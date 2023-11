Come fare il backup della tua PS5

Tutto ciò che è presente sulla tua amata console PlayStation 5, i giochi che hai scaricato, i file di salvataggio e le tue clip di gameplay preferite, è estremamente importante. È fondamentale tenerli al sicuro nel caso in cui qualcosa vada storto, come un guasto hardware o software.

Proprio per evitare la perdita di dati in caso di malfunzionamenti, il sistema della console Sony è stato creato per facilitare i processi di backup, consentendo anche ampia scelta per quanto riguarda quali informazioni salvare e quali no. In questo articolo ci soffermeremo proprio su creazione e gestione dei backup di PS5.

Questo tutorial ti mostrerà come eseguire il backup e ripristinare i dati su una console PS5.

Backup PS5: quali dati puoi salvare

Il backup della tua PS5 implica la creazione di una copia dei tuoi file e delle impostazioni che puoi ripristinare in seguito. L’unità di archiviazione interna è composta dai seguenti tipi di dati:

App e videogiochi scaricati;

scaricati; Salva file ;

; La galleria multimediale, inclusi videoclip e screenshot ;

e ; Le impostazioni del tuo sistema.

Qui c’è una buona notizia: puoi eseguire il backup di tutti i dati di cui sopra sulla tua console di gioco su un disco rigido esterno o una memoria SSD. Se hai un abbonamento PlayStation Plus, hai anche la possibilità di caricare i salvataggi del tuo gioco su cloud, probabilmente i dati più importanti se sei un videogiocatore accanito, direttamente sui server PSN.

Backup dei dati su dispositivo di archiviazione USB esterno

Un HDD o una SSD esterne sono un modo semplice ed efficace per eseguire il backup dei dati della tua PS5. Con questo metodo crei un duplicato perfetto dei tuoi dati, ripristinabile rapidamente in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno.

Questa soluzione è ideale se preferisci avere il controllo diretto sui dati di backup o non disponi di un abbonamento PlayStation Plus.

L’unità esterna deve disporre di spazio adeguato per il backup. Poiché la PS5 viene fornita con un’unità di archiviazione interna da 825 GB, un’unità USB da 1 TB è più che sufficiente. Tuttavia, potrebbe essere necessaria un’unità più grande se si dispone di una SSD NVMe M.2 nell’alloggiamento di espansione.

È interessante notare che la PS5 supporta backup selettivi, che ti permettono di concentrarti su categorie di dati specifiche, consentendoti di utilizzare un’unità più piccola per scopi di backup verticali.

Ad esempio, se la tua unica preoccupazione sono i dati salvati e la galleria multimediale e sei disposto a scaricare nuovamente i giochi, una chiavetta USB con capacità da 8-16 GB dovrebbe essere sufficiente.

Per eseguire il backup dei dati di una PS5 su un dispositivo di archiviazione esterno, collega l’unità alla PS5, quindi:

Seleziona l’icona Impostazioni , in alto a destra nella schermata principale;

, in alto a destra nella schermata principale; Entra nella categoria Sistema ;

; Vai su Software di sistema – Backup e ripristino;

– Backup e ripristino; Seleziona Esegui il backup della tua PS5 ;

; Scegli i tipi di dati di cui desideri eseguire il backup (giochi e app, dati di salvataggio e galleria multimediale)

Nota bene: il backup include sempre una copia delle impostazioni della tua PS5, quindi non puoi deselezionarla.

Seleziona Avanti per continuare (l’indicatore in alto a sinistra proietta la quantità di spazio utilizzato e libero sull’unità esterna se copi i dati selezionati);

per continuare (l’indicatore in alto a sinistra proietta la quantità di spazio utilizzato e libero sull’unità esterna se copi i dati selezionati); Assegna un nome al backup nella casella Descrizione (o mantieni intatta la dicitura predefinita) e seleziona Backup ;

(o mantieni intatta la dicitura predefinita) e seleziona ; Attendi finché la tua PS5 non esegue il backup dei dati sull’unità esterna: la console dovrebbe riavviarsi automaticamente un paio di volte durante il processo.

Se la tua PS5 indica che l’unità collegata non è supportata, utilizza un PC o un Mac per formattarla nel file system FAT32 o exFAT e riprova.

Backup dei dati sullo spazio cloud di PS Plus

Puoi caricare fino a 100 GB di dati di salvataggio di PS5 e altrettanti per PS4 sui server PSN se sei un abbonato a PlayStation Plus. Per impostazione predefinita, i caricamenti automatici di PS Plus sono abilitati per i giochi PS5 e PS4, quindi non devi fare nulla per attivare questa funzione. In caso contrario, ecco come sbloccare i backup:

Apri il menu Impostazioni della tua PS5 e seleziona Dati salvati e Impostazioni gioco/app ;

e ; Vai su Dati salvati (PS5) – Sincronizza dati salvati ;

– ; Abilita l’opzione Sincronizzazione automatica dei dati salvati ;

; Torna alla schermata Dati salvati e Impostazioni gioco/app e seleziona Dati salvati (PS5) – Upload automatico ;

– ; Attiva l’interruttore accanto ad Abilita upload automatico.

