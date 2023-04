Come convertire le immagini da un formato all’altro su Mac

Il sistema operativo MacOS mette a disposizione degli utenti un metodo estremamente semplice e rapido per convertire le immagini direttamente dal Finder. La funzionalità Azioni rapide consente infatti di convertire immagini su Mac da qualsiasi posizione del Finder con pochi semplici clic. Questa funzione è molto potente e utile, ma viene spesso trascurata. Pertanto, in questa guida, esamineremo attentamente il funzionamento della funzione di conversione delle immagini, in modo da permettere agli utenti di utilizzare al meglio questa pratica funzionalità e convertire le immagini in modo rapido e efficiente mentre si utilizza il Mac. In questa guida spiegheremo che cos’è e come convertire immagini su Mac dal Finder.

Che cos’è il Finder Mac

Il Finder Mac è un’applicazione che permette agli utenti di navigare e gestire i file e le cartelle sul proprio computer Apple. Il Finder costituisce l’interfaccia principale del sistema operativo macOS, e fornisce ai suoi utenti un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva. Il Finder è costituito da diverse sezioni, tra cui la barra laterale, la barra degli strumenti e l’area di visualizzazione dei contenuti. La barra laterale consente di accedere rapidamente alle cartelle utilizzate di frequente, come Documenti, Download, Immagini e Musica.

La barra degli strumenti contiene comandi che consentono di eseguire operazioni sui file, come copiare, incollare, rinominare e eliminare. L’area di visualizzazione dei contenuti mostra invece i file e le cartelle presenti nella cartella selezionata, consentendo di visualizzare il loro contenuto, modificarli, spostarli e organizzarli. Il Finder Mac offre inoltre diverse funzionalità avanzate, come la ricerca di file, la creazione di cartelle, l’apertura di file in diverse applicazioni e la connessione a server remoti.

Come convertire le immagini su Mac con Finder

Il sistema operativo MacOS offre una funzionalità molto utile e potente chiamata “Azione rapida” che consente agli utenti di convertire rapidamente le immagini direttamente dal Finder. Per utilizzare questa funzionalità, basta individuare l’immagine che si desidera convertire tramite il Finder, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse, tenere premuto il tasto Ctrl o cliccare con due dita sull’immagine e selezionare “Azione rapida” dal menu.

A questo punto, selezionare “Converti immagine” e scegliere il tipo di formato in cui si desidera convertire l’immagine. È inoltre possibile selezionare la dimensione dell’immagine e scegliere se si desidera conservare o meno i metadati. Infine, fare clic sul pulsante “Converti” e l’immagine verrà convertita quasi istantaneamente, apparendo nella stessa cartella con lo stesso nome file dell’immagine di origine.

Questa funzione di conversione rapida è limitata ai formati di file JPG, PNG e HEIF. Qualora si desideri convertire in altri formati di file immagine, si consiglia di utilizzare Anteprima, che consente di accedere a tipi di formati di file aggiuntivi in cui convertire l’immagine. La funzione di conversione rapida delle immagini di Azione rapida è uno strumento potente e veloce per convertire le immagini su Mac, ma può essere limitata in termini di formati di file disponibili.