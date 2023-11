Urlmon.dll mancante o non trovato: ecco come risolvere

Quando si parla di urlmon.dll si fa riferimento a un componente essenziale del sistema operativo Windows.

Questo file, infatti, svolge un ruolo cruciale nella gestione dei protocolli URL e nella gestione di varie attività relative a Internet, come il download di file, l’accesso a pagine Web e la gestione dell’interfaccia dei browser Web. Tale file DLL consente alle applicazioni di stabilire connessioni con server remoti e gestire diversi tipi di protocolli di rete.

Urlmon.dll è utilizzato da numerose applicazioni e servizi all’interno dell’ecosistema Windows, tra cui Microsoft Edge e altri programmi. Senza questo file, molte funzionalità Internet vengono compromesse, causando errori e problemi quando si tenta di accedere a siti Web o eseguire qualunque tipo di attività online.

A causa della sua natura critica, eventuali problemi o danneggiamenti nel file urlmon.dll possono portare alla visualizzazione di errori, come “Urlmon.dll mancante” o “Urlmon.dll non trovato“. Questi errori possono verificarsi per vari motivi, tra cui corruzione del file, infezioni malware, componenti di Windows obsoleti o conflitti vari.

Di fronte agli errori urlmon.dll, è essenziale risolvere tempestivamente il problema poter tornare a navigare online senza problemi di sorta. Di seguito andremo a vedere come intervenire se hai riscontrato qualche malfunzionamento legato all’assenza o alla corruzione di questo file.

Le cause comuni degli errori urlmon.dll

Gli errori Urlmon.dll possono verificarsi per vari motivi.

Nella maggior parte dei casi, il problema è legato alla mancanza o al danneggiamento del file. Ciò può verificarsi a causa di cancellazioni accidentali, installazioni incomplete o danneggiamento dei file di sistema.

Un altro motivo comune è quello legato alla presenza di malware. Agenti malevoli come virus, trojan o adware possono alterare diversi file DLL, tra cui anche urlmon.dll. Ciò può causare errori di vario tipo durante la navigazione online.

Anche dei componenti Windows obsoleti potrebbero, in qualche modo, deteriorare il tuo urlmon.dll. Se il sistema operativo o i componenti di sistema del tuo computer sono obsoleti, possono verificarsi problemi di compatibilità con tale file causare errori. La mancanza di aggiornamenti costanti può portare a questo tipo di problema e non solo.

Non mancano poi eventuali conflitti con del software. Diverse app possono entrare in conflitto, influendo anche sul funzionamento dei file DLL o una complessiva instabilità del sistema operativo.

In casi molto più rari, invece, il problema può essere relativo all’hardware.

Almeno potenzialmente, infatti, malfunzionamenti legati a RAM, hard disk o memorie SSD, possono portare a problematiche che comportano eventuali errori di urlmon.dll.

Le soluzioni per ripristinare urlmon.dll

Una volta compresi quali possono essere i fattori che causano l’errore, puoi procedere passo dopo passo per cercare di ripristinare il corretto funzionamento del file.

1- Riavvia il computer

Una delle soluzioni più semplici ma efficaci per correggere gli errori urlmon.dll è riavviare il computer. Questa procedura basilare può risolvere problemi temporanei o conflitti che potrebbero causare questo errore (così come tanti altri simili).

Una volta riavviato il dispositivo, controlla se l’errore si presenta ancora. Se l’errore persiste dopo il riavvio puoi provare altre soluzioni menzionate in questo articolo.

Nota bene: tieni presente che un singolo riavvio potrebbe non sempre risolvere problemi più complessi relativi agli errori urlmon.dll. Nel caso, prova almeno un paio di volte prima di passare oltre.

2- Aggiorna Windows

Mantenere aggiornato Windows è fondamentale se vuoi ottenere prestazioni e stabilità. I già citati componenti di sistema obsoleti possono spesso causare errori, inclusi problemi con urlmon.dll.

Gli aggiornamenti del sistema operativo includono spesso correzioni di bug, patch di sicurezza e aggiornamenti di compatibilità per vari componenti di sistema, inclusi file DLL.

Ricordati di controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti e di mantenere aggiornato il tuo sistema operativo. Se hai anche difficoltà ad effettuare gli aggiornamenti di Windows 11, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

3- Esegui una scansione con il tuo antivirus/antimalware

Le infezioni da malware possono causare vari problemi al computer. I file DLL, vista la loro importanza nell’ecosistema di un PC, sono facilmente presi di mira da questi agenti malevoli.

In questo senso, dunque, poter contare su un antivirus affidabile è molto importante. Assicurati che il software di protezione sia aggiornato all’ultima versione disponibile, con tutte le definizione dei virus più recenti, e poi effettua una scansione quanto più possibile approfondita.

Rilevando e rimuovendo eventuali software dannosi o infezioni, è possibile ripristinare l’integrità del file urlmon.dll e garantire il corretto funzionamento delle operazioni relative al web.

4- Ripristina urlmon.dll dal Cestino

Se hai eliminato accidentalmente il file urlmon.dll, questo potrebbe essere ancora presente nel Cestino. In questo caso, dunque, ti basta ripristinare il file per eliminare qualunque tipo di problema.

In tal senso, fai doppio clic sull’icona del Cestino sul desktop per aprirlo. Una volta aperto, fai una ricerca tramite l’apposita barra, digitando urlmon.dll nell’apposito campo.

Se il file appare nei risultati della ricerca, fai clic con il tasto destro su di esso e seleziona Ripristina. Una volta ripristinato il file, controlla se l’errore smette di presentarsi. Se questo persiste, vai oltre nella lettura di questa guida.

5- Utilizza lo strumento Controllo file di sistema

Quando si verificano errori urlmon.dll a causa di File di sistema mancanti o danneggiati, puoi provare a utilizzare lo strumento Controllo file di sistema (noto come SFC). Lo strumento SFC esegue la scansione del sistema alla ricerca di file danneggiati o mancanti e tenta di ripararli automaticamente.

Per utilizzare questo strumento apri il prompt dei comandi con i privilegi da amministratore. Per fare ciò, fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e seleziona Prompt dei comandi (amministratore).

Nella finestra del prompt dei comandi, digita il comando sfc /scannow e premi Invio. Lo strumento SFC inizierà la scansione del tuo sistema per eventuali file danneggiati o mancanti. Attendi il completamento della procedura: questa potrebbe richiedere del tempo, quindi sii paziente.

Se lo strumento SFC rileva eventuali problemi, tenterà di riparare automaticamente i file. Una volta terminato il lavoro di SFC, riavvia il computer.

6- Aggiorna driver

Driver obsoleti o incompatibili possono spesso causare errori ai DLL. È importante assicurarsi che sul tuo sistema siano installati i driver più recenti per tutti i componenti hardware installati. A tal proposito, abbiamo realizzato una guida apposita.

Nel caso specifico di urlmon.dll, scheda grafica e adattatore di rete possono essere le componenti che causano problemi lato driver.

Se dopo un riavvio finale l’errore persiste, continua a leggere i prossimi consigli.

7- Reinstallare un software specifico

Se continui a riscontrare errori urlmon.dll quando utilizzi un software particolare, reinstallare il programma può spesso risolvere il problema.

Questa soluzione sostituisce eventuali file dell’applicazione che sono danneggiati o mancanti, andando a influenzare anche i DLL. Una volta che il software è stato disinstallato e reinstallato, procedi con il riavvio del computer.

8- Esegui un’installazione pulita di Windows

Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto l’errore, eseguire un’installazione pulita di Windows può essere una soluzione drastica ma efficace. Questo metodo reinstalla l’intero sistema operativo, inclusi tutti i file di sistema, e può aiutare a risolvere eventuali problemi annessi potenziale causa gli errori legati a urlmon.dll.

Prima di procedere con un’installazione pulita, è importante eseguire il backup di tutti i file e documenti importanti, poiché il processo cancellerà completamente ciò che è presente sul disco rigido. Una volta prese le precauzioni per salvare i file più preziosi, agisci in questo modo:

Inserisci nel computer il supporto di installazione (si esso un DVD o un’ unità USB ) contenente i file di installazione di Windows;

o un’ ) contenente i file di installazione di Windows; Riavvia il computer ed esegui l’avvio dal supporto di installazione (potrebbe essere necessario modificare l’ordine di avvio nelle impostazioni del BIOS del computer per dare priorità al supporto di installazione);

(potrebbe essere necessario modificare l’ordine di avvio nelle impostazioni del del computer per dare priorità al supporto di installazione); Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per iniziare il processo di installazione del sistema operativo;

Seleziona Installazione personalizzata quando richiesto;

quando richiesto; Scegli l’unità in cui deve essere installato Windows e seleziona Formatta per cancellare i file esistenti su quell’unità;

per cancellare i file esistenti su quell’unità; Procedi con l’installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta completata la procedura, reinstalla i programmi e ripristina i file dai backup creati.

Se l’errore urlmon.dll persiste anche dopo un’installazione di Windows da zero, potrebbe indicare un problema di fondo più complesso. In questi casi, potrebbe essere necessario cercare assistenza professionale, attraverso un tecnico specializzato, o contattare il supporto Microsoft.