In alternativa, puoi mantenere disabilitati gli aggiornamenti automatici e caricare manualmente i dati salvati. Ecco come:

Vai su Impostazioni – Dati salvati e Impostazioni gioco/app ;

– ; Vai su Dati salvati (PS5 )/ Dati salvati (PS4) – Spazio di archiviazione della console ;

)/ – ; Passa alla scheda Upload su cloud storage, contrassegna i giochi che desideri caricare e seleziona Upload.

Backup dei salvataggi e della galleria multimediale su supporto esterno

Invece di utilizzare la funzione di backup dell’unità esterna della PS5, puoi copiare manualmente tutte o parte dei dati salvati dai giochi su una chiavetta USB. È inoltre possibile eseguire il backup dei file presenti nella galleria multimediale (i già citati screenshot e clip video).

Per copiare i file di salvataggio di PS5 su una pernna USB compatibile, collegala alla console, quindi:

Visita il menu Impostazioni della PS5 e seleziona Archiviazione ;

della PS5 e seleziona ; Vai su Archiviazione console – Dati salvati ;

– ; Seleziona Giochi PS5 ;

; Passa alla scheda Copia su unità USB, contrassegna i giochi che desideri copiare e seleziona Copia;

Per copiare gli elementi della galleria multimediale sull’unità USB:

Visita il menu Impostazioni della PS5 e seleziona Archiviazione ;

e seleziona ; Vai su Archiviazione console – Galleria multimediale ;

– ; Abilita l’interruttore Seleziona multipla nell’angolo sinistro dello schermo;

nell’angolo sinistro dello schermo; Contrassegna gli elementi che desideri copiare sull’unità, seleziona l’icona Altro (quella con tre punti) a destra dello schermo e seleziona Copia su unità USB.

Ripristino dei backup su PS5

Hai fatto il backup della tua PS5? Bene. La speranza è quella di non aver mai bisogno di recuperare i dati ma, nel caso dovesse verificarsi la necessità, qui di spieghiamo come ripristinarli.

Ripristina PS5 dal backup di un’unità esterna

Se devi ripristinare le impostazioni di fabbrica della tua PS5, magari per un problema con il tuo controller DualSense, ecco la procedura che devi seguire.

Nota bene: il ripristino di un backup PS5 cancellerà permanentemente tutti i dati esistenti dalla memoria interna della console.

Per ripristinare i dati della PS5 dal backup di un’unità esterna, collega il dispositivo di archiviazione alla PS5, quindi:

Visita il menu Impostazioni della PS5 e seleziona Sistema ;

della PS5 e seleziona ; Vai su Software di sistema – Backup e ripristino ;

– ; Seleziona Ripristina la tua PS5 ;

; Scegli il backup che desideri ripristinare;

che desideri ripristinare; Seleziona Ripristina.

Nota bene: il ripristino di un backup PS5 cancellerà permanentemente tutti i dati esistenti dalla memoria interna della console. Se il processo di ripristino fallisce, aggiorna il software di sistema della PS5 alla versione più recente e riprova.

Ripristina i salvataggi cloud da PS Plus

Se hai effettuato un backup dei salvataggi online grazie a PS Plus, questi dati dovrebbero sincronizzarsi automaticamente con la memoria interna quando accedi a una PS5 con il tuo account PSN. In caso contrario, puoi ripristinare manualmente i salvataggi del gioco. Ecco come:

Visita il menu Impostazioni della PS5 e seleziona Dati salvati e Impostazioni gioco/app ;

della PS5 e seleziona e ; Vai su Dati salvati (PS5) / Dati salvati (PS4) – Archiviazione cloud ;

/ ; Nella scheda Download nell’archivio della console, seleziona i giochi che desideri scaricare e seleziona Download.

Ripristina salvataggi e galleria multimediale da supporto USB

Se hai copiato i file di salvataggio della console Sony su un’unità flash USB, puoi copiarli nuovamente nella memoria interna della console. Ecco come:

Visita il menu Impostazioni della PS5 e seleziona Dati salvati e Impostazioni gioco/app ;

della PS5 e seleziona e ; Vai su Dati salvati (PS5) – Unità USB ;

– ; Nella scheda Copia nell’archivio della console, contrassegna i giochi che desideri copiare e seleziona Copia.

Non puoi copiare alcun elemento della galleria multimediale su una chiavetta USB, ma puoi accedervi e visualizzarli. Per fare ciò, collega l’unità alla console, quindi:

Visita il menu Impostazioni della PS5 e seleziona Archiviazione ;

della PS5 e seleziona ; Vai su Archiviazione console – Galleria multimediale ;

– ; Nella scheda USB , seleziona la cartella PS5 ;

, seleziona la ; Seleziona Crea ;

; Seleziona Screenshot ;

; Seleziona una miniatura dello screenshot per ingrandirla.

Nota bene: tutte queste procedure dovrebbero essere simili tanto su PS5 quanto sulla più datata PS4. Le variazioni dovrebbero risultare minime e non crearti particolari problemi.