Come estrarre il testo dalle immagini dal browser: guida completa

Hai spesso avuto bisogno di estrarre il testo dalle immagini salvate dal web pensando che fosse un’impresa impossibile? Abbiamo una buona notizia per te: oggi puoi finalmente farlo, senza scaricare l’immagine e senza lasciare il tuo browser di fiducia. Spesso e volentieri ci si ritrova, per motivi di svago o di lavoro, a voler estrarre il testo dalle immagini per poi copiarlo comodamente su un altro documento, inviarlo tramite messaggistica istantanea e tanto altro: i motivi per svolgere quest’operazione sono davvero tanti. Ecco perché, negli ultimi anni sono state inventate diverse modalità per farlo in modo semplice e veloce.

Da qualche anno a questa parte, molti utenti hanno iniziato ad affidarsi a software desktop OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) per estrarre il testo dalle immagini su dispositivi Windows o Mac. Tuttavia, oggi è possibile svolgere la stessa operazione direttamente dal browser, semplicemente utilizzando alcune speciali estensioni e applicazioni web. Nei prossimi paragrafi ti spieghiamo come fare. Consulta anche la nostra guida per fare copia incolla da telefono a PC!

Come estrarre il testo dalle immagini con l’estensione Copyfish

Copyfish è una delle estensioni browser più apprezzate per il riconoscimento ottico dei caratteri, grazie alla quale è possibile estrarre il testo dalle immagini direttamente dal tuo browser di fiducia. Questa estensione ti consente di selezionare un rettangolo attorno a un’immagine visualizzata nel browser e di copiare il testo negli appunti per incollarlo successivamente in un programma di elaborazione testi.

Copyfish è un’estensione compatibile con diversi browser, tra cui Google Chrome, Opera, Edge, Firefox e altri basati su Chromium. Per installaRla, cerca “Copyfish estensione” su Google e accedi alla pagina dedicata al browser che utilizzi solitamente. Segui le istruzioni riportate sullo schermo e procedi con l’installazione.

Una volta installato, dovresti essere in grado di visualizzare un’icona di Copyfish sulla barra degli strumenti URL del tuo browser o nel menu delle estensioni. Se non la vedi, niente paura: puoi comunque accedervi tramite il menu delle estensioni. Basterà cliccare sull’icona di Copyfish per attivare l’estrattore di testo dell’estensione.

Per utilizzare Copyfish, dovrai prima avere a portata di mano un’immagine da cui estrarre il testo. Puoi sceglierne una dal tuo computer o cercane una sul web facendo una ricerca su Google Immagini. Una volta trovata, clicca con il tasto destro del mouse sulla miniatura dell’immagine e seleziona “Apri immagine in una nuova scheda“. A questo punto non dovrai fare altro che cliccare sull’icona di Copyfish e il gioco sarà fatto! Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e trascina il rettangolo rosso intorno alla porzione di testo che desideri estrarre: Copyfish eseguirà l’OCR e ti mostrerà il testo estratto. Ora, basterà cliccare su “Copia negli appunti” per copiare il testo estratto e incollalo in un’app. come per esempio Blocco note o un programma di elaborazione testi.

È interessante notare che puoi anche utilizzare Copyfish per estrarre testo dai video. Ad esempio, puoi andare su YouTube, riprodurre un video, metterlo in pausa quando mostra il testo che desideri estrarre e solo a quel punto attivare Copyfish per estrarlo.

L’estensione offre diverse opzioni di personalizzazione, alle quali è possibile accedere cliccando sull’icona delle impostazioni a forma di ingranaggio.

Come estrarre testo dalle immagini con l’app Web IC2R

IC2R è invece una web app pensata proprio per estrarre il testo dalle immagini, sempre direttamente dal browser. Uno degli aspetti vantaggiosi di questa applicazione è la sua capacità di consentire agli utenti di caricare immagini direttamente dal proprio PC. Inoltre, offre un OCR PDF per estrarre il testo dalle immagini direttamente in formato PDF. Ecco come fare:

Per cominciare, apri una pagina web contenente un’immagine dalla quale desideri estrarre il testo.

