La funzionalità che consente di effettuare screenshot su Mac è molto comoda: con la semplice pressione di una combinazione è possibile scattare una vera e propria istantanea della schermata, recuperabile in pochi secondi. Infatti, per impostazione predefinita, ogni screenshot viene salvato automaticamente sulla scrivania, in modo che gli utenti possano accedervi immediatamente dopo averlo scattato. Sebbene si tratti di una modalità comoda e in grado di rendere l’intero processo molto veloce, chi scatta molte istantanee della fermata finisce per ritrovarsi il desktop disordinato e invaso da foto. Fortunatamente, esiste un modo per modificare la cartella di destinazione degli screenshot su Mac, utile per chi desidera tenere la scrivania sempre ordinata e avere comunque la cartella delle catture sempre a portata di mano. Abbiamo già visto tutti i motivi per acquistare un Mac invece di un computer con Windows, e tra questi potrebbe sicuramente rientrare la facilità con cui è possibile acquisire screenshot. Dopo aver visto come convertire le immagini da un formato all’altro su Mac, vediamo come fare per modificare la cartella di destinazione delle istantanee della schermata.

Dove vengono salvati gli screenshot su Mac?

Per impostazione predefinita, gli screenshot su Mac vengono salvati sulla scrivania con un nome simile a Screenshot 2023-08-25 at 15.27.54, che indica la data e l’ora in cui è stata acquisita la cattura della schermata. Gli utenti hanno la possibilità di scattare un’istantanea dello schermo intero o di decidere quale porzione catturare. Se stai utilizzando Desktop Stacks, l’app di Apple introdotta con macOS Mojave e pensata per raggruppare in modo intelligente le icone sulla scrivania, l’intero procedimento sarà decisamente più semplice. Se invece il tuo modello di Mac è precedente, avrai comunque a tua disposizione Grab, un’altra app per screenshot che potrai trovare nella cartella Utility – Applicazioni.

Come modificare la cartella di destinazione degli screenshot su Mac – da macOS Mojave in poi

Se hai installato macOS Mojave, Catalina, Big Sur o Monterey, modificare la destinazione di salvataggio degli screenshot su Mac è davvero molto semplice. Ecco come fare.

Premi cmd+ Maiusc + 5

Clicca su Opzioni

Scegli la cartella che preferisci tra quelle elencate o seleziona Altra posizione

Se hai scelto Altra posizione ,naviga fino alla cartella desiderata o creane una nuova

,naviga fino alla cartella desiderata o creane una nuova Se invece desideri che gli screenshot vengano inseriti in un’altra cartella, potrai scegliere tra Desktop, Documenti, Appunti, Posta, Messaggi, Anteprima

Come modificare la cartella di destinazione degli screenshot su Mac – versioni precedenti

Prima di Mojave non era così facile cambiare la cartella di destinazione degli screenshot su Mac. Infatti, era necessario seguire qualche passaggio in più per ottenere lo stesso risultato. Ecco come fare:

April Finder

Crea una cartella e rinominala come preferisci

Apri Terminale (premendo cmd+spazio e digitando Terminale)

(premendo e digitando Terminale) Digita defaults write com.apple.screencapture location (deve esserci uno spazio dopo la posizione o non funzionerà)

(deve esserci uno spazio dopo la posizione o non funzionerà) Trascina e rilascia la tua nuova cartella Screenshot sulla finestra Terminale, che rientrerà automaticamente nel percorso della directory

Premi Invio

Digita killall SystemUIServer per assicurarti che la modifica venga apportata correttamente

Se desideri comunque avere un collegamento veloce alla tua nuova cartella degli screenshot, puoi creare un Alias sulla scrivania. In questo modo avrai tutte le tue catture sul desktop, ma senza alcun disordine. Per farlo, crea la tua cartella, clicca col tasto destro e scegli Crea Alias. Ora trascina e rilascia l’Alias sulla scrivania.

Se desideri ripristinare la posizione predefinita dello screenshot, torna al Terminale e digita defaults write com.apple.screencapture location ~/Desktop e premi Invio. Quindi digita killall SystemUIServer e premi Invio.