Convertire PDF in Word: ecco 5 modi per farlo

Sei uno studente o un professionista? Probabilmente, più volte nella tua vita avrai avuto bisogno di convertire un PDF in Word. Si tratta dei due formati più diffusi e utilizzati al mondo, in quanto compatibili con una vasta gamma di piattaforme e in grado di mantenere invariati i dati anche in seguito alla conversione. Nonostante ciò, capita spesso che ci sia bisogno di convertire un file da un formato all’altro, sia per motivi di lavoro che di studio. Se anche tu hai bisogno di convertire i tuoi file, magari per scrivere una tesi di laurea o per redigere un documento di lavoro, sei nel posto giusto! In questa guida ti illustreremo cinque modi per convertire PDF in Word su Windows, Mac, Android e iPhone.

Come convertire PDF in Word: tutte le modalità esistenti

Se hai bisogno di convertire PDF in Word, niente paura! Hai a tua disposizione diversi metodi per farlo e potrai scegliere quello che preferisci in base al dispositivo che stai utilizzando. Partiamo subito!

1. Utilizza Microsoft Word su Windows o Mac

Se sei già in possesso dell’app di Microsoft Word sul tuo PC o Mac, la procedura per convertire il file PDF in documento Word sarà molto semplice. Non dovrai fare altro che seguire alcuni semplici passaggi.

Apri l’app Microsoft Word sul tuo computer e clicca sulla scheda File nell’angolo in alto a sinistra.

sul tuo computer e nell’angolo in alto a sinistra. Clicca su Apri nella barra laterale sinistra.

nella barra laterale sinistra. Seleziona Sfoglia dalla finestra di destra.

dalla finestra di destra. Ora individua e seleziona il PDF sul tuo computer e clicca su Apri .

sul tuo computer e . Comparirà una finestra di dialogo che ti informerà che Word sta per copiare i contenuti del PDF in un formato adatto alla visualizzazione. Clicca su OK .

. Il tuo PDF verrà aperto in un nuovo documento Word. Per iniziare a modificare il PDF in Word, clicca su Abilita modifica nella barra gialla in alto. Word aprirà un’altra finestra di dialogo che ti informerà che i contenuti del PDF sono ora in fase di copia e conversione per scopi di modifica. Clicca su OK .

nella barra gialla in alto. Word aprirà un’altra finestra di dialogo che ti informerà che i contenuti del PDF sono ora in fase di copia e conversione per scopi di modifica. . Ora potrai iniziare a modificare i contenuti del PDF in Word. Una volta completate eventuali modifiche non dovrai fare altro che salvare il file e il gioco sarà fatto!

Ricorda che questa procedura funziona meglio con i file PDF che contengono principalmente testo. Infatti, Word potrebbe fare fatica a formattare correttamente eventuali immagini e annotazioni.

2. Utilizza lightPDF.com sul web

Quando si tratta di convertire PDF in Word su Windows o macOS, non sono tanti i programmi che puoi installare sul tuo computer per ottenere una conversione rapida. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni online che consentono di svolgere la stessa procedura in modo semplice e veloce. Per esempio, puoi utilizzare lo strumento web di LightPDF direttamente dal browser del tuo computer.

Il vantaggio di LightPDF è che non ci sono restrizioni sul numero di volte in cui puoi utilizzare lo strumento di conversione o sulle dimensioni dei file. Inoltre, per poter usufruire del servizio non dovai neanche registrarti, né creare un account o condividere i tuoi dati. Ecco come fare:

Apri un browser web sul tuo computer e vai alla pagina web PDF-to-Word di LightPDF .

. Su questa pagina, Clicca sul pulsante Scegli file posizionato al centro della schermata. Nella finestra popup che appare, individua e seleziona il file PDF che desideri convertire e successivamente clicca su Scegli per caricarlo.

posizionato al centro della schermata. Nella finestra popup che appare, e successivamente per caricarlo. Il tuo file PDF verrà ora caricato su LightPDF. Una volta completato il caricamento, vedrai il messaggio “ Caricamento riuscito ” accanto al tuo file PDF selezionato. Per avviare il processo di conversione, clicca su Converti in questa pagina .

” accanto al tuo file PDF selezionato. Per avviare il processo di conversione, . LightPDF inizierà ora a elaborare la conversione del file da PDF a DOCX.

LightPDF ti offrirà di inviarti il file PDF convertito via email , ma se non vuoi condividere il tuo indirizzo o semplicemente non vuoi ingombrare la tua casella di posta, puoi ignorare questo messaggio.

, ma se non vuoi condividere il tuo indirizzo o semplicemente non vuoi ingombrare la tua casella di posta, puoi ignorare questo messaggio. Una volta terminata la conversione del tuo file PDF in formato Word, vedrai il messaggio “Conversione riuscita” accanto al nome del file. Per scaricare il file convertito, clicca su Scarica. Il file convertito verrà ora scaricato nella tua cartella predefinita per i download.

3. Utilizza l’app Smallpdf su Android

Per convertire i file PDF in Word su un dispositivo Android, puoi utilizzare l’app Smallpdf, disponibile su Google Play Store. Si tratta di un’ottima scelta, migliore rispetto ad altre alternative dello stesso tipo in quanto non richiede alcun tipo di registrazione per poter convertire i file. Non dovrai fare altro che scaricare l’app sullo smartphone o sul tablet e seguire alcuni semplici passaggi:

Apri l’app Smallpdf sul tuo dispositivo Android e tocca su Iniziamo nella schermata di benvenuto.

sul tuo dispositivo Android e tocca su nella schermata di benvenuto. Sarai portato alla schermata principale dell’app Smallpdf. Qui, tocca il pulsante + nella parte inferiore della schermata per aggiungere un file PDF alla libreria dell’app.

nella parte inferiore della schermata per aggiungere un file PDF alla libreria dell’app. Una volta fatto, ti verranno presentate diverse opzioni per selezionare il tuo file. Se il file PDF si trova nella memoria del tuo telefono, seleziona File .

