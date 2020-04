Qual è il miglior tappetino per il mouse da gaming?

Il tappetino per il mouse da gaming è un oggetto spesso sottovalutato, anche dai gamer più attenti ai dettagli. Nonostante ciò, anche il mouse da gaming più avanzato può rendere poco se non trova una superficie adatta allo scorrimento. Al di là del lato prettamente ludico poi, una migliore scorrevolezza può anche favorire un utilizzo corretto del mouse, prevenendo eventuali problemi alla mano sul medio-lungo periodo.

Dunque, la scelta di tale prodotto, non è così scontata come può sembrare a prima vista. Come scegliere il tappetino da gaming? E soprattutto, quali sono i migliori modelli attualmente presenti sul mercato? In questa breve guida cercheremo di fare chiarezza in questo senso.

Tappetino per il mouse da gaming? Una scelta tutt’altro che scontata

Il mercato offre una serie di prodotti pressoché sconfinata, anche se la maggior parte di essi si focalizza sul lato prettamente estetico. Avere il tappetino del mouse “brandizzato” però, non porta a concreti vantaggi sul piano del gaming. Con alcuni semplici accorgimenti invece, sarà possibile individuare un prodotto capace di completare l’esperienza utente, andando a supportare pienamente il mouse e permettendoci di sfruttare al meglio i suoi DPI. Di seguito, riportiamo alcune interessanti considerazioni rispetto a queste tipologie di prodotti.

Le dimensioni

Anche se poche persone ci fanno realmente caso, in realtà i tappetini di mouse hanno diverse dimensioni. Se vanno fatti i conti con gli spazi disponibili sulla scrivania, anche la sensibilità del mouse ha un peso specifico determinante in tal senso. Chi predilige giocare con sensibilità altissima della periferica, difficilmente avrà infatti necessità di ampi spazi per muovere il cursore.

A grandi linee, esistono tappetini che vanno dai 25 x 21 centimetri fino ad alcuni estremamente ampi che superano i 90 x 30 centimetri. Si tratta di un range molto ampio, che include diverse sfumature intermedie.

Materiali e scorrevolezza

I tappetini per mouse si dividono principalmente in due categorie: morbidi e rigidi. Si tratta di una scelta che spacca in due il mondo del gaming su PC. Tale scelta viene, in gran parte, condizionata dalla tipologia di mouse usato. I rigidi, solitamente, favoriscono la scorrevolezza. I morbidi invece, tendono leggermente a “frenare” il cursore. Come abbiamo già lasciato intuire però, ciò che fa la differenza sono soprattutto i gusti personali e le proprie abitudini in ambito gaming.

In questo contesto, una grande importanza viene anche ricoperta dalla tipologia di mouse adottata. Quelli con luce LED infatti, hanno un sistema di scorrimento che si ferma alla superficie del materiale del tappetino, mentre i mouse con luce laser vanno più a fondo. Di fatto, le superfici morbide e in tessuto non sono particolarmente indicate per i mouse che utilizzano il laser.

Supporto per il polso e illuminazione

Alcuni modelli di tappetino da mouse sono forniti di una sorta di supporto per il polso. Questo, almeno teoricamente, protegge da problemi quali il tunnel carpale o tendiniti nell’area della mano. Si tratta di una soluzione apprezzabile per i comuni utenti, ma per il gaming?

Molto dipende dal singolo utente e dal feeling che ha con il mouse e il tappetino. Quando si parla di gamer professionisti o comunque di alto livello, quello che può essere considerato come un vantaggio può invece costituire una vera e propria limitazione.

Per chi ama i componenti particolarmente vistosi poi, va sottolineato come svariati modelli di tappetini offrano luci LED personalizzabili. Ovviamente non si tratta di qualcosa che influenza più di tanto il lavoro vero e proprio del tappetino, ma un eventuale extra da tenere in considerazione.

Costo

Quanto può scostare un tappetino per il mouse? Ovviamente, caratteristiche come materiale utilizzato e dimensioni hanno un peso notevole in tal senso. Non va poi dimenticato che, un brand prestigioso, può incrementare ulteriormente il prezzo complessivo. Generalmente si va dai 5 euro dei modelli più basici fino a sfiorare il centinaio. A grandi linee, spendendo un 20-30 euro, è comunque possibile avere un tappetino di alto livello.

I migliori tappetini per il mouse da gaming

Fatta questa premessa, possiamo tuffarci a capofitto sulle principali offerte proposte dagli store digitali.

Tappetino Mouse Gaming RAVER

Cominciamo subito con un prodotto alquanto interessante, ovvero il Tappetino Mouse Gaming RAVER. Si tratta di un modello piuttosto spazioso (780 x 300 millimetri) capace di soddisfare pienamente un gamer (e non solo) di medio livello. La superficie liscia e le luci che caratterizzano il bordo del prodotto (fino a 10 modalità di gestione delle stesse), lo fanno particolarmente piacevole sia per quanto concerne l’utilizzo vero e proprio che per quanto riguarda il lato semplicemente estetico. Se a ciò si aggiunge un prezzo a dir poco abbordabile, si capisce come mai questo tappetino sia così diffuso.

