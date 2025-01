Scopri le funzionalità avanzate di ChatGPT: come sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale

ChatGPT, sviluppato da OpenAI, rappresenta un’interfaccia user-friendly per l'accesso ai modelli generativi di linguaggio. Gli utenti possono interagire facilmente con l'intelligenza artificiale senza la necessità di competenze di programmazione. In questo articolo, approfondiremo alcune delle funzionalità più interessanti e avanzate di ChatGPT, evidenziando come queste possano migliorare l'esperienza di utilizzo e l'efficacia della comunicazione.

Come funziona la memoria di ChatGPT

Una delle caratteristiche distintive di ChatGPT è la sua funzione di memoria, che consente al chatbot di ricordare interazioni passate. Questo meccanismo offre agli utenti un controllo notevole durante il processo di scrittura. Si può incaricare ChatGPT di modificare testi, renderli più coinvolgenti, inserire esempi pertinenti o sviluppare trame narrative. L'intelligenza artificiale risponde a ciascuna indicazione in modo preciso, adattando il contenuto in base alle istruzioni ricevute.

Per attivare la memoria, basta digitare un prompt come “Ricorda che quando scrivo PAROLAMAGICA devi fare [questo o quest’altro]…”. A questo punto, l'IA memorizzerà la direttiva. Successivamente, utilizzando semplicemente il termine definito, sarà possibile richiamare ChatGPT per eseguire le operazioni preimpostate, senza necessità di ulteriori dettagli. Questo rappresenta un notevole risparmio di tempo e una semplificazione del flusso di lavoro.

Per gestire le informazioni conservate nella memoria, gli utenti possono accedere alle impostazioni di ChatGPT, dove è presente un’opzione per visualizzare e modificare i dati memorizzati. È anche possibile cancellare completamente il contenuto della memoria, assicurando una gestione agile delle informazioni.

Sperimentazioni con ruoli e destinatari

ChatGPT presenta la capacità di impersonare diversi ruoli, permettendo così agli utenti di personalizzare l'output in modo efficace. È possibile chiedere all'IA di funzionare come coach, fornendo consigli pratici, oppure assumerne il ruolo di imprenditore creativo che propone idee all’avanguardia. Modificare il ruolo di ChatGPT influisce significativamente sullo stile di scrittura adottato.

In aggiunta, si può richiedere a ChatGPT di adattare il contenuto in base al livello di esperienza del pubblico. Per esempio, si possono generare testi per lettori esperti o per un pubblico alle prime armi, a seconda delle necessità comunicative.

Personalizzazione delle istruzioni

Un'altra funzionalità utile è quella delle custom instructions. Gli utenti possono accedere a questa opzione cliccando sulla personalizzazione di ChatGPT. Qui è possibile fornire istruzioni generali che il sistema terrà sempre in considerazione durante la generazione di contenuti.

Il primo campo consente di inserire informazioni personali, come professione, interessi e obiettivi. Nel secondo campo, si può impostare un ruolo specifico per ChatGPT, stabilendo il tono da utilizzare, la lunghezza dei testi e altre direttive personalizzate. Le custom instructions influenzano tutte le conversazioni future, ma possono essere adattate modificando le direttive quando necessario.

Cos’è Canvas e come utilizzarlo

Canvas è una funzione introdotta in ChatGPT a dicembre 2024 e progettata per migliorare l’interazione tra l’utente e l’IA nella creazione di contenuti. Questa interfaccia avanzata offre un ambiente di lavoro interattivo, facilitando lo sviluppo di progetti in modo più efficace.

Attivando Canvas, gli utenti possono visualizzare il progetto principale mentre interagiscono con l'IA in una finestra laterale. La modifica diretta sul proprio “quadro” consente all’IA di intervenire per migliorare e ottimizzare i contenuti già generati. Questo sistema favorisce una revisione sistematica e un perfezionamento continuo attraverso una sequenza di raffinamenti.

Con Canvas, ChatGPT non si limita a creare contenuti ma offre suggerimenti orientati a miglioramenti, correzioni grammaticali e adattamenti stilistici in base al pubblico d'interesse. È anche in grado di gestire testi e codici, fornendo assistenza in diversi linguaggi di programmazione.

Attivazione e caratteristiche di Canvas

Inizialmente, doveva essere ChatGPT a decidere quando attivare i riquadri di Canvas. Tuttavia, è anche possibile farlo effettuando richiesta diretta, specificando "Usa Canvas per…" oppure cliccando sull’icona corrispondente.

Questa funzionalità consente agli utenti di apportare modifiche ai testi e ai codici direttamente nel riquadro di Canvas, evitando il passaggio a editor esterni. Tra le funzionalità disponibili ci sono:

Suggerisci modifica: permette di richiedere a ChatGPT di proporre modifiche al testo in base alla lunghezza e al livello di lettura desiderato. Formattazione: consente di applicare stili come grassetto e corsivo a parti del testo selezionate. Feedback e revisione: gli utenti possono chiedere valutazioni mirate su sezioni, ricevendo spunti per migliorare il contenuto. Modifiche manuali: è possibile apportare modifiche direttamente nel riquadro senza la necessità di copiare e riadattare il testo. Debugging: l’IA aiuta a individuare e correggere errori nel codice, sostenendo diversi linguaggi di programmazione. Suggerimenti per il codice: gli utenti possono richiedere miglioramenti o alternative per facilitare l'ottimizzazione del codice.

La funzionalità dei progetti in ChatGPT

A dicembre 2024 è stata introdotta anche la funzione dei progetti in ChatGPT, permettendo di organizzare le chat in cartelle tematiche. Questa opzione facilita la catalogazione delle conversazioni basate su argomenti specifici, come l'ambito lavorativo o il tempo libero.

Ogni progetto può contenere istruzioni personalizzate, permettendo di dare direttive specifiche per il gruppo di chat associato. Gli utenti possono caricare file rilevanti, così da offrire informazioni precise al modello.

I progetti offrono un sistema utile per gestire le proprie interazioni e ottimizzare le comunicazioni, garantendo la catalogazione e la ricerca di informazioni in modo efficiente.

Differenze tra progetti e custom GPT

Entrambe le funzionalità, progetti e GPT personalizzati, sono disponibili per gli utenti a pagamento. Mentre gli utenti con account gratuiti possono utilizzare GPTs sviluppati da terzi, non possono crearne di propri.

La differenza principale risiede nel livello di personalizzazione e nelle funzionalità. I progetti consentono di organizzare le chat senza integrare GPTs, mentre i GPTs offrono una personalizzazione più avanzata e la possibilità di collegarsi a API esterne.

Durante una chat comune, è possibile richiamare un Custom GPT utilizzando il simbolo @, fatto non supportato al momento nei progetti, ma che potrebbe essere implementato in futuro. Ogni funzionalità porta vantaggi unici, rendendo ChatGPT uno strumento altamente versatile e adattabile alle esigenze degli utenti.

Con queste innovazioni, ChatGPT continua a evolvere, offrendo strumenti sempre più sofisticati per migliorare l'interazione tra l'utente e l'intelligenza artificiale.