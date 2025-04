L’AI di Google e i suoi significati surreali: il fenomeno delle frasi inventate

Il linguaggio può apparire estremamente complesso, e le espressioni idiomatiche a volte risultano incomprensibili per la maggioranza delle persone. Tuttavia, grazie all’Intelligenza Artificiale generativa, questo concetto di significato è stato esplorato in modo inaspettato, in particolare grazie alle risposte generate dall’AI di Google che ha creato un buzz online. La recente esplosione di creatività linguistica ha preso piede sui social media, mostrando come frasi mai sentite prima possano acquisire un significato anche solo per gioco. Scopriamo insieme come questa tendenza sta influenzando il modo in cui interpretiamo le parole.

La nascita del trend su Threads

È stata la scrittrice e autrice Meaghan Wilson Anastasios a stimolare la curiosità degli utenti di Threads, condividendo la sua esperienza di ricerca con la frase “peanut butter platform heels”, che ha portato a risultati sorprendenti, tra cui un inventato esperimento scientifico sul burro di arachidi in grado di generare diamanti. Questo esempio ha acceso l’immaginazione degli utenti, che hanno cominciato a utilizzare l’AI di Google per cercare frasi inventate, semplicemente aggiungendo la parola “significato” alla fine. Il gioco era semplice: trovare combinazioni di parole senza senso che potessero comunque elicitare una spiegazione dall’AI.

Questa iniziativa ha rapidamente guadagnato popolarità, espandendosi su altre piattaforme come Bluesky, dove gli utenti hanno continuato a esplorare significati di frasi come “non puoi leccare un tasso due volte”. Un fenomeno che ha dimostrato come la comunità di Internet possa trasformare il nonsense in un gioco divertente e coinvolgente, portando a un interscambio di idee e risate.

L’AI e la sua ricerca di risposte plausibili

Tuttavia, questo trend porta con sé anche delle implicazioni più serie. Come osserva Yafang Li, docente presso il Fogelman College of Business and Economics, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni non sono sempre in grado di fornire risposte corrette, ma piuttosto cercano di generare risposte fluide e plausibili. Quando il contenuto in ingresso non ha senso, le AI tendono comunque a cercare di completare la frase, il che può portare a situazioni comiche ma anche fuorvianti.

Un esempio emblematico è quello in cui l’AI suggerì di applicare colla sulla pizza per far aderire il formaggio. Rivelando così come l’AI, pur creando risposte divertenti, continua a non verificare la veridicità delle sue informazioni. Si tratta di un approccio preoccupante che invita a riflettere su come ci affidiamo a queste tecnologie per ottenere risposte – specialmente quando si tratta di consigli pratici.

Il ruolo di Google e le sue risposte indicative

Un portavoce di Google ha spiegato come le AI Overviews siano costruite per estrarre informazioni dai risultati web più attinenti, avendo un tasso di accuratezza paragonabile ad altre funzionalità di ricerca. Tuttavia, quando vengono effettuate ricerche con premessi nonsensical, il sistema tenta comunque di presentare risultati pertinenti in base ai contenuti web disponibili, portando a quelli che vengono definiti “data voids” – situazioni in cui non esiste molta informazione pertinente per la query.

Google ha affermato che sta lavorando per limitare le situazioni in cui queste AI Overviews appaiono in ricerche senza dati sufficienti, nel tentativo di evitare di fornire contenuti fuorvianti o satirici. Anche se non sempre riceverai una definizione inventata, l’esperienza di ricerca rimane condizionata da informazioni spesso imprecise.

La confusione generata dall’AI

Sebbene le frasi inventate possano generare risate, esse sollevano anche interrogativi sulla confidenza con cui le AI rispondono a domande senza validità reale. Quando qualcuno chiede il significato di espressioni come “non puoi prendere un tacchino da un Cybertruck”, ci si aspetterebbe che l’AI esprima incertezza. Invece, offre spiegazioni altrettanto sicure, ma infondendo una falsa sicurezza. Questo è un evidente monito sul fatto che non sempre ci si può fidare di un chatbot o di qualsiasi sistema AI nella ricerca di informazioni.

Il fenomeno mette in evidenza come sia fondamentale una continua attività di verifica delle informazioni. Yafang Li suggerisce che educatori e ricercatori possano utilizzare queste situazioni per insegnare gli utenti su come viene generato il significato e perché sia importante mantenere un certo scetticismo quando ci si interfaccia con queste tecnologie.

L’importanza di approcciare con scetticismo

Gli utenti devono accorgersi che l’AI assume automaticamente che le domande siano valide e cerca di generare la risposta più plausibile. Perciò, è consigliato specificare la propria richiesta, chiedendo se un’espressione sia reale piuttosto che il suo significato. Invocando un approccio più critico, sarà possibile ottenere risposte più mirate e pertinenti.

Questa evoluzione linguistica, benché divertente e spinta dal desiderio di esplorare significati inusuali, sottolinea l’importanza di una lettura critica nei confronti delle informazioni. Le AI sono strumenti potentissimi, ma necessitano di un uso consapevole ed informato per evitare malintesi e confusione.