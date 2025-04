OpenAI presenta i nuovi modelli di intelligenza artificiale: o3 e o4-mini

Con il continuo avanzamento della tecnologia, OpenAI ha svelato oggi due innovativi modelli di ragionamento: o3 e o4-mini. Questi modelli, presentati attraverso un post sul blog ufficiale dell’azienda, fanno parte di un’evoluzione importante nel campo dell’intelligenza artificiale, migliorando ulteriormente le funzionalità di elaborazione del linguaggio e dell’analisi di immagini.

o3: Potenza e prestazioni senza precedenti

Il modello o3 è descritto come il modello di ragionamento più potente mai realizzato da OpenAI. Le sue capacità straordinarie si traducono in elaborazioni complesse e nelle migliori prestazioni nel suo campo. OpenAI ha progettato o3 per affrontare problemi di ragionamento e analisi in modi che prima erano ritenuti impossibili per le intelligenze artificiali.

Una delle caratteristiche peculiari di o3 è la sua abilità di “pensare” utilizzando le immagini. Questo significa che il modello può integrare direttamente immagini e schizzi nel suo processo di ragionamento, un’innovazione che potrebbe rivelarsi estremamente utile in ambiti come il design o l’educazione. Gli utenti possono, ad esempio, mostrare al modello schizzi o bacheche e ricevere risposte e ragionamenti basati sull’analisi visiva degli elementi presentati.

OpenAI ha anche evidenziato che o3 è in grado di modificare le immagini, inclusi ingrandimenti o rotazioni, come parte del suo processo decisionale, ampliando significativamente l’interazione tra l’utente e l’intelligenza artificiale.

o4-mini: Efficienza e rapidità in un formato compatto

Il modello o4-mini rappresenta una versione più piccola e veloce, offrendo prestazioni notevoli nonostante le sue dimensioni contenute. Questo modello è progettato per fornire risposte rapide ed efficaci, mantenendo elevate capacità di ragionamento. Secondo quanto dichiarato, o4-mini raggiunge risultati sorprendenti in relazione al suo costo, rendendolo una scelta allettante per chi cerca soluzioni intelligenti ma economicamente sostenibili.

La potenza di o4-mini non si limita alla sola elaborazione del linguaggio; è equipaggiato per utilizzare tutte le funzionalità associate a ChatGPT, inclusi il web browsing e la generazione di immagini. Questa integrazione di strumenti rende o4-mini un modello versatile, capace di affrontare una vasta gamma di compiti e applicazioni quotidiane.

Disponibilità e accesso alle funzionalità avanzate

OpenAI ha annunciato che le nuove funzioni saranno accessibili fin da subito per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro e Team che stanno utilizzando o3, o4-mini e o4-mini-high. Inoltre, è previsto che o3-pro sarà disponibile con questi strumenti avanzati nel giro di qualche settimana. I modelli precedenti, come o1, o3-mini e o3-mini-high, saranno gradualmente ritirati da queste categorie, spingendo gli utenti verso le soluzioni più moderne e performanti.

Questi nuovi lanci seguono l’annuncio del modello GPT-4.1 avvenuto lunedì, che conferma l’impegno di OpenAI nel migliorare costantemente le proprie tecnologie di intelligenza artificiale per soddisfare le esigenze di un mondo in rapida evoluzione.