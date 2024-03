Come disattivare le restrizioni su iPhone: guida completa

Come tutti gli utenti appassionati della Mela sapranno già, Apple offre un’ampia gamma di opzioni di restrizione su iPhone, che possono essere utili per controllare l’accesso a determinati contenuti e funzionalità, specialmente quando si tratta di dispositivi utilizzati da bambini. Ovviamente, se in alcuni casi queste restrizioni possono essere fondamentali per proteggere che utilizza il dispositivo, ci sono alcune situazioni in cui potrebbero essere fastidiose o creare dei problemi. Ma niente paura! Ognuna delle restrizioni poste da Apple può essere comodamente disattivata in base alle tue esigenze. In questa breve guida ti suggeriamo dodici modi per disattivare le restrizioni su iPhone e personalizzare al massimo la tua esperienza d’uso! Partiamo subito.

1. Disattivare contenuti e restrizioni sulla privacy

Se hai impostato restrizioni su iPhone sui contenuti e sulla privacy, puoi disattivarle seguendo questi passaggi:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone e seleziona Screen Time .

sul tuo iPhone e seleziona . Scorri verso il basso e seleziona Restrizioni Contenuti e Privacy.

Qui, potrebbe essere necessario inserire il passcode .

. Disattiva l’interruttore per disabilitare tutte le restrizioni.

per disabilitare tutte le restrizioni. Questo consentirà l’accesso completo a tutte le funzionalità del tuo iPhone.

2. Disattivare le restrizioni di acquisto sull’App Store

Hai prestato il tuo iPhone a tuo figlio e non sai più come riabilitare gli acquisti sull’App Store? Niente paura: non dovrai fare altro che seguire alcuni semplici passaggi!

Apri l’app Impostazioni e seleziona Screen Time .

e seleziona . Scorri verso il basso e seleziona Restrizioni Contenuti e Privacy.

Qui, potrebbe essere necessario inserire il passcode .

. Tocca Acquisti iTunes e App Store e seleziona le opzioni desiderate in base alle tue esigenze.

e seleziona le opzioni desiderate in base alle tue esigenze. Puoi consentire gli acquisti in-app e regolare altre impostazioni secondo le tue preferenze.

Ovviamente, nel caso dovessi aver bisogno di impostare nuovamente le restrizioni per gli acquisti potrai farlo in qualsiasi momento accedendo alla stessa sezione della pagina Impostazioni.

3. Disattivare le app e le restrizioni delle funzionalità

A volte potresti aver bisogno di rimuovere le restrizioni su iPhone su alcune app specifiche. Infatti, Apple consente di limitare a quali app e funzionalità i tuoi dispositivi collegati hanno accesso.

Per rimuovere le restrizioni su app specifiche, esegui i seguenti passaggi:

Apri l’app Impostazioni e vai su Screen Time > Limiti Contenuto e Privacy .

. Seleziona App consentite e disattiva le restrizioni per le app desiderate.

e disattiva le restrizioni per le app desiderate. Puoi personalizzare l’accesso alle app mantenendo attive solo quelle che desideri.

Anche in questo caso, potrai cambiare le impostazioni sulle restrizioni in qualsiasi momento e in base alle tue esigenze.

4. Disattivare le restrizioni dei contenuti espliciti

Proprio come per quanto riguarda i punti appena visti, Apple fornisce diverse modalità per controllare il tipo di contenuti fruiti sui tuoi dispositivi. Anche in questo caso, niente paura: avrai un controllo totale su ciò che puoi e vuoi visualizzare sul tuo smartphone. Ecco come modificare le impostazioni e disattivare le restrizioni su iPhone o iPad:

Vai a Impostazioni > Screen Time

Seleziona Contenuti e Restrizioni Privacy .

. Tocca Restrizioni Contenuti e disattiva le restrizioni sotto Consenti Contenuti di Negozio .

e disattiva le restrizioni sotto . Puoi scegliere di consentire tutti i tipi di contenuti espliciti o personalizzare le tue preferenze.

In questa sezione avrai piena libertà per quanto riguarda la tipologia di contenuti bloccati o accessibili dal tuo iPhone. Ecco alcune sezioni che puoi decidere di bloccare o meno:

Video musicali : Seleziona ON per disabilitare le restrizioni.