Clicca con il tasto destro sull’immagine e seleziona l’opzione “ Copia indirizzo dell’immagine ”

” Accedi all’applicazione web IC2R nel tuo browser

Seleziona l’opzione “ URL ” e incolla l’URL dell’immagine da cui desideri estrarre il testo

” e incolla l’URL dell’immagine da cui desideri estrarre il testo Seleziona “ Estrai testo “.

“. Selezione Scarica > Testo per salvare il testo estratto in un documento TXT, DOC, PDF o HTML

Per trovare il documento di testo estratto, apri la cartella in cui solitamente il tuo browser salva i file scaricati. Se invece desideri estrarre testo da un’immagine già presente sul tuo PC, segui questi passaggi:

Seleziona l’opzione “ File ” e clicca su “ Scegli immagine “.

” e clicca su “ “. Scegli l’immagine da cui desideri estrarre il testo e clicca su “ Apri “.

“. Clicca su “Estrai” per visualizzare il testo estratto dal file selezionato.

Per estrarre il testo dalle immagini utilizzando Google Foto con la funzione “Copia testo dall’immagine”, ti basterà seguire questi semplici passaggi:

Abilita la funzione “ Lente ” nel browser desktop Google Chrome. Per farlo, inserisci “ chrome://flags /” nella barra degli indirizzi di Chrome e premi Invio .

” nel browser desktop Google Chrome. Per farlo, inserisci “ /” nella barra degli indirizzi di Chrome e premi . Nella casella di ricerca dei flag, inserisci la parola chiave “ abilita obiettivo “.

“. Seleziona “ Abilitato ” dall’opzione “ Abilita lente ” nel menu a tendina di Chrome.

” dall’opzione “ ” nel menu a tendina di Chrome. Riavvia Chrome selezionando l’opzione “ Riavvia “.

“. Accedi a Google Foto da Chrome.

Fai doppio click su un’immagine presente nell’archivio cloud per visualizzarla in una scheda separata.

Ora, tra le tante opzioni, vedrai il pulsante “ Copia testo dall’immagine “. Selezionalo per visualizzare il testo estratto in una barra laterale.

“. Selezionalo per visualizzare il testo estratto in una barra laterale. Clicca su “ Copia testo “.

“. Apri un programma di elaborazione testi in cui puoi incollare il testo copiato, quindi premi “ Ctrl + V “. In alternativa, clicca col tasto destro e seleziona “ Incolla “

“. In alternativa, clicca col tasto destro e seleziona “ “ Salva il documento nel quale hai incollato il testo.

Puoi anche selezionare un testo specifico da estrarre da un’immagine. Per farlo, tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina il cursore sul testo nella barra laterale per selezionarlo. Una volta fatto, copia il testo selezionato e incollalo in un programma di elaborazione testi.

Come estrarre il testo dalle immagini con l’opzione Copia testo dall’immagine di Brave

Infine, vi segnaliamo un ultimo metodo per estrarre il testo dalle immagini, questa volta utilizzando un browser web specifico. Brave è uno dei pochi browser che offre un’opzione integrata per copiare testo dalle immagini. In questo browser è anche possibile abilitare Google Lens, seguendo lo stesso procedimento utilizzato con Chrome.

Per installare Brave ti basterà visitare il sito ufficiale del browser e scaricare l’installer. Una volta fatto, clicca sul file BraveBrowserSetup-QSF150.exe per far partire l’installazione.

Ora, apri una pagina web e scegli un’immagine, selezionala col tasto destro e clicca sull’opzione Copia testo da immagine. Qui, apparirà una casella che mostra il testo estratto, che verrà automaticamente copiato negli appunti. Non dovrai fare altro che incollare il testo estratto in un software di editor testo e il gioco sarà fatto.