Tappetino mouse Sidorenko

Sempre in ottica grandi dimensioni, non possiamo non citare il Tappetino mouse Sidorenko, forte dei suoi 900 x 400 millimetri di grandezza. Le cuciture lungo i bordi assicurano che il tappetino per mouse da gioco non si sfrangi o si stacchi mai. è così che il prodotto ha ancora un aspetto dopo anni, come il primo giorno. Non solo: esso risulta facile da pulire e da lavare (purché con acqua fredda).

Capace di garantire la massima precisione nei movimenti, esso può fruire di una pratica base in gomma antiscivolo, che permette al mouse di utilizzare una superficie ben salda.

Hiveseen Tappetino Mouse Gaming

Con Hiveseen Tappetino Mouse Gaming trattiamo un prodotto di alto livello ma dal prezzo contenuto. Al di là delle dimensioni, pari a 800 x 300 millimetri, spiccano le 14 modalità d’illuminazione con cui è possibile personalizzare il prodotto.

Il tessuto con cui è realizzato il tappetino per il mouse da gaming in questione permette un controllo preciso del cursore, a prescindere dalla sensibilità del mouse. Il materiale con cui è realizzato tale tappetino è resistente all’acqua e all’usura, permettendo allo stesso di fornire supporto perfetto al giocatore per svariati anni. Le luci vengono alimentate tramite USB, con un semplice sistema plug and play e non necessita di particolari driver per funzionare.

Corsair MM1000

Con Corsair MM1000 si cambia decisamente marcia, proponendo un tappetino per il mouse di livello superbo. Non si tratta di un semplice supporto per il mouse, ma anche di un hub per la ricarica wireless. Lo stesso prodotto presenta adattatori per la ricarica USB Micro-B, TIPO C e Lightning Qi che consentono di ricaricare praticamente qualsiasi tipo di dispositivo wireless/mobile attualmente sul mercato. Lo stato di ricarica può essere controllato attraverso l’indicatore LED apposito.

Tornando alle funzioni legate prettamente all’uso del mouse, è bene sottolineare come la superficie sia costituita da una micro-trama, ottimizzata per la precisione di mouse laser e ottici. La superficie, decisamente più contenuta rispetto agli altri modelli, è di 260 x 350 mm e consente una facile collocazione in qualunque tipo di scrivania. Il prezzo è decisamente più elevato rispetto alla media, ma Corsair MM1000 è qualitativamente uno dei migliori prodotti dell’intero settore.

JiaQi Premium

Rimaniamo focalizzati su prodotti di fascia alta con JiaQi Premium. Si tratta di un tappetino per il mouse che si presenta con varie dimensioni, in grado di spaziare dai 600 x 300 millimetri fino ai 1.400 x 700 millimetri. A prescindere da ciò, il prodotto è costituito da materiale elastico di prima qualità adatto a un uso intenso e prolungato dello stesso. Il modello di tappetino trattato è resistente all’acqua, essendo costituito da una fibra superfine.

Esso permette il movimento scorrevole del mouse, proponendo anche un design altamente ergonomico che favorisce il comfort del polso. Si tratta dunque di un prodotto adatto a chiunque passi molte ore della giornata davanti al PC, che si tratti di gaming o di lavoro d’ufficio. Il prezzo varia a seconda delle dimensioni ma, a parte ciò, i tappetini proposti da JiaQi risultano di ottima fattura.

havit Tappetino Mouse Gaming XXL

Con havit Tappetino Mouse Gaming XXL, si ha a che fare con l’ennesima soluzione ideale per qualunque tipo di gamer. Il modello in questione presenta una retroilluminazione RGB multicolore, capace di gestire 14 fantastiche modalità di illuminazione con diversi colori e modalità di modifica della luce. Il mouse pad in questione, è alimentato tramite cavo USB standard con installazione Plug and Play.

La superficie proposta all’utente è pari a 800 x 300 millimetri, mentre il materiale di cui è costituito il tappetino risulta piuttosto morbido nonché facile da pulire. L’attrito risulta estremamente basso e permette, sia a mouse laser che ottici, di avere la massima precisione.

Tappetino per mouse ZUEN

Concludiamo dunque questa lista con il Tappetino per mouse ZUEN. Riferendoci a questo modello di pad per mouse, spiccano gli 8 colori disponibili con luce LED, gestibili attraverso un apposito bottone. Le dimensioni, pari a 800 x 270 millimetri, appaiono elevate ma al contempo permettono un collocamento in pressoché qualunque tipo di scrivania. Di fatto, il tappetino proposto da ZUEN è facilmente adattabile alla propria cameretta o al posto di lavoro.

Per quanto concerne i materiali di realizzazione, si tratta di un tessuto lavabile con acqua ma, al contempo, antiscivolo. L’utilizzo di resina naturale inoltre, rende il pad per mouse particolarmente resistente all’usura e al passare del tempo.