10 cose da fare se hai appena comprato un Chromebook

Rispetto a solo pochissimi anni fa, il numero di Chromebook venduti è salito drasticamente.

Ciò significa che, la fuori, sono sempre più le persone che si affacciano a questo tipo di dispositivo. Per loro (e per te se fai parte di questa categoria) vi è parecchio da imparare per sfruttare al meglio questo tipo di laptop.

Il sistema operativo adottato, infatti, seppur dal chiaro sapore mobile è distante dal classico Android e richiede una certa pratica per essere padroneggiato a dovere. Per facilitare le cose, dunque, ti proponiamo 10 consigli pratici da attuare se hai appena acquistato il tuo primo Chromebook.

1- Collega il tuo Chromebook a una fonte di energia

Sei appena arrivato a casa, hai spacchettato il tuo nuovo Chromebook e non vedi l’ora di accenderlo e cominciare a utilizzarlo. Sfortunatamente questo non si accende.

Per conservare al meglio la batteria, questa viene offerta all’acquisto completamente scarica. Per cominciare a prendere dimestichezza con il tuo Chromebook, ti basta collegare il caricabatterie alla corrente per circa 5 secondi. Già così, dovresti poter avviare il dispositivo e utilizzarlo.

Nota bene: alcuni laptop di questo tipo vengono venduti con una batteria già carica al 50%. Di fatto, questi sono subito utilizzabili una volta estratti dalla confezione.

2- Crea un account Google (o collegane uno già esistente)

Sì, so che creare un altro account è un processo lungo e noioso, ma è piuttosto necessario se utilizzerai un Chromebook a lungo termine. Certo, molto probabilmente hai già un account con Google, con tanto di Gmail e Google Foto, ma se non lo hai, dovrai crearne uno per forza.

Il motivo per cui un account Google è così cruciale dipende semplicemente dalla natura basata su cloud del sistema operativo. Chrome OS fa molto affidamento sul cloud computing e il tuo account Google è imprescindibile in tal senso.

Con questo account, puoi sincronizzare app, segnalibri, impostazioni di sistema e altro ancora, connettendo il laptop appena comprato con tutti i tuoi altri device dell’ecosistema Google.

A livello teorico, potresti prendere il tuo computer, buttarlo fuori dalla finestra ed essere comunque subito operativo su un altro dispositivo, in quanto la maggior parte di sistemi e app risultano attive e aggiornate via cloud attraverso l’account di Google. Questo è uno dei principali punto di forza dei Chromebook e degli account Google.

Tali account consentono inoltre la straordinaria e unica capacità di Chrome OS di ospitare più utenti in modo completamente indipendente l’uno dall’altro. Potresti avere un singolo Chromebook con tutta la tua famiglia connessa e non devi mai preoccuparti delle impostazioni, dello spazio di archiviazione o del trasferimento di contenuti da un account all’altro.

3- Sfrutta le porte a disposizione

I Chromebook sono dotati di un sacco di porte. Certo, ce ne sono alcuni che fondamentalmente hanno solo USB di tipo C, ma ce ne sono molti anche con porte HDMI, slot per schede SD, jack per cuffie / microfono e USB di tipo A.

Queste porte funzionano con una vasta gamma di periferiche e quel numero cresce solo di giorno in giorno. Vuoi vedere se un accessorio funziona con il tuo Chromebook? Basta collