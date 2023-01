Come giocare ai giochi PS4 su PS5 utilizzando un hard disk

Sei alla ricerca di un modo per giocare ai giochi PS4 su PS5? I videogiochi moderni sono certamente più pesanti di una volta. La maggior parte dei giochi tripla AAA occupa più di 100 GB di memoria sull’hard disk interno della console. Negli ultimi anni, questo ha spinto tantissimi giocatori a munirsi di hard disk esterni per archiviare i propri giochi. Inoltre, moltissimi gamer che sono recentemente passati all’ultima console di Sony si chiedono se sia possibile utilizzare l’hard disk interno di PS4 per giocare sulla console più recente. PlayStation 5 è la console Sony di ultima generazione che da ormai tre anni riserva ai giocatori di tutto il mondo una lunga serie di funzionalità inaspettate. Se anche tu rientri in questa categoria di persone e desideri giocare ai giochi PS4 su PS5 continua a leggere. Nei prossimi paragrafi ti illustreremo tutte le opzioni a tua disposizione.

Puoi usare un hard disk esterno per giocare su PS5?

Chi possiede un hard disk esterno pieno di giochi PS4 sarà felice di sapere che PS5 supporta gli hard disk esterni. Questo significa che se hai sempre utilizzato un HDD esterno per giocare sulla tua vecchia console potrai tranquillamente continuare a usarlo anche sulla tua nuova PS5.

La maggior parte degli HDD esterni in commercio appartiene alla categoria plug-and-play. Questo significa che se ne possiedi uno ti basterà scollegarlo dalla console di vecchia generazione e collegarlo alla nuova. I tuoi vecchi giochi saranno ancora lì e potrai giocarci immediatamente. Tuttavia, è importante sapere che non tutti i dispositivi di archiviazione USB sono compatibili con la nuova console di Sony. Infatti, prima di collegare il tuo vecchio hard disk per giocare ai giochi PS4 su PS5 dovrai assicurarti che esso rispetti i requisiti minimi fondamentali richiesti da Sony. Ecco quali sono:

SuperSpeed USB 5 Gbps o successivo

Capacità di archiviazione da 250 GB a 8 TB

Non può essere collegato tramite un hub USB

Non è possibile collegare contemporaneamente due o più hard disk

Se il tuo disco rigido è compatibile e soddisfa i requisiti appena illustrati, potrai collegarlo alla tua PS5 e iniziare subito a giocare ai tuoi giochi PS4 sulla nuova console.

Come giocare ai giochi PS4 su PS5 usando un hard disk

Come già accennato, se l’hard disk rispetta i requisiti fondamentali, sarà possibile utilizzarlo per giocare ai giochi PS4 su PS5. Il procedimento per farlo è davvero molto semplice, soprattutto se l’unità in tuo possesso appartiene alla categoria dei dispositivi plug-and-play. Ecco come fare.

Individua la porta USB sul retro della tua PS5

Collega il tuo hard disk esterno

Una volta riconosciuta l'unità esterna, sarai in grado di giocare ai tuoi giochi PS4 su PS5 senza alcun problema.

Installa automaticamente i giochi PS4 su PS5 con un hard disk

Un'altra grande caratteristica di PS5 è la possibilità di installare automaticamente qualsiasi gioco PS4 salvato su PS5 direttamente sull’unità esterna collegata. Ciò garantisce che la memoria interna della tua PS5 non venga riempita immediatamente da tutti i tuoi vecchi giochi. Ecco come procedere in questo caso:

Accedi al menu Impostazioni > Archiviazione > Archiviazione USB estesa

Seleziona Installa i giochi PS4 su USB Extended Storage

Tutti i giochi PS4 verranno quindi scaricati automaticamente sull'unità esterna, aiutandoti in questo modo a risparmiare lo spazio disponibile sull’hard disk interno per i giochi PS5. Una volta spostati tutti i giochi PS4, potrai trovarli in qualsiasi momento nella sezione USB Extended Storage dal menu Archiviazione.

Puoi giocare ai giochi PS5 direttamente dall’hard disk?

Poiché lo spazio di archiviazione della PS5 è piuttosto limitato, sarebbe molto utile poter archiviare tutti i tuoi giochi PS5 su un'unità esterna di grandi dimensioni e riprodurli direttamente dall'unità, proprio come si fa con i vecchi giochi PS4. Sfortunatamente, al momento non è possibile. Infatti, PS5 consente di giocare solamente ai titoli next-gen salvati direttamente sull’unità interna della console. Ovviamente potrai archiviare i tuoi titoli PS5 su un'unità esterna per fare spazio nella tua libreria, ma non potrai giocarci se non saranno salvati anche nella memoria interna.

Se hai alcuni giochi PS5 salvati su un hard disk e vuoi trasferirli nuovamente sulla console dovrai seguire alcuni semplici passi. Ecco come fare:

Collega Il tuo hard disk alla PS5 e accedi alla Libreria dei giochi

Scegli il gioco che desideri trasferire dall’hard disk alla console e seleziona Opzioni sul controller

Seleziona Copia.

Se desideri spostare i giochi PS4 in modo permanente sulla tua console PS5 e rimuoverli dall'unità esterna, potrai seguire lo stesso procedimento appena descritto.