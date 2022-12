7 funzioni della tua PS5 tutte da scoprire

A dispetto di qualche problema di troppo lato distribuzione, PlayStation 5 ha segnato una svolta nel mercato delle console. Che tu sia uno dei pochi fortunati che hanno potuto mettere le mani sulla macchina al primo rilascio, sia che tu abbia dovuto aspettare tempi più recenti, probabilmente hai già saggiato tutta la potenza di questa console Sony.

A livello pratico però, non hai colto alcune funzioni poco visibili che, seppur piccole, rendono questo prodotto davvero speciale. Di seguito dunque proporremo alcuni trucchi e suggerimenti per sfruttare al meglio la tua PlayStation 5.

Modifica l’orientamento del supporto

La PS5 è dotata di un supporto opzionale che offre la possibilità di gestire al meglio il suo posizionamento. Di fatto dunque, è possibile facilmente scegliere se posizionare la console in orizzontale o verticale.

Se hai una moneta sottile o un cacciavite e un paio di minuti liberi, puoi riposizionare il supporto per adattarlo alle tue esigenze. Il tutto è piuttosto semplice e, in ogni caso, puoi trovare un discreto numero di video su YouTube che ti mostrano come fare.

Usa Game Boost per potenziare automaticamente i giochi per PS4

Quanto stiamo per comunicarti è più un suggerimento che un trucco vero e proprio. Potresti non conoscere la funzione Game Boost di Sony. Questa ti consente di far girare automaticamente qualsiasi gioco per PS4 compatibile con le versioni precedenti della console, in modo che lo stesso appaia con una grafica migliore rispetto al passato.

Game Boost è automaticamente attivo, quindi se ti stavi chiedendo perché i tuoi vecchi giochi per PS4 sono così belli, sappi che tale funzione è già attiva..

Nota bene: dovrai assicurarti che la tua console e il gioco a cui stai giocando dispongano degli ultimi aggiornamenti installati affinché questa funzione sia attiva.

Trasmetti in streaming i giochi per PS4 con Riproduzione remota

Sebbene tu possa facilmente scaricare i tuoi giochi per PS4 dal PlayStation Store e archiviarli sulla tua PS5, ciò occupa spazio prezioso sul disco rigido che potresti risparmiare per nuovi titoli.

La funzione Riproduzione remota ti consente di riprodurre in streaming i tuoi giochi PS4 su PS5, così puoi giocare ai tuoi giochi preferiti senza preoccuparti dello spazio occupato sul tuo disco rigido.

Ecco come utilizzare Riproduzione remota:

Assicurati che entrambe le console siano connesse alla stessa rete Wi-Fi (a seconda della velocità della tua rete, potresti notare un ritardo di input. Utilizza una connessione cablata per ottenere i migliori risultati); Sulla tua PS5, vai su Impostazioni - Sistema - Riproduzione remota. Evidenzia Abilita riproduzione remota, quindi premi X per attivare la funzione;Sulla tua PS4, apri l'app Riproduzione remota PS5 dal menu Home. Seleziona Trova la tua PS5 o Connettiti a PS5; Sulla tua PS4, apri l'app Riproduzione remota PS5 dal menu Home. Seleziona Trova la tua PS5 o Connettiti a PS5-xxx.

Personalizza la tua console

Le piastre laterali PS5 possono essere facilmente rimosse e sostituite in modo da poter personalizzare la tua console. In questo momento troverai cinque diversi colori di pannelli sul sito Web ufficiale di PlayStation, oltre a una serie di opzioni di terze parti.

Prima di optare per un prodotto non ufficiale però assicurati che il sito da cui stai acquistando sia affidabile e che il prodotto acquistato si adatterà alla tua console. Optando per store di terze parti avrai a disposizione pressoché qualunque tipo di motivo e colore possibile.

Passa a modalità di gioco specifiche con le Attività PS5

Questo suggerimento per PS5 si concentra sulla funzione Attività, che semplifica il passaggio a modalità di gioco specifiche, come il multigiocatore, il caricamento di missioni specifiche o il raggiungimento rapido di trofei.

Basta premere il pulsante PS sul controller DualSense e le carte appariranno nella parte inferiore dello schermo mostrando i singoli livelli, sbloccabili e altro nel gioco a cui stai attualmente giocando.

Come utilizzare il tuo vecchio controller DualShock

Ok, quindi non puoi utilizzare i controller DualShock 4 di PS4 per giocare ai giochi PS5 sulla console di nuova generazione di Sony, ma sapevi che puoi usarli per giocare a titoli PS4 compatibili con le versioni precedenti?

Condividi i la tua schermata con gli amici

PS5 supporta un sacco di funzionalità social, quindi probabilmente non sorprende che tu possa condividere i tuoi screenshot con i tuoi amici o altri membri del tuo gruppo. Anche se probabilmente non sembra troppo impressionante come opzione, la funzione multitasking ha un altro asso nella manica per sorprenderti.

Puoi trasmettere in streaming il gameplay di un amico tramite la modalità picture-in-picture mentre stai giocando, piuttosto interessante se sei in una partita multiplayer e vuoi vedere l'azione da un'angolazione diversa. Puoi sovrapporre questo gameplay al tuo gioco o farlo scattare di lato, in modo che non si intrometta.

Ecco come condividere lo schermo:

Premi il tasto PS per accedere al Centro di controllo , quindi seleziona Base di gioco ;

per accedere al , quindi seleziona ; Seleziona o crea un party con gli amici con cui vuoi condividere il tuo schermo;

Vai su Avvia condivisione schermo situato sotto l'elenco a discesa dei nomi.

I tuoi amici riceveranno una notifica quando condividi il tuo schermo e, accettando alla stessa, potranno vedere ciò che appare sul tuo schermo.