Le migliori alternative a Safari

Chi utilizza iOS o macOS conosce bene Safari. Si tratta del browser sviluppato da Apple che utilizza per funzionare il framework WebKit.

Sebbene si tratti di un'ottima soluzione, potresti non trovarti a tuo agio con questo software e cercare qualcosa di diverso con cui navigare online. In questo articolo ti proponiamo quelle che potrebbero essere le migliori alternative per Safari attualmente disponibili online.

Nota bene: in questo articolo non ti parleremo di Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, dando per scontato che conosci già alla perfezione questi browser, andando invece a proporti alcune vere e proprie chicche di cui conosci, nel migliore dei casi, solo il nome.

Perché cercare alternative a Safari?

Il realtà il browser Apple svolge più che dignitosamente il proprio lavoro: presenta un buon numero di funzioni efficaci, oltre a varie estensioni. Di fatto Safari non ha veri e propri punti deboli.

Gli aggiornamenti sono frequenti e mirati a garantire il massimo della sicurezza. Molto però sta ai gusti personale e, soprattutto, se sei abituato ad altri sistemi operativi potresti avere grande difficoltà a gestire abituato ad altri sistemi operativi, possono sorgere esigenze diverse.

Se invece stai solo cercando di sincronizzare i dati tra Chrome e Safari, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Arc

Se vogliamo parlare di un'alternativa a Safari concreta e innovativa, il primo nome che dovrebbe venirti in mente è Arc.

Stiamo parlando di un browser innovativo sviluppato da The Browser Company e progettato appositamente per ottimizzare l'esperienza di navigazione su macOS e iOS. Basato su Chromium, questa piattaforma offre un'interfaccia unica e personalizzabile che si distacca dai tradizionali browser.

Tra le sue funzionalità principali, spicca la gestione avanzata delle schede, che ti permette di organizzare le attività attraverso contesti come Spazi e Profili. Ciò dovrebbe rendere più facile gestire, senza cambiare browser, attività ricreative o di lavoro.

Tra i vari strumenti proposti da Arc figura la Modalità Anteprima, che ti permette di visualizzare in anteprima i siti web e il Mini Player, utile riproduzione multimediale. La Focus Mode, dal canto suo, ti aiuta a ridurre le distrazioni, mentre la chiusura automatica delle schede inattive dopo 12 ore ottimizza la gestione delle risorse del tuo iPhone o Mac.

Per ultima, non di certo per importanza, vi è una profonda integrazione dell'Intelligenza Artificiale. Funzioni come Browse for me e Summarize, semplificano le ricerche online e rendono Arc una piattaforma di navigazione che non ha nulla da invidiare a nomi ben più blasonati.

Ghostery Privacy Browser

Altro nome che entra di diritto in questa lista è l'ottimo Ghostery Privacy Browser.

Stiamo parlando di uno strumento con focus sulla privacy, disponibile su entrambi i suddetti sistemi operativi di Apple.

Sviluppato da Ghostery, Inc., questo browser si distingue dalle tante altre alternative di Safari per le sue avanzate funzionalità in ottica blocco dei tracker e di annunci pubblicitari, utili non solo a proteggere la riservatezza dell'utente ma anche influenzo sulla velocità di navigazione.

Oltre a quanto detto finora, Ghostery Privacy Browser ti offre un motore di ricerca privato, senza alcun tipo di pubblicità, oltre a un'interfaccia user-friendly, con ampie impostazioni sempre utili per il contesto privacy.

Opera

Tra le possibile alternative a Safari, Opera è uno dei più diffusi e apprezzati.

Si tratta di un browser diffuso su tutte le piattaforme e i sistemi operativi più conosciuti ed è in grado di offrire diverse funzioni uniche per questo genere di software.

Tra di esse possiamo citare la VPN Integrata, che crittografa la connessione, migliorando la privacy e consentendo l'accesso a contenuti bloccati. Non meno interessante è il blocco degli annunci, capace di rimuove pubblicità invasive, accelerando i tempi di caricamento delle pagine visitate.

A queste caratteristica, Opera ne aggiunge anche altre ancora meno scontate, come il Client di Posta e Torrent integrati, con la possibilità di gestire fino a cinque indirizzi e-mail e usare il browser come client per lo scaricamento dei file Torrent. La modalità Turbo serve invece per comprimere i contenuti delle pagine Web e velocizzare download e navigazione. Infine, l'interfaccia altamente personalizzabile di Opera è la proverbiale ciliegina sulla torta.

Opera è un browser da non sottovalutare, visto che ha raggiunto oltre 350 milioni di utenti attivi e risulta una delle realtà più vive e promettenti in questo settore.

Dolphin Browser

Dolphin Browser è un browser Web versatile e gratuito, sviluppato da Mobotap e disponibile per dispositivi iOS e Android. Nonostante non sia una delle soluzioni più conosciute, si candida come una valida alternativa a Safari.

Con questa app gli utenti possono creare gesti personalizzati per navigare rapidamente, per un'interazione ancora più rapida ed efficace con il browser.

A questo si aggiunge l'adblock integrato e la funzione Dolphin Connect, utile per la sincronizzazione dei segnalibri e delle schede tra dispositivi diversi. La funzionalità Webzine e Speed Dial, infine, offre accesso rapido a contenuti ottimizzati e ai siti preferiti.

Nonostante non sia un browser per le masse, se sei un utente a cui piace gestire la navigazione tramite gesti, potrebbe essere una soluzione sensata.

Aloha

Terminiamo la lista con un altro nome poco noto, ma non per questo poco apprezzabile.

Aloha è un degno sostituto di Safari, con un particolare focus per quanto riguarda privacy e sicurezza degli utenti. Grazie a questa mission, il browser ha raccolto oltre 100 milioni di download, ottenendo recensioni positive sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Sviluppato da Aloha Mobile Ltd, questo strumento abbona un'interfaccia intuitiva a funzioni avanzate, a partire dall'ottima VPN illimitata. A questa si aggiunge un blocco degli annunci e un vault privato per proteggere file sensibili, password o altre credenziali di accesso.

Rispetto ad altri nomi finora citati Aloha offre anche un piano a pagamento con vantaggi ulteriori. L'abbonamento (da 7.99 dollari al mese o 69.99 all'anno) ti consente di scegliere un paese specifico per la VPN oltre all'accesso a sfondi premium.