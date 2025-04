Elon Musk lancia Colossus, il supercomputer più grande al mondo, ma sorgono polemiche a Memphis

Il recente progetto di Elon Musk, relativo alla costruzione di Colossus, il supercomputer di dimensioni colossali a Memphis, Tennessee, sta attirando l’attenzione non solo per le sue prestazioni tecnologiche ma anche per una serie di polemiche legate alla sostenibilità ambientale e alla salute pubblica. La competizione nel settore dell’intelligenza artificiale è accesa e Musk ha affermato che la sua azienda, xAI, ha completato i lavori in soli 122 giorni, un’impresa che ha descritto come un modo per mantenere un significativo vantaggio rispetto ai concorrenti nel campo. Tuttavia, dietro a questa corsa contro il tempo si stanno manifestando preoccupazioni sul possibile impatto ambientale.

I dettagli di Colossus e la corsa contro il tempo

xAI, l’azienda fondata da Musk, ha intrapreso un approccio aggressivo alla costruzione del supercomputer, focalizzandosi esclusivamente su ciò che era essenziale per completare il lavoro. Come riportato sul sito di xAI, la strategia ha comportato la rimozione di ogni elemento superfluo, con l’obiettivo di accelerare il progresso e mettere in discussione le pratiche consolidate che avrebbero potuto rallentare l’operazione. “Abbiamo preso in mano le tempistiche,” affermavano dalla compagnia, sottolineando la loro determinazione a rimanere all’avanguardia in un settore in rapida evoluzione.

Tuttavia, questo sforzo per ottenere un vantaggio competitivo ha messo in moto anche un dibattito acceso riguardo alle pratiche di sostenibilità ambientale. Il supercomputer, che promette di spingersi oltre i limiti dell’intelligenza artificiale, ha attirato l’attenzione dei residenti locali che sollevano questioni circa le conseguenze ambientali e la salute della comunità.

Polemiche sulle emissioni e l’inquinamento atmosferico

Dopo l’avvio delle operazioni di Colossus, le segnalazioni dei residenti di Memphis hanno sollevato allarmi, in particolare nelle comunità storicamente Black che già soffrono per l’inquinamento industriale. Si affermava che xAI stesse operando più turbine a gas di quanto dichiarato e senza i permessi necessari. I residenti, stanchi di anni di degrado ambientale e di conseguenze sulla salute, hanno avviato una campagna per chiedere la chiusura di queste turbine, accusando xAI di essere “il più grande emissore di smog” della zona.

Un’accusa forte, supportata anche dal Southern Environmental Law Center , un’organizzazione che ha fatto pressing affinché l’amministrazione della contee di Shelby negasse tutte le richieste di permesso di xAI per l’emissione di aria. Secondo questi gruppi, c’è una “sconcertante mancanza di informazioni e trasparenza” da parte di xAI riguardo alla propria operatività.

Preoccupazioni sulla trasparenza e comunicazioni ingannevoli

KeShaun Pearson, presidente dell’organizzazione no-profit Memphis Community Against Pollution, ha parlato apertamente dell’operato di xAI, accusandola di perpetuare “il razzismo ambientale” e di non considerare i residenti della zona nemmeno degni di condividere un dialogo. Queste dichiarazioni, apparse su programmi di divulgazione come Democracy Now, hanno messo in evidenza un dolore collettivo di una comunità già duramente colpita.

In aggiunta alle preoccupazioni espresse dai residenti, è sorta anche una controversia legata alla distribuzione di volantini provenienti da un gruppo anonimo chiamato “Facts Over Fiction”. Questi volantini, affissi nei quartieri afroamericani, sembrerebbero minimizzare le affermazioni riguardanti l’inquinamento, sostenendo che “xAI ha basse emissioni”. La comparsa di tali materiali si è manifestata in un periodo critico, in concomitanza con una nuova evidenza fornita dal SELC che metterebbe in dubbio la verità delle affermazioni di xAI.

La situazione si complica

Il sindaco di Memphis, Paul Young, ha affermato che la compagnia aveva inizialmente dichiarato di utilizzare solo 15 turbine, mentre fotografie termiche suggeriscono che ve ne siano almeno 35 in funzione. Questa discrepanza ha alimentato le preoccupazioni sui rischi di salute pubblica e sull’inquinamento atmosferico, amplificando il grido di allerta da parte dei cittadini.

La comunità di Memphis, particolarmente le aree vulnerabili, ora si trova di fronte a una situazione che richiede attenzione e intervento. Con l’avanzare del dibattito sulla trasparenza e la responsabilità aziendale, è chiaro che la corsa tecnologica per costruire il supercomputer più avanzato del mondo deve fare i conti con le reali conseguenze ambientali e sociali.