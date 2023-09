Copia incolla da telefono a PC? Si può fare!

Chi lavora col computer ha sempre sognato di poter fare copia incolla da telefono a PC: buone notizie allora! Oggi si può.

Grazie all’app per tastiera SwiftKey di Microsoft, è possibile effettuare il copia e incolla tra un PC e un dispositivo Android. Inoltre, se possiedi uno smartphone Samsung, puoi anche utilizzare la comoda app Link to Windows. Hai capito bene: oggi, sia Windows 10 che Windows 11 offrono la funzionalità Universal Clipboard, che consente di copiare e archiviare testo da un PC per poi incollarlo comodamente su un altro dispositivo. Ciò che molti non sanno, è che questa feature può essere utilizzata anche con un dispositivo Android. Con l’app per tastiera SwiftKey di Microsoft per Android, puoi copiare il testo dal tuo PC Windows e incollarlo direttamente in un’app o una finestra sul tuo dispositivo Android, e viceversa.

Per farlo, dovrai essere in possesso di un account Microsoft per coordinare il testo appuntato su diversi dispositivi, assicurandoti sempre che ciascun PC e dispositivo sia loggato con lo stesso account. È importante notare che il tuo dispositivo Android sarà in grado di incollare solo l’ultimo elemento copiato e conserverà questa informazione per circa un’ora.

I dati copiati e incollati sono sempre crittografati e non associati al tuo account Microsoft. La tua privacy è quindi totalmente al sicuro. Tuttavia, è sempre consigliabile evitare di utilizzare la feature di sincronizzazione degli appunti per trasferire informazioni sensibili, come password, dati bancari e altre informazioni importanti.

Un altro modo per svolgere questa funzionalità, è quello di utilizzare l’app Link to Windows di Microsoft, che però funziona solamente con alcuni dispositivi del marchio Samsung. Dopo aver visto quali sono le dieci cose da fare se hai appena acquistato un Chromebook, diamo un’occhiata a come mettere in atto entrambi i metodi e a come fare copia incolla da telefono a PC.

Configura gli Appunti cloud universali

Innanzitutto, è necessario configurare la funzione di appunti cloud universali su Windows, se non è già abilitata. La procedura è la stessa per entrambe le versioni di Windows. Segui questi passaggi:

Vai su “ Impostazioni ” nel menu Start.

” nel menu Start. Seleziona “ Sistema .”

.” Clicca su “ Appunti ” e attiva l’interruttore accanto a “ Cronologia appunti “

” e attiva l’interruttore accanto a “ “ Abilita la funzione di sincronizzazione selezionando “ Sincronizza tra dispositivi ” (Windows 10) o “ Sincronizza su più dispositivi ” (Windows 11).

” (Windows 10) o “ ” (Windows 11). Scegli l’opzione “Sincronizza automaticamente il testo copiato“

Se non hai ancora sperimentato la sezione Appunti di Windows, ecco come utilizzarli:



Apri un documento, un file, un’e-mail o un’applicazione che contiene del testo.

Copia e incolla una porzione di testo.

Tieni premuto il tasto Windows e premi “V.” In questo modo, visualizzerai una cronologia di tutti gli elementi copiati.

In questo modo, visualizzerai una cronologia di tutti gli elementi copiati. Per incollare un elemento specifico, basta fare clic su di esso nella cronologia degli appunti.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di utilizzare con facilità la funzione di appunti cloud universali su Windows.

Configura Microsoft SwiftKey su Android

Come già accennato, una buona alternativa per fare copia incolla da telefono a PC è quella di utilizzare Microsoft Swiftkey sul tuo dispositivo Android. Per farlo e abilitare la sincronizzazione degli appunti, segui questi passaggi dettagliati:

Sul tuo dispositivo Android, vai al Google Play Store e scarica l’app per tastiera Microsoft SwiftKey .

. Una volta completato il download, apri l’app e tocca “ Abilita SwiftKey “

“ Successivamente, vedrai una schermata che elenca le tastiere disponibili sul tuo dispositivo. Attiva l’interruttore accanto a “ Microsoft SwiftKey Keyboard “

“ Comparirà un avviso che ti informa che questa modalità di input potrebbe raccogliere tutto il testo digitato, inclusi dati personali come password e numeri di carta di credito. Tocca “ OK ” per confermare.