: Seleziona ON per disabilitare le restrizioni. Profili musicali : Impostare su ON per disabilitare le restrizioni.

: Film : puoi scegliere di dare accesso al tuo iPhone a tutti i titoli disponibili per la visualizzazione.

: puoi scegliere di dare accesso al tuo iPhone a tutti i titoli disponibili per la visualizzazione. Programmi TV : anche in questo caso, puoi impostare restrizioni sulle tipologie di programmi che verranno visualizzati.

: anche in questo caso, puoi impostare restrizioni sulle tipologie di programmi che verranno visualizzati. Libri : in questo caso, potrai scegliere tra due diverse impostazioni, ovvero Pulito o Esplicito. La seconda ti darà accesso a tutti i contenuti disponibili.

: in questo caso, potrai scegliere tra due diverse impostazioni, ovvero Pulito o Esplicito. La seconda ti darà accesso a tutti i contenuti disponibili. App: seleziona Consenti a tutte le app di eliminare le restrizioni sulle app

5. Disattivare le restrizioni dei contenuti web

Se vuoi che il tuo iPhone abbia accesso libro a tutti i siti web, segui questi passaggi:

Vai a Impostazioni > Screen Time

Seleziona Contenuti e Restrizioni Privacy

Tocca Contenuti Web e seleziona l’opzione che meglio si adatta alle tue preferenze.

e seleziona l’opzione che meglio si adatta alle tue preferenze. Puoi scegliere tra Accesso Illimitato o Limita i siti Web per Adulti personalizzando le impostazioni. Quest’ultima impostazione può tornare molto utile per evitare che sul telefono del tuo bambino vengano visualizzati contenuti per adulti.

6. Disattivare le restrizioni di Siri

Se hai impostato restrizioni su Siri, ecco come puoi disattivarle:

Vai su Impostazioni > Screen Time

Seleziona Contenuti e Restrizioni Privacy .

. Qui potrai scegliere tra Contenuti di Ricerca Web e Linguaggio Esplicito sotto la sezione Siri e avrai la possibilità di modificare le impostazioni in base alle tue preferenze.

e sotto la sezione Siri e avrai la possibilità di modificare le impostazioni in base alle tue preferenze. Puoi personalizzare le impostazioni per consentire o limitare determinate funzionalità di Siri.

7. Disattivare Restrizioni del Game Center

iPhone offre anche la possibilità di impostare alcune restrizioni sul Game Center pensate per proteggere i minori che utilizzano il dispositivo. Anche in questo caso, non dovrai fare altro che seguire alcuni semplici passaggi. Potrai modificare le impostazioni in qualsiasi momento in base alle tue esigenze.

Apri l’app Impostazioni e vai a Screen Time

e vai a Seleziona Limiti Contenuto e Privacy .

. Tocca Restrizioni Contenuti e abilita le opzioni desiderate all’interno della sezione Game Center.

e abilita le opzioni desiderate all’interno della sezione Game Center. Qui, potrai modificare le varie funzionalità offerte dal Game Center, tra cui la possibilità di fruire di giochi multiplayer e di apportare modifiche dell’avatar.

8. Disattivare le restrizioni sulla Privacy

iOS consente di modificare l’accesso ad alcune impostazioni sulla privacy a cui alcune app potrebbero accedere o richiedere. Queste limitazioni includono la possibilità di accedere a posizioni, contatti, calendari, foto, microfono e altre sezioni del tuo iPhone. Se in passato hai abilitato una di queste restrizioni, puoi disattivarle seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Vai a Impostazioni > Screen Time

Seleziona Contenuti e Restrizioni Privacy .

. Scorri verso il basso fino alla sezione Privacy e personalizza le impostazioni in base alle tue preferenze.

Ecco le diverse sezioni su cui potrai impostare o disattivare le restrizioni su iPhone:

Contatti : scegli Permetti modifiche per consentire alle app di accedere alle informazioni sui tuoi contatti.

: scegli per consentire alle app di accedere alle informazioni sui tuoi contatti. Calendari : scegli Consenti modifiche per dare alle app l’accesso al tuo Calendario.

: scegli per dare alle app l’accesso al tuo Calendario. Promemoria : scegli Consenti modifiche per dare alle app le tue informazioni sul promemoria.

