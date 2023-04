Vuoi fare pulizia sul tuo computer e liberare spazio prezioso? Abbiamo già visto insieme come eliminare Altro e Dati di sistema sui computer di Apple, e oggi ci concentreremo su come trovare ed eliminare i file doppi su Mac. I migliori Macbook, pur essendo degli ottimi computer, spesso hanno bisogno di una mano per funzionare al meglio. Infatti, un computer pieno libero può funzionare molto peggio di un computer con molto spazio di archiviazione disponibile. I file doppi sul tuo hard disk interno potrebbero infatti rallentare il Mac e comprometterne seriamente le prestazioni. Fortunatamente, oggi è molto facile trovare i duplicati ed eliminarli in pochissimo tempo. Per farlo è possibile utilizzare Finder o rendere il processo ancora più semplice con una delle migliori app per trovare i file doppi su Mac. Se il tuo computer sta iniziando a funzionare peggio del solito, la prima cosa da controllare è se stai esaurendo lo spazio di archiviazione a tua disposizione. Generalmente, per un funzionamento ottimale è consigliato tenere almeno il 10% dello spazio totale libero sul Mac. Se hai notato che il tuo hard disk è quasi pieno, è giunta l’ora di rimboccarsi le maniche e di fare un po’ di pulizia! Prima di iniziare ad effettuare backup con i migliori hard disk esterni, andiamo a vedere come eliminare i file doppi su Mac in modo da partire da una buona base.

Come trovare i file doppi su mac utilizzando Finder

Nella maggior parte dei casi, la maggior parte dei file doppi su Mac è costituita da download errati (per esempio cliccando due volte su un link per sbaglio), allegati di posta e messaggi e tanto altro ancora. Fortunatamente oggi esistono tanti modi per individuare i file doppi: il più semplice è quello di utilizzare la funzionalità Cartella Smart di Finder. Per farlo basterà seguire alcuni semplici passaggi e il gioco sarà fatto. Ecco come fare:

Apri Finder .

. Clicca su File> Nuova cartella smart nel menu

nel menu Clicca sul pulsante “+” nell’angolo in alto a destra

Qui avrai la possibilità cercare documenti, foto, musica o molti altri tipi di file. Per quanto riguarda i file doppi, la chiave è utilizzare al meglio i filtri di ricerca. Generalmente, un buon modo per scovare tutti i file duplicati è selezionare l’opzione Ordina per nome.

Quando svolgi quest’operazione, ricorda sempre di controllare la data per vedere se si tratta di un vero file doppio, altrimenti rischi di eliminare versioni più vecchie o recenti di un documento importante. Per farlo, clicca con il pulsante destro del mouse e scegli Data di aggiunta o Data di ultima apertura per assicurarti di scegliere quella giusta da eliminare.

Anche se questo è sicuramente un modo molto comodo per scovare eventuali duplicati, non si tratta certo di un metodo infallibile. Infatti, i file doppi potrebbero avere nomi diversi, e con questa modalità non riuscirai a trovarli. Per essere sicuro di individuare tutti i file doppi presenti sul tuo hard disk sarà infatti necessario affidarsi ai servizi di un’app apposita. Vediamo quali sono le migliori e come funzionano.

Le migliori app per trovare file doppi su Mac

Un metodo molto più efficace per cercare i file doppi su Mac è quello di utilizzare una delle tante app disponibili sull’App Store, studiate appositamente per cercare automaticamente tutti i duplicati presenti sul tuo computer. Molte di queste app possono essere scaricate gratuitamente, tra cui Duplicate File Finder Remover e Duplicates Cleaner. Puoi anche provare la funzione Trova duplicati di Parallels Toolbox, che offre una prova gratuita di sette giorni che consente di prendere familiarità con l’app prima di acquistarla. Molto valida anche Gemini 2 di MacPaw, anch’essa scaricabile gratuitamente per tre giorni. La maggior parte delle app che troverai sull’App Store offre funzionalità simili, che consentono di effettuare una scansione più o meno veloce dell’hard disk in cerca di file doppi. Tutte le app ti mostreranno il risultato della scansione per aiutarti a selezionare minuziosamente tutti i file inutili, evitandoti così il rischio di eliminare documenti o foto importanti. Se non vuoi dedicare parte del tuo budget a questa causa puoi sempre optare per un’opzione gratuita per poi passare a uno strumento a pagamento in un secondo momento.

Diamo allora un’occhiata alle migliori app per eliminare i file doppi su Mac

Gemini 2

Una delle app più gettonate per la rimozione dei file doppi su Mac è Gemini due: su App Store, il programma vanta di tantissime recensioni positive da parte degli utenti che l’hanno provato. L’app può essere scaricata gratuitamente e include una prova gratuita di tre giorni. Tra i servizi offerti troverai diverse feature che ti aiuteranno a liberare spazio prezioso sul tuo Mac e di conseguenza a migliorare le performance del computer. Una volta concesso a Gemini 2 il permesso di scansionare le cartelle presenti sul tuo hard disk, l’app troverà tutti i file doppi presenti sul computer. Si tratta di un’operazione molto veloce: per esempio, scansionare un hard disk da 256 GB richiede circa sette minuti.

Scarica Gemini 2 per Mac

Duplicate File Finder

Duplicate File Finder può scansionare la tua cartella Home, oppure puoi scegliere una cartella particolare o trascinare tutti i file che desideri analizzare in cerca di duplicati. L’app è disponibile in due versioni, una gratuita e una a pagamento. La seconda aggiunge qualche feature extra in grado di ripristinare i file rimossi in caso di errore. Anche in questo caso, una volta scaricato, sarà necessario concedere al software l’autorizzazione per scansionare il contenuto del tuo computer in cerca di doppioni.

Scarica Duplicate File Finder

Conclusioni

Tenere tanto spazio di archiviazione su Mac è molto importante per assicurarsi di ottenere il massimo delle prestazioni dal proprio computer. Un ottimo modo per farlo è proprio dedicarsi all’eliminazione dei file doppi, che possono intasare il computer, comprometterne le performance e le prestazioni. In ogni caso, effettuare un backup del proprio hard disk è sempre consigliato, poiché consente di svuotare il laptop e di tenere abbastanza spazio libero, e allo stesso tempo di avere una copia di tutti i file e dati importanti sempre a portata di mano. Ecco perché, prima di svolgere qualsiasi operazione di pulizia, consigliamo sempre di munirsi di uno dei migliori hard disk e di effettuare un backup. I migliori modelli sul mercato possono raggiungere anche i 4 TB di capacità e ti consentiranno di copiare l’intero contenuto del computer e di tenerlo così al sicuro.