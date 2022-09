Come chiedere il rimborso di un gioco su PS4 e PS5

La pubblicità a volte trae in inganno e, per i videogiocatori, le cocenti delusioni sono sempre dietro l’angolo. Che si tratti di bug, problemi tecnici o semplicemente di un prodotto videoludico scadente, le piattaforme offrono di solito adeguate soluzioni in ottica rimborso. Su Steam, ad esempio, è possibile restituire un gioco che non piace se questo è stato provato per meno di 2 ore. Per le console invece, la situazione è ben diversa.

In ambito PlayStation infatti, un gioco in formato digitale di solito non è rimborsabile, a meno di clamorosi bug e difetti. A livello pratico però, un utente può fare richiesta di rimborso entro 14 giorni dall’acquisto del contenuto.

In questo articolo andremo proprio a vedere come chiedere un rimborso di un gioco su PS4 e PS5.

Come richiedere un rimborso su un gioco PS4 o PS5

I passi per chiedere un rimborso sono i seguenti:

vai sul sito di PlayStation; seleziona Contatta l’assistenza PlayStation; vai su PS Store e rimborsi; scegli la voce Rimborsi di PlayStation Store.

A questo punto il sistema ti metterà in collegamento con un assistente via chat live. Nota bene: la chat è disponibile dalle 11.30 alle 20.00.

Assicurati di avere a portata di mano tutte le informazioni che potrebbero esserti utili come:

ID PSN

indirizzo e-mail associato all’account

data di nascita

nome del gioco che desideri rimborsare.

Se non riesci a ottenere il rimborso direttamente sul metodo di pagamento utilizzato per acquistare il gioco, ti verrà invece assegnato un credito del negozio PSN nel tuo portafoglio che potrai poi spendere come meglio credi nello store.

La politica dei rimborsi attuata da Sony

La politica di rimborso di Sony ha ricevuto un piccolo restyling quando la società ha impedito ad altri rivenditori online di commercializzare codici di gioco digitali, rendendo PlayStation l’unica vetrina a vendere giochi digitali per le piattaforme PS4 e PS5 (esclusi i contenuti scaricabili e le espansioni).

