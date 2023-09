5 nuove funzionalità nascoste di Safari in macOS Sonoma

Hai un Mac e desideri sfruttarne appieno le potenzialità? Oggi ti illustriamo cinque funzionalità nascoste di Safari in macOS Sonoma. Safari è il browser web di Apple, la scelta predefinita su tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad e Mac, nonché su alcuni dispositivi Apple TV e Apple Watch. Safari è noto per essere veloce, efficiente e integrato profondamente nell’ecosistema Apple. Questo browser offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di navigare su Internet, accedere a siti web, gestire i preferiti, salvare password in modo sicuro, bloccare annunci pubblicitari, sincronizzare i dati di navigazione attraverso i dispositivi Apple e molto altro. Grazie a tutto ciò, Safari è uno dei browser più popolari nel mondo Apple e continua a essere aggiornato e migliorato con nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni nelle versioni successive. Dopo aver fatto un confronto approfondito tra i nuovi iPhone 15, andiamo a scoprire insieme alcune funzionalità nascoste di Safari disponibili per chi ha un sistema operativo macOS Sonoma.

1. Funzionalità nascoste di Safari: i Profili

Safari ha introdotto una nuova funzionalità: i Profili, che consentono di separare la navigazione per scopi diversi. Con i profili, puoi creare sessioni di navigazione distinte, mantenendo separate l’attività lavorativa da quella personale o suddividendo la navigazione per diversi siti Web o progetti.

Questo strumento è particolarmente utile per mantenere distinti la cronologia di navigazione, i cookie e altri dati. Questa funzionalità può tornare molto utile se stai condividendo il tuo computer con altri utenti o se desideri mantenere la tua sessione di navigazione privata.

Per creare un nuovo profilo in Safari, segui questi semplici passaggi:

Avvia Safari sul tuo Mac e vai su Safari > Impostazioni dal menu in alto.

dal menu in alto. Passa alla scheda “ Profili ” e fai clic sul pulsante più ( + ) o su “ Inizia a utilizzare i profili “.

” e fai clic sul pulsante più ( ) o su “ “. Scegli un nome, un simbolo e un colore per il nuovo profilo e clicca su “Crea profilo“.



Ora hai la possibilità di passare da un profilo all’altro selezionando “File” nella barra dei menu e selezionando il profilo che desideri usare. Questa funzione rende la tua esperienza di navigazione su Safari più organizzata e personalizzata in base alle tue esigenze e degli altri utenti che utilizzano il computer.

2. Funzionalità nascoste di Safari: blocco delle schede di navigazione privata

Un’altra delle più interessanti funzionalità nascoste di Safari introdotte con macOS Sonoma e iOS 17 riguarda la navigazione in incognito. In passato, le schede di navigazione privata semplicemente ti consentivano di navigare sul Web senza lasciare tracce.

Tuttavia, dopo l’aggiornamento del tuo Mac a macOS Sonoma, le schede di navigazione privata verranno ora bloccate automaticamente dopo un breve periodo di inattività.

Ciò significa che anche se qualcun altro prende in mano il tuo dispositivo, non potrà accedere alle tue schede di navigazione privata senza sbloccarle utilizzando Touch ID o la password del tuo dispositivo. Questa nuova funzione garantisce un ulteriore livello di privacy e sicurezza quando utilizzi le schede di navigazione privata su Safari.

3. Funzionalità nascoste di Safari: compilazione automatica dei codici di verifica

Grazie a funzioni come l’automazione dell’inserimento dei codici di verifica, Safari semplifica notevolmente l’accesso ai siti Web, specialmente quando hai attivato l’autenticazione a due fattori.

Safari è ora in grado di compilare automaticamente i codici monouso non solo da Messaggi, ma anche dalla posta elettronica dell’app Apple. Questo significa che non è più necessario aprire l’app Mail per recuperare i codici, risparmiando tempo ed evitando possibili errori durante questo processo.

4. Funzionalità nascoste di Safari: trasforma i siti Web in app sul tuo Doc

Safari offre una funzionalità interessante che ti consente di trasformare i siti web in app direttamente sul tuo Dock. Queste app web sono un’alternativa leggera alle tradizionali applicazioni installate sul tuo dispositivo, risparmiando spazio. Questa funzionalità era già disponibile su iOS e iPadOS ed è stata recentemente estesa anche a macOS.

Le app web create in questo modo supportano anche le notifiche push. Ecco come puoi trasformare i siti web in app sul tuo Mac:

Apri Safari sul tuo Mac e visita il sito web che desideri utilizzare come app web.

Seleziona “ File ” nella barra dei menu e fai clic su “ Aggiungi al Dock “

” nella barra dei menu e fai clic su “ “ Personalizza il nome dell’app web secondo le tue preferenze e fai clic su “Aggiungi“

Ora avrai l’app web nel tuo Dock e potrai aprirla facilmente da lì. Questa funzione ti permette di organizzare e accedere rapidamente ai siti web che visiti frequentemente come se fossero app native sul tuo Mac.

5. Funzionalità nascoste di Safari: rimozione automatica delle informazioni di tracciamento dagli URL

Tra le numerose funzionalità nascoste di Safari per la privacy incluse in macOS Sonoma e iOS 17, il browser consente anche di rimuovere automaticamente i parametri di tracciamento dagli URL. Questa caratteristica contribuisce a prevenire il monitoraggio tra siti, in cui un sito Web segue la tua attività di navigazione su diverse pagine web.

Quando Safari individua un parametro di tracciamento in un URL, rimuove le componenti identificative dell’URL, mantenendo intatto il resto. Questo significa che il link continuerà a funzionare, ma non conterrà più un identificatore univoco che potrebbe essere utilizzato per monitorarti. Ecco come puoi abilitare questa funzione:

Avvia Safari sul tuo Mac e vai su “ Safari” > “Impostazioni ” dalla barra dei menu.

” dalla barra dei menu. Vai alla scheda “ Avanzate “.

“. Seleziona la casella accanto a “Utilizza tracciamento avanzato e protezione delle impronte digitali” e scegli l’opzione di navigazione “tutto” dal menu a discesa.



Questa funzione contribuisce a rafforzare la tua privacy online, impedendo ai siti di tracciarti attraverso i parametri di tracciamento negli URL che visiti.

Conclusioni

Le recenti funzionalità nascoste di Safari introdotte su macOS Sonoma portano notevoli miglioramenti in termini di sicurezza, privacy e usabilità del browser. Questo rappresenta un passo importante verso un Safari più versatile e adattabile alle esigenze degli utenti moderni.

Tra le varie novità, che vanno dal miglioramento della qualità della vita alle funzioni esistenti come la Navigazione privata, alle nuove aggiunte come i Profili e le app Web, Safari offre una vasta gamma di nuove opportunità da esplorare dopo aver effettuato l’aggiornamento del tuo Mac a macOS Sonoma.