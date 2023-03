Motivi per acquistare un Mac invece di un PC Windows

Hai bisogno di acquistare un nuovo computer ma non sai assolutamente quale scegliere? In questa guida ti aiuteremo a combattere l’indecisione illustrando tutti i motivi per acquistare un Mac invece di un PC con Windows. Ma prima facciamo un passo indietro. Nel 2023, gli appassionati di tecnologia hanno letteralmente l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere tra i migliori notebook in commercio. Infatti, sul mercato è possibile trovare una grandissima varietà di dispositivi di tutti i tipi e per tutti i budget, ognuno dei quali è studiato appositamente per venire incontro alle esigenze di determinate categorie di utenti. Sebbene esistano tantissime marche e modelli ottimi, in questa guida ti spiegheremo quali potrebbero essere i motivi per acquistare un Mac invece di un PC con Windows. Partiamo subito.

Un modello di Mac per ogni gusto ed esigenza

Se non fai parte di quella categoria di utenti che desiderano costruirsi il computer in autonomia scegliendo singolarmente ogni componente, acquistare un Mac invece di un PC potrebbe essere un’ottima idea. Al momento dell’acquisto dovrai quindi adattarti alle configurazioni hardware messe a disposizione dall’azienda. Fortunatamente, al giorno d’oggi Apple offre una grandissima varietà dei migliori Macbook e computer fissi in grado di venire incontro alle esigenze di più utenti possibili. Invece di acquistare uno dei migliori chromebook, potrai infatti scegliere un leggerissimo MacBook Air da portare sempre con te, a scuola o al lavoro, un MacBook Pro di fascia alta se lavori nel campo della grafica o nel mondo dell’editing video, o un Mac Studio se desideri acquistare il modello top di gamma.

Al momento dell’acquisto dovrai anche tenere in considerazione il budget a tua disposizione: al momento, il miglior rapporto qualità-prezzo è offerto da Mac Mini, un computer adatto a tutti coloro che sono già in possesso di un monitor e di tutte le periferiche necessarie.

Hai già un iPhone, un iPad o altri prodotti Apple

Ecco un altro ottimo motivo per acquistare un Mac invece di un PC con Windows. Se utilizzi giù iPhone o uno dei migliori iPad in commercio, ti converrà decisamente rimanere fedele ad Apple e acquistare un computer che si sincronizzi alla perfezione con tutti i dispositivi in tuo possesso. Inoltre, se hai già familiarità con i sistemi operativi Apple, ti troverai sicuramente molto bene col tuo nuovo acquisto. iOS e macOS sono sistemi compatibili al 100% e studiati proprio per sincronizzarsi alla perfezione. Ecco cosa potrai fare.

Possedendo un iPhone/iPad e un Mac potrai infatti attivare le modalità Focus sul tuo telefono e farle funzionare automaticamente sul tuo Mac , rispondere ai messaggi di testo sul tuo iPhone utilizzando l’app Messaggi sul tuo Mac, e tanto altro ancora.

, rispondere ai messaggi di testo sul tuo iPhone utilizzando l’app Messaggi sul tuo Mac, e tanto altro ancora. La maggior parte delle app che usi quotidianamente sul tuo iPhone come Mail, Messaggi, Calendario, Note e Promemoria hanno controparti Mac immediatamente riconoscibili.

hanno controparti Mac immediatamente riconoscibili. Potrai anche usare iCloud per sincronizzare i tuoi dispositivi, i contenuti e i file al loro interno per averli sempre disponibili.

per sincronizzare i tuoi dispositivi, i contenuti e i file al loro interno per averli sempre disponibili. Le funzionalità AirPlay e AirDrop ti consentiranno di utilizzare il tuo Mac come display wireless o di inviare file al tuo iPhone utilizzando l’apposito menu.

ti consentiranno di utilizzare il tuo Mac come display wireless o di inviare file al tuo iPhone utilizzando l’apposito menu. Tutte le tue password , comprese quelle delle tue reti WiFi preferite, si sincronizzeranno tra il tuo Mac e iPhone, a condizione che i due siano collegati allo stesso ID Apple.

, comprese quelle delle tue reti WiFi preferite, si sincronizzeranno tra il tuo Mac e iPhone, a condizione che i due siano collegati allo stesso ID Apple. L’archiviazione delle password nel portachiavi iCloud renderà più semplice effettuare l’accesso su qualsiasi dispositivo Apple.

Se sei in possesso delle Apple AirPods , potrai utilizzarle sia su iPhone/iPad, sia su Mac. Lo stesso vale per Apple WATCH.

, potrai utilizzarle sia su iPhone/iPad, sia su Mac. Lo stesso vale per Apple WATCH. Potrai usare il tuo iPad come secondo display wireless.

I videogiochi non sono la tua priorità

Se i videogiochi non sono la tua priorità, potrai tranquillamente acquistare un Mac invece di un PC con Windows. Tutti i computer Apple sono in grado di offrire il massimo della qualità sotto tantissimi punti di vista. Lo stesso non si può dire però dei videogiochi. Su Mac potrai utilizzare tantissime piattaforme di gioco, come Steam, Gog, Mac App Store e tante altre ancora. Anche i giochi Apple Arcade funzionano ovviamente benissimo su tutti i dispositivi Apple. Tuttavia, un Mac potrebbe non essere la scelta ideale se desideri giocare a tutte le nuove uscite. Mentre Windows supporta qualsiasi titolo e può dare accesso a tutte le più interessanti novità, come titoli in early access o giochi in realtà virtuale, macOS al momento non supporta niente di tutto ciò. Se desideri ottenere il meglio dalla tua esperienza di gioco e sfruttare appieno abbonamenti come Xbox Game Pass, ti consigliamo di optare per i migliori notebook da gaming con Windows. Optando per uno di questi computer sarai inoltre libero di aggiornare i tuoi componenti singolarmente, sostituendo la tua GPU, aggiungendo più RAM, aggiornando il tuo processore e avendo il controllo totale sulla direzione del tuo sistema. Al momento, livelli di personalizzazione di questo tipo sono totalmente inesistenti sulla piattaforma Apple. Tuttavia, se sei un casual gamer che ama divertirsi con giochi molto leggeri, il tuo Mac andrà benissimo.

Desideri sviluppare app per iPhone, iPad o Mac

Tra i tanti motivi per scegliere un Mac invece di un PC Windows, potrebbe esserci il desiderio di sviluppare app e programmi per iPhone, iPad, Apple Watch o Mac. Ovviamente, trattandosi di software pensati per essere eseguiti su macOS, iOS, tvOS e watchOS, possedere un Mac è obbligatorio. In questo caso, dopo aver acquistato il computer Apple che fa al caso tuo, non dovrai fare altro che creare un account sviluppatore Apple (che ha un costo di circa 100€ all’anno) che ti consentirà di pubblicare la tua nuova app su App Store, Mac App Store o qualsiasi negozio online della Mela. In questo caso, il nostro consiglio è sempre quello di optare per uno dei migliori modelli sul mercato, che ti consenta di avere piena libertà sullo sviluppo del tuo software. Per esempio, potrai optare per Mac Mini o per MacBook Air.