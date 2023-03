Stai pensando di acquistare un secondo SSD per PS5? Ecco tutti i motivi per cui dovresti decisamente farlo. PS5 è la famosissima console next-gen di Sony. Dopo ormai tre anni dall’uscita, l’ambitissima console di gioco è finalmente disponibile per tutti gli utenti e reperibile in qualsiasi negozio di elettronica o su Amazon. A distanza di così tanto tempo, PlayStation 5 è ancora in grado di riservare molte sorprese agli utenti. Insomma, si tratta di una console molto amata, ricca di esclusive e in grado di offrire il massimo della qualità sotto tantissimi punti di vista. Tuttavia, ci sono ancora alcune cose che puoi fare per migliorane le prestazioni. Tra queste, c’è sicuramente la possibilità di acquistare un secondo SSD per espandere lo spazio di archiviazione e avere più spazio per i tuoi giochi e le tue app. La versione standard della console offre attualmente 825 GB di storage: sebbene possa sembrare molto, i giochi moderni pesano davvero molto, e in men che non si dica ti ritroverai a dover decidere cosa cancellare e cosa tenere. Fortunatamente, oggi è possibile acquistare un secondo SSD per PS5 e ottenere ancora più spazio. Ecco tutti i motivi per cui dovresti farlo.

Secondo SSD per PS5: potrai avere più giochi

Al giorno d’oggi, il catalogo di giochi disponibili su PS5 è davvero infinito, e sarebbe un vero peccato che la tua libreria fosse limitata dalla quantità di spazio che hai sulla tua PS5. Ogni giorno, il catalogo di giochi disponibili per gli utenti viene aggiornato con nuovi titoli, esclusive e grandi classici. Ovviamente, più spazio avrai a disposizione, più giochi potrai scaricare. Acquistando un secondo SSD per PS5 non dovrai più preoccuparti di non avere abbastanza spazio libero per i tuoi giochi preferiti.

I giochi moderni occupano tantissimo spazio

Come già accennato, tra i motivi per acquistare un secondo SSD per PS5 c’è proprio la grandezza dei giochi moderni, che al giorno d’oggi sono in grado di occupare centinaia di GIGA e di pesare tantissimo sul poco spazio di archiviazione disponibile. Molte delle nuove uscite sono in grado di arrivare a pesare anche 350 GB, occupando in un solo colpo quasi metà dello spazio a disposizione. A seconda della quantità di giochi a cui ti dedichi contemporaneamente, potresti decisamente aver bisogno di espandere lo storage per poterti godere appieno tutti i tuoi titoli preferiti. In questo senso, l’acquisto di un secondo SSD per PS5 potrebbe consentirti di avere fino a 4TB di giochi scaricati sul tuo sistema contemporaneamente.

Un secondo SSD per PS5 ti consentirà di trasferire facilmente i tuoi giochi PS4 sulla nuova console

PlayStation 5 è retrocompatibile con quasi tutti i titoli PlayStation 4. Tuttavia, avendo poco spazio di archiviazione a disposizione, spesso si finisce per rinunciare ai vecchi titoli per fare spazio a quelli nuovi, che sono molto più pesanti e occupano decisamente più volume sull’hard disk interno della console. Acquistando invece un secondo SSD per PS5 avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per giocare alle nuove uscite ed esclusive e per giocare allo stesso tempo a tutti i titoli old-gen.

Installare un secondo SSD su PS5 è molto semplice

Se esiti ad espandere lo spazio di archiviazione della tua PS5 perché sei intimorito dall'idea di installare un SSD interno, niente paura: Sony ha reso il processo di installazione davvero molto semplice e intuitivo per chiunque, persino per chi non ha tanta dimestichezza con la tecnologia. Infatti, scoprirai che la tua PS5 ha già uno slot libero dedicato a un SSD interno: tutto ciò che devi fare è aprire l’involucro della console, rimuovere il coperchio dello slot SSD, installare il nuovo dispositivo di archiviazione, richiudere il coperchio e avviare nuovamente la console.

L'installazione di un secondo SSD su PS5 può migliorare le prestazioni della console

L'installazione di un SSD interno è il più grande miglioramento che puoi apportare alla tua PS5. Non solo si tratta di un ottimo modo per ottenere più spazio per i giochi e le app, ma anche per migliorare le prestazioni generali della console. Al momento dell'acquisto, PlayStation 5 offre una velocità di lettura/scrittura di 5500 MB/s. A seconda di quale SSD M.2 acquisti per la tua PS5, potrai raggiungere una velocità fino a 7000 MB/s o più. Ciò migliorerà nettamente le prestazioni complessive della console e i tuoi giochi PS5 si caricheranno molto più velocemente.

Puoi personalizzare al massimo il tuo spazio di archiviazione

L'acquisto di un secondo SSD per PS5 ti darà il pieno controllo per personalizzare lo spazio di archiviazione del tuo sistema. Al giorno d’oggi, che desidera espandere lo spazio di archiviazione disponibile su PlayStation 5 ha letteralmente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i dispositivi in commercio.

Caricamenti più veloci e più tempo per giocare

Sebbene la maggior parte dei gamer in età adulta non desideri altro che trascorrere più tempo possibile con i propri videogiochi preferiti, spesso si finisce per sprecare minuti preziosi attendendo la fine di lunghissimi caricamenti. Questo problema può essere facilmente risolto acquistando un secondo SSD per PS5. Oltre ad avere più spazio per i giochi, potrai godere di caricamenti più veloci e sprecare meno tempo prezioso inutilmente.

Perché acquistare un secondo SSD per PS5?

In conclusione, ci sono davvero tanti motivi per acquistare un secondo SSD per PS5. Sebbene il motivo principale per compiere questa scelta sia il desiderio di avere più spazio di archiviazione per scaricare giochi e app, installare una nuova unità interna ti darà modo di risparmiare tempo prezioso sui lunghissimi caricamenti di alcuni giochi e migliorerà anche le performance della console.