. Nella schermata successiva, individua e seleziona il file PDF che desideri convertire .

. Il file selezionato verrà ora aggiunto all’app Smallpdf. Una volta fatto, vedrai comparire il messaggio “ File aggiunto con successo ” nella parte inferiore della schermata dell’app.

” nella parte inferiore della schermata dell’app. Per convertire il file selezionato, tocca i tre puntini accanto al file appena aggiunto a Smallpdf.

accanto al file appena aggiunto a Smallpdf. Tra le diverse opzioni disponibili, scegli Converti .

. Ti verrà mostrato un elenco di tutti i formati in cui il file PDF può essere convertito. Tocca Converti in Word (.docx) per convertire il file PDF in formato Word.

(.docx) per convertire il file PDF in formato Word. Il tuo file verrà convertito in pochi secondi.

Una volta completata la conversione, il file convertito comparirà sopra il file originale all’interno della schermata ‘File’. Se desideri salvare il file sulla memoria locale del tuo telefono, su cloud o condividerlo tramite un’altra app, tocca i tre puntini accanto al nome del file convertito.Puoi scegliere dove salvare il file Word dal menu a comparsa che appare sotto.

Metodo 4: Utilizzo dell’app Smallpdf su iPhone

Se invece desideri convertire un PDF in Word su iPhone o iPad, puoi utilizzare l’app Smallpdf come su Android per convertire i file da PDF a Word. Prima di iniziare, scarica e installa gratuitamente l’app Smallpdf dall’App Store.

Apri l’app Smallpdf su iOS e tocca su Iniziamo .

e tocca su . Successivamente, tocca il pulsante + posizionato nella parte inferiore della schermata per aggiungere un file PDF alla libreria dell’app.

posizionato nella parte inferiore della schermata per aggiungere un file PDF alla libreria dell’app. Tra le diverse opzioni disponibili, scegli Files per selezionare il PDF dalla memoria del tuo dispositivo.

per selezionare il PDF dalla memoria del tuo dispositivo. All’interno della schermata popup, individua e seleziona il file PDF che desideri convertire in DOCX.

in DOCX. Il file selezionato apparirà ora sulla schermata principale dell’app Smallpdf. Per avviare il processo di conversione, tocca i tre puntini accanto al file PDF.

accanto al file PDF. Tra le diverse opzioni disponibili, seleziona Converti in…

Successivamente, tocca Converti in Word (.docx) per convertire il file PDF in formato Word.

(.docx) per convertire il file PDF in formato Word. Riceverai una notifica al termine del processo di conversione.

Se desideri salvare il file appena creato o condividerlo su un’altra app, tocca i tre puntini accanto al nome del file.

accanto al nome del file. Successivamente, scegli Condividi o Sincronizza su Cloud per decidere se vuoi salvare il file sulla tua memoria cloud o condividerlo tramite un’altra app sul tuo dispositivo iOS.

5. Utilizza lightPDF.com sul telefono

Se non vuoi scaricare un’app esterna per convertire PDF in Word, puoi utilizzare lo strumento web di LightPDF direttamente sul browser web del tuo telefono. Anche in questo caso, non dovrai fare altro che seguire alcuni semplici passaggi e il gioco sarà fatto. Ecco come fare:

Apri il tuo browser web preferito su Android o iOS e vai alla pagina web PDF-to-Word di LightPDF .

e vai alla pagina web . Una volta che la pagina si carica, tocca su + o Scegli file .

o . Ti verrà chiesto di individuare e selezionare il file dal tuo telefono. Seleziona il file che desideri convertire.

Il file selezionato verrà ora caricato sui server di LightPDF. Una volta completato il caricamento, vedrai il messaggio “ Caricamento riuscito ” apparire sotto il nome del file.

” apparire sotto il nome del file. Per convertire il file PDF in Word, tocca Converti .

. LightPDF inizierà ora a elaborare la conversione del file da PDF a DOCX.

Una volta completata la conversione del tuo file PDF in Word, vedrai il messaggio “ Conversione riuscita ” accanto al nome del file. Per scaricare il file convertito, clicca su Scarica .

” accanto al nome del file. Per scaricare il file convertito, . Il file convertito verrà ora scaricato nella cartella predefinita per i download del tuo telefono.

Conclusioni

In conclusione, la capacità di convertire file PDF in documenti Word è un’operazione essenziale per chiunque necessiti di apportare modifiche a contenuti precedentemente inaccessibili. I cinque metodi illustrati offrono soluzioni pratiche e accessibili, coprendo varie piattaforme come Windows, Mac, Android e iPhone. Dall’utilizzo di Microsoft Word alle opzioni online come LightPDF, o tramite le app Smallpdf su dispositivi mobili, ciascun approccio offre una flessibilità in termini di scelta e adattabilità alle esigenze dell’utente. Tuttavia, è sempre consigliabile valutare attentamente le caratteristiche del PDF originale, considerando la presenza di testo, illustrazioni o annotazioni, per scegliere il metodo più idoneo. In definitiva, gli strumenti di conversione di file PDF in documenti Word si rivelano delle risorse preziose per chiunque desideri ottimizzare il processo di editing di documenti.