa guida a disposizione e un po’ di attenzione, siamo sicuri che opterai per la miglior soluzione possibile.