” per confermare. Per tornare alla schermata di benvenuto di SwiftKey, tocca la freccia in alto a sinistra . Poi, seleziona “ Seleziona SwiftKey ” e scegli “ Tastiera Microsoft SwiftKey “

. Poi, seleziona “ ” e scegli “ “ Torna alla schermata di benvenuto e tocca “ Prova la tastiera .” Decidi se desideri consentire a SwiftKey di inviarti notifiche.

.” Decidi se desideri consentire a SwiftKey di inviarti notifiche. Nelle impostazioni di SwiftKey, tocca “ Account ” e accedi utilizzando lo stesso account Microsoft che usi per il tuo PC Windows.

” e accedi utilizzando lo stesso account Microsoft che usi per il tuo PC Windows. Riceverai un messaggio di conferma che l’installazione è stata completata con successo.

In seguito, potresti ricevere una richiesta di condivisione dei dati con Microsoft sulla modalità di digitazione. Questo livello di condivisione non è necessario per sincronizzare gli appunti, quindi puoi rispondere tranquillamente di “No”.

con Microsoft sulla modalità di digitazione. Questo livello di condivisione non è necessario per sincronizzare gli appunti, quindi puoi rispondere tranquillamente di “No”. Successivamente, verrai indirizzato alla schermata “ Account ” Tocca la freccia sinistra per tornare alle impostazioni di SwiftKey.

” Tocca la per tornare alle impostazioni di SwiftKey. Tocca l’impostazione “ Rich input ” e quindi seleziona “ Appunti ” Attiva l’interruttore per sincronizzare la cronologia degli appunti.

” e quindi seleziona “ ” Attiva l’interruttore per sincronizzare la cronologia degli appunti. Assicurati che gli interruttori siano attivati anche per “ Ricorda elementi copiati ” e “ Mostra ultimo elemento copiato come opzione di incolla veloce sulla barra delle previsioni “.

” e “ “. Con questa opzione abilitata, l’ultimo elemento copiato verrà visualizzato sulla barra delle previsioni nella tastiera SwiftKey. Se preferisci vedere gli elementi degli appunti in una singola colonna, puoi abilitare l’interruttore per la “Visualizzazione a colonna singola“

Seguendo attentamente questi passaggi, avrai configurato SwiftKey di Microsoft sul tuo dispositivo Android e abilitato la sincronizzazione degli appunti tra il PC e il telefono.

Copia e incolla da telefono a PC: da Android a Windows

Ora è il momento di provare la funzionalità e fare finalmente copia incolla da telefono a PC. Ecco i passaggi da seguire:

Copia incolla da Windows ad Android

Copia il testo desiderato sul tuo computer Windows.

Apri un’applicazione su Android in cui è possibile inserire testo, come Gmail o Google Messaggi, e tocca un’area di input per visualizzare la tastiera SwiftKey .

. L’ultimo elemento che hai copiato dal tuo PC Windows dovrebbe apparire automaticamente sopra la tastiera. Se non appare, tocca l’icona “Appunti” nella barra degli strumenti sopra la tastiera. Qui dovresti vedere il testo che hai copiato dal tuo computer. Tocca il testo per inserirlo nell’area di input corrente.

Copia incolla da Android a Windows

Seleziona e copia il testo da un’app sul tuo dispositivo Android.

Successivamente, apri un’applicazione su Windows in cui è possibile inserire testo .

. Premi Windows + V per visualizzare gli appunti sul cloud. Qui dovresti vedere il testo che hai copiato da Android.

per visualizzare gli appunti sul cloud. Qui dovresti vedere il testo che hai copiato da Android. Fai clic sul testo per inserirlo nell’applicazione su Windows.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di copiare facilmente il testo tra il tuo computer Windows e il tuo dispositivo Android, sfruttando la sincronizzazione degli appunti attraverso SwiftKey di Microsoft.

Copia incolla da telefono a PC: da Samsung a Windows

Come già accennato, fare copia incolla da telefono a PC è possibile, se hai uno smartphone di Samsung. Ecco come fare: