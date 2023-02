Xbox Game Pass: tutto quello che devi sapere sul servizio

Xbox Game Pass è il celebre servizio in abbonamento offerto da Microsoft ideato per consentire ai videogiocatori di giocare online e in compagnia a una vasta selezione di titoli compatibili. Il servizio offre anche la possibilità di sbloccare un’enorme libreria di titoli esclusivi e di godere di una lunga serie di vantaggi esclusivi davvero molto interessanti. Xbox Game Pass è disponibile in tre diversi tagli di abbonamento proprio per venire incontro ai gusti e alle esigenze di più giocatori possibile. L’abbonamento Xbox Game Pass Console è pensato per chi desidera giocare sulla propria console Xbox, mentre Game Pass PC è ovviamente destinato a chi ama giocare sul computer. Esiste ovviamente un terzo abbonamento che consente di giocare su entrambe le piattaforme e di sbloccare ancora più giochi e vantaggi. Stiamo parlando di Game Pass Ultimate, l’abbonamento più completo messo a disposizione da Microsoft per i propri giocatori. In tutti e tre i casi, ci troviamo davanti a un abbonamento mensile dal prezzo fisso. I giochi sbloccati ogni mese rimarranno in possesso del giocatore fintanto che il servizio rimarrà attivo. Questa nuova modalità di acquisto rappresenta un’ottima occasione per chi gioca molto spesso e desidera provare nuovi titoli senza mai esaurire le opzioni a propria disposizione. Microsoft offre anche la possibilità di pagare il primo mese solamente 1€. Sottoscrivere l’abbonamento Game pass può anche essere un’ottima occasione per chi ama il retrogaming e desidera sbloccare un’intera libreria di capolavori del passato. Dopo aver visto quali sono i vantaggi offerti da PlayStation Plus e Nintendo Switch Online, diamo un’occhiata a come funziona Game Pass, ai diversi tagli di abbonamento disponibili e al listino prezzi.

Xbox Game Pass: i vantaggi esclusivi

Sebbene Xbox Game Pass sia nato principalmente per consentire ai giocatori di godere del servizio di multiplayer e di giocare online in compagnia, non si tratta dell’unico vantaggio offerto dal servizio. Infatti, inclusi nell’abbonamento troveremo tanti altri benefici davvero molto interessanti. Prima tra tutti, spicca la possibilità di giocare e/o acquistare gran parte dei videogame appena usciti, già al giorno del lancio. Gli abbonati potranno anche godere di una moltitudine di sconti esclusivi e riservati su tantissimi titoli presenti sul catalogo. Sarà anche possibile bloccare un numero interessante di contenuti aggiuntivi e ricompense gratuite e giocare in cloud multi-piattaforma. Infine, a seconda dell’abbonamento che si decide di sottoscrivere, sarà possibile avere accesso al servizio EA Play senza costi aggiuntivi, sbloccando l’accesso a una raccolta dei migliori titoli EA, a ricompense di gioco e alla prova gratuita di alcuni dei nuovi giochi in uscita. Lo stesso vale per Riot Game, oggi incluso nell’abbonamento Game Pass. I giochi, il numero, le caratteristiche e la disponibilità dei titoli offerti dall’abbonamento Game Pass potranno variare in base all'area geografica in cui ci si trova e soprattutto in base alla piattaforma. Col passare del tempo, i titoli disponibili cambieranno: alcuni non saranno più disponibili e ne verranno aggiunti tanti nuovi. In questo caso, è importante consultare la pagina dedicata per evitare spiacevoli sorprese.

Game Pass: gli abbonamenti disponibili

Come già accennato, Xbox Game Pass è disponibile in diverse tipologie di abbonamento in modo da venire incontro alle esigenze di più giocatori possibile. Diamo un’occhiata a quali sono.

Game Pass Console è l’abbonamento standard offerto da Microsoft, che consente a chi gioca su console (Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S) di accedere a un vasto catalogo di giochi Xbox a un prezzo mensile ridotto. Iscrivendosi sarà infatti possibile giocare a centinaia di titoli in costante aggiornamento, di provare i giochi Xbox Studios immediatamente il giorno del lancio, di godere di tantissimi sconti e offerte esclusive riservate agli abbonati e di sbloccare i vantaggi Riot Games.

Game Pass PC è invece l’abbonamento pensato per chi ama giocare al computer. Anche in questo caso sarà possibile giocare a una vasta libreria di giochi in costante aggiornamento, di godere dei titoli Xbox Studios già dal giorno del lancio, di usufruire di sconti e offerte riservate a chi è iscritto e di sbloccare i vantaggi Riot Games. L’abbonamento Xbox Game Pass PC include anche una raccolta dei migliori titoli di EA per PC, tanti premi esclusivi e contenuti riservati agli abbonati

Game Pass Ultimate è l’abbonamento più completo attualmente disponibile per gli utenti Microsoft. Si tratta di un servizio compatibile con console, dispositivi mobili e PC e include anche un abbonamento a Xbox Live Gold. L’abbonamento include tutti i vantaggi offerti da Xbox Live Gold e un catalogo di più di cento giochi di grande qualità per PC e console in costante aggiornamento. Gli utenti iscritti potranno godere di un numero infinito di sconti e offerte esclusive, giocare online e in modalità multiplayer e usufruire di tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e Game Pass sia sulla tua console Xbox che su un dispositivo Windows 10/11. Sarà inoltre possibile giocare ai titoli in uscita già dal giorno del lancio, ricevere tante ricompense gratuite, contenuti di gioco e offerte partner e sbloccare i vantaggi Riot Games. L’abbonamento Ultimate include anche una selezione dei migliori titoli di EA per console e PC, un gran numero di premi esclusivi e contenuti riservati esclusivamente agli abbonati.

Xbox Game Pass: listino prezzi

Dopo aver visto quali sono i vantaggi esclusivi offerti dai tre abbonamenti Xbox Game Pass, diamo un'occhiata al listino prezzi.