: scegli per dare alle app le tue informazioni sul promemoria. Foto : scegli Consenti modifiche per consentire alle app di accedere alle tue foto e per decidere quali sezioni della tua galleria saranno accessibili.

: scegli per consentire alle app di accedere alle tue foto e per decidere quali sezioni della tua galleria saranno accessibili. Condividi la mia posizione : scegli Consenti modifiche per consentire la condivisione della posizione da Messaggi e Trova i miei amici.

: scegli per consentire la condivisione della posizione da Messaggi e Trova i miei amici. Condivisione Bluetooth : scegli Consenti modifiche per consentire ai dispositivi e alle app di condividere i dati tramite Bluetooth.

: scegli per consentire ai dispositivi e alle app di condividere i dati tramite Bluetooth. Microfono : scegli Consenti modifiche per consentire alle app di richiedere l’accesso al microfono.

: scegli per consentire alle app di richiedere l’accesso al microfono. Riconoscimento vocale : scegli Consenti modifiche e lascia che le app accedano al riconoscimento vocale o alla dettatura sul tuo iPhone.

: scegli e lascia che le app accedano al riconoscimento vocale o alla dettatura sul tuo iPhone. Pubblicità : scegli Consenti modifiche per consentire che le modifiche siano apportate alle impostazioni pubblicitarie.

: scegli per consentire che le modifiche siano apportate alle impostazioni pubblicitarie. Media e Apple Music: abilita la modifica per consentire alle app di accedere alle tue foto, video o libreria musicale.

9. Disattivare altre restrizioni

Oltre ad alcune impostazioni sulla privacy, iOS utilizza anche restrizioni quando si tratta di altre impostazioni come modifiche al codice di accesso, account, dati mobili, suoni audio, modalità DND, provider TV e attività di app in background. Per personalizzare ulteriormente le restrizioni su altre impostazioni, segui questi passaggi:

Vai a Impostazioni > Screen Time

Seleziona Contenuti e Restrizioni Privacy .

. Scorri verso il basso e configura le restrizioni per Modifiche del Codice , Modifiche dell’Account , Modifiche dei Dati Mobili e altro ancora, in base alle tue esigenze.

, , e altro ancora, in base alle tue esigenze. Puoi regolare le impostazioni individualmente in base alle tue preferenze.

10. Disattivare le restrizioni per l’accesso alle app

Apple consente anche di limitare l’accesso alle diverse app iOS e funzionalità come Contatti, Calendari, Remedi, Foto, Bluetooth, rete locale, microfono, riconoscimento vocale, fotocamera, dati sanitari, file e cartelle, media e altro ancora.

Per controllare l’accesso delle app a determinate impostazioni, seguii seguenti passaggi:

Apri l’app Impostazioni e seleziona Privacy .

e seleziona . Personalizza le restrizioni per varie categorie di app, ad esempio, “Fotocamera” o “Microfono”.

Puoi disabilitare le restrizioni per ciascuna categoria, in modo da avere un maggiore controllo sull’accesso delle app.

11. Disattivare le restrizioni per l’app Tracking

Apple consente di negare automaticamente le richieste di tracciamento delle app di default quando vengono installate. Puoi, tuttavia, dare a queste app la possibilità di inviarti richieste in modo che possano tracciare la tua attività su altre app e siti Web.

Per gestire le richieste di tracciamento delle app, segui questi passaggi:

Apri l’app Impostazioni e vai su Privacy > Tracciamento .

e vai su . Abilita o disabilita l’interruttore Consenti alle app di richiedere il tracciamento in base alle tue preferenze.

in base alle tue preferenze. Puoi decidere se consentire o meno alle app di richiedere il tracciamento delle attività.

12. Disattivare le restrizioni di notifica

Se in precedenza hai impostato delle limitazioni sulle notifiche da un’app sul tuo iPhone, puoi togliere tali restrizioni seguendo i passaggi riportati di seguito.

Apri l’app Impostazioni e seleziona Notifiche .

e seleziona . Seleziona un’app e attiva l’interruttore Consenti notifiche .

. Puoi personalizzare le impostazioni delle notifiche per ciascuna app.

Seguendo queste istruzioni, potrai personalizzare o disattivare le restrizioni su iPhone secondo le tue esigenze e preferenze, assicurando a te o ai membri della tua famiglia un accesso flessibile alle funzionalità del tuo dispositivo.