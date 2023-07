Sostituire il tuo laptop con un mini PC può essere una buona idea?

Quando hai necessità di un computer compatto e poco ingombrante, i laptop restano la scelta ideale, soprattutto se prediligi un pizzico di mobilità.

Nonostante ciò, nel corso degli ultimi anni, sta prendendo piede un’alternativa che si pone proprio tra i portatili e i più “statici” PC desktop, ovvero i mini PC. Ma questo nuovo formato è davvero così interessante? Può essere una scelta adatta alle tue necessità? In questo articolo affronteremo proprio questi dubbi, cercando di capire se tali dispositivi sono adatti alle tue necessità.

Mini PC? Rapporto qualità-prezzo molto interessante

Riduci l’esperienza che puoi avere con un qualsiasi computer alla sua forma più semplice e otterrai qualcosa che assomiglia a un mini PC. Queste macchine sono prive di monitor, includono poche periferiche e variano notevolmente in termini di prestazioni a seconda di quanto sei disposto a spendere per l’acquisto.

Quando compri un mini PC, in genere, scegli una soluzione compatta ed essenziale. Tutto ciò che ottieni è il “cuore” di un computer: una piccola scatola con l’essenziale per il suo funzionamento. A causa della loro natura compatta e della gestione termica limitata, i mini PC sono generalmente meno capaci delle loro controparti PC desktop di dimensioni standard.

Rispetto ai laptop, tuttavia, il rapporto di forza è molto più equilibrato. Possono integrare componenti aggiuntivi interessanti, come hard disk e schede grafiche esterne. Gli alimentatori sono più piccoli rispetto ai desktop, con spazi minori che possono rendere difficile la pulizia interna e causare surriscaldamenti.

A livello pratico, dunque, i mini PC affrontano come i laptop limiti legati alle dimensioni contenute ma, non per questo non è possibile trovare modelli che offrono prestazioni elevate.

I laptop sacrificano il comfort e la produttività

I laptop sono portatili e convenienti, ma questo ha un prezzo. Oltre ad essere più costoso, un portatile spesso offre un’esperienza di lavoro meno confortevole rispetto a una configurazione desktop. Le tastiere dei laptop spesso non sono adatte a un uso prolungato, soprattutto se confrontate con alcune delle migliori tastiere ergonomiche sul mercato.

La pressoché totalità dei computer portatili non include tastiere meccaniche, che forniscono un’esperienza di digitazione migliore. Lo stesso vale per trackpad che, per molti utenti, non può reggere il confronto con un mouse di livello.

La produttività è limitata anche quando si tratta del fattore di design. Con un solo display, spesso non molto ampio, sei limitato in termini di spazio sullo schermo. L’aggiunta di più monitor secondario al tuo computer è un modo infallibile per migliorare la produttività. Ciò però comporta limiti a livello di mobilità, rendendo di fatto il computer portatile semplicemente un desktop meno prestante.

Non è insolito trovare un mini PC in grado di gestire anche tre monitor, il che può essere ottimo per visualizzare più pagine del browser, app di chat e un software. I laptop possono anche connettersi a monitor standard, ma si adattano più difficilmente a un ambiente multi-monitor.

La maggior parte dei display include supporti che consentono di regolare l’altezza e l’inclinazione del monitor, cosa che non si può dire per i laptop. Inclinare la testa verso il basso sullo schermo di un laptop per ore al giorno può causare dolore al collo, anche se puoi risolvere questo problema con un supporto apposito.

Inoltre, molti mini PC hanno una gamma più ampia di porte disponibili rispetto alle loro controparti laptop. Sebbene potresti dover utilizzare hub e adattatori per accedere alle porte Ethernet e ai lettori di schede su un laptop, queste funzionalità sono standard su molti mini PC.

Non sottovalutare la trasportabilità

Se il motivo per cui hai scelto un laptop è dovuto a questioni di dimensioni, anche un mini PC potrebbe adattarsi alla tua necessità.

L’indizio è già nel suo nome: queste scatole sono molto piccole e, in termini di peso, in molti casi rivaleggiano proprio con i portatili. Il tutto senza particolari rinunce a livello di prestazioni: eseguono sistemi operativi completi come Windows, macOS e Linux e, a seconda di ciò che acquisti, possono esserti utili in caso di video editing, gaming e qualunque altra attività.

Sempre in ottica di spazio, la tua maggior preoccupazione con un mini PC è la gestione del monitor. Sotto questo punto di vista, sta a te trovare una soluzione adatta, magari utilizzando un braccio fissato alla scrivania o al muro per un display “fluttuante”, dunque elegante e pratico lato ingombro.

Un piccolo svantaggio di questi prodotti rispetto ai portatili è l’effettiva mancanza di una batteria integrata. Dunque, se intendi portare con te un mini PC, dovrai sempre far conto su una fonte di alimentazione elettrica.

Mini PC e gaming: un abbinamento solido

I laptop da gioco sono molto spesso un vero e proprio bagno di sangue economico, con display che, obiettivamente, hanno dei limiti di dimensioni.

Se cerchi un portatile da gaming per questioni di spazio, un mini PC potrebbe risultare un’alternativa valida. In particolare, la gamma NUC Extreme di Intel include spazio per una GPU di dimensioni standard più un alimentatore sufficientemente potente per supportarla in modo adeguato.

Questi kit PC non sono alquanto economici e, grazie anche a un design curato, permettono di ottenere prestazioni termiche inferiori rispetto a un desktop di dimensioni standard.

Questione aggiornamenti hardware

Una cosa che dovresti aspettarti di sacrificare quando opti per un mini PC è la possibilità di aggiornare i componenti hardware. Potresti essere in grado di migliorare l’archiviazione con una SSD o un hard disk più spaziosi/performanti, forse la RAM su alcuni modelli, ma altri componenti come CPU e scheda madre sono raramente aggiornabili. Alcuni modelli, come il Mac mini di Apple, non modificabili sotto alcun aspetto.

Sotto questo aspetto, i mini PC sono paragonabili a un laptop. Pochissimi laptop sono veramente aggiornabili. Se vuoi un computer che puoi aggiornare per gli anni a venire, dovresti arrenderti all’idea di affidarti a un desktop.

Considerazioni finali

Chi vince la sfida? Come spesso avviene in questi casi, la risposta è dipende.

Se eri intenzionato ad acquistare un laptop solo per questioni di spazio, un mini PC può garantirti ugualmente scarso ingombro ma con un rapporto qualità-prezzo migliore.

Se invece il tuo obiettivo è avere sempre a portata di mano un computer funzionante, anche se non hai una presa elettrica nel giro di pochi metri, il portatile resta comunque imbattibile.