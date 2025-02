Novità nel mondo dell'editing video: le migliori alternative a CapCut

CapCut si è affermato come uno dei software di editing video più utilizzati, contando nel 2023 ben 200 milioni di utenti attivi. La sua ascesa è avvenuta in parallelo con TikTok, rendendolo particolarmente amato tra i creatori di contenuti su questa piattaforma. Tuttavia, l'app di proprietà di ByteDance si trova ora in una situazione incerta, con il futuro di CapCut e TikTok negli Stati Uniti che potrebbe essere compromesso da potenziali divieti.

Dopo l'inaugurazione del presidente Donald Trump, è stata firmata un'ordinanza esecutiva che ha concesso all'azienda un periodo di grazia di 75 giorni, permettendo così la prosecuzione delle operazioni negli Stati Uniti. Nonostante questa pausa temporanea, le sfide legali che attendono i due servizi rendono la loro situazione precaria. Pertanto, questo è un ottimo momento per i video editor e i creatori di esplorare altre opzioni di editing. Che si tratti di programmi per principianti o di strumenti per professionisti esperti, il mercato offre diverse valide alternative.

Le alternative di editing video per diversi esigenze

Ogni creatore ha esigenze diverse, sia in termini di budget che di piattaforma. A seguire, sono presentate alcune delle migliori alternative a CapCut, che possono rivelarsi utili se le due app vengono effettivamente bandite.

Apple Final Cut Pro: il top per gli utenti Apple

Per coloro che utilizzano dispositivi Apple, Final Cut Pro rappresenta una delle opzioni di editing video più avanzate. Questo software è disponibile esclusivamente per iPad e Mac e ha recentemente subito un aggiornamento significativo. La versione 11, rilasciata nel novembre 2024, vanta nuove funzionalità abilitate dall'intelligenza artificiale, come il magnetic masking, che permette di isolare oggetti specifici durante il processo di editing, e strumenti per la trascrizione dei sottotitoli. Pur essendo intuitivo per le operazioni di base, Final Cut Pro è progettato per offrirti un controllo più approfondito, rendendolo ideale per coloro che già conoscono le basi. Il costo mensile per l'utilizzo su iPad è di soli 5 dollari, mentre per il Mac è prevista una spesa unica di 300 dollari.

Adobe Premiere Rush: un'alternativa economica

Se hai mai aperto Adobe Premiere Pro e ti sei sentito sopraffatto dalle sue funzionalità, Adobe Premiere Rush potrebbe essere la soluzione giusta. Questo programma, simile a una versione semplificata di Premiere Pro, è gratuito e facilmente accessibile sia tramite app mobile che desktop. È stato progettato per facilitare la creazione di video da condividere sui social media, con una fotocamera integrata per girare i tuoi clip. Le funzioni di editing sono semplici ma complete, e permettono di registrare facilmente voiceover e importare audio. Questa applicazione è perfetta per chi desidera un buon strumento di editing senza dover investire denaro.

Veed.io: editing potenziato dall'intelligenza artificiale

Veed.io si distingue per le sue funzioni innovative e per una facilità d'uso che lo rende adatto ai neofiti. Secondo il CEO Sabba Keynejad, "la piattaforma è ideale per coloro che desiderano iniziare a creare contenuti video." Tra le sue caratteristiche rientrano la generazione automatica di sottotitoli, traduzioni e anche la creazione di avatar e voci artificiali. Anche se offre un piano gratuito, questo ha delle limitazioni che possono spingere gli utenti a passare a un piano a pagamento, che varia tra i 12 e i 29 dollari al mese a seconda delle esigenze.

Splice: perfetto per i principianti

Se sei alle prime armi, Splice è un'app che rende l'editing video semplice e accessibile. Guide passo-passo conducono l'utente attraverso le varie funzionalità, evitando di sovraccaricarlo. Splice offre la possibilità di montare i propri clip manualmente o di generare automaticamente compilation video tramite intelligenza artificiale. Questa applicazione è ideale per chi cerca un modo semplice per tagliare e unire clip, accessibile anche a coloro che desiderano accedere a una vasta libreria musicale. È possibile testare Splice gratuitamente per sette giorni, prima di passare a un abbonamento di 10 dollari a settimana o di 70 dollari all'anno.

Instagram Edits: in arrivo un nuovo strumento per innesto creativo

Sebbene non sia ancora disponibile, Instagram ha annunciato il lancio di una nuova app di editing video chiamata Edits, previsto per il 13 marzo 2025. Secondo Adam Mosseri, dirigente della piattaforma, "Edits avrà alla base funzionalità simili a quelle di CapCut, con strumenti creativi completi per la modifica video, compresa una fotocamera integrata." Gli utenti potranno anche condividere bozze dei loro video con amici tramite messaggi diretti e monitorare l'interazione con i contenuti. Sebbene le opinioni rimangano aperte fino a un test diretto, è probabile che Edits rappresenti una valida alternativa per i creatori.

Per chi desidera approfondire l’argomento sull’editing video, ci sono molte risorse e suggerimenti pratici da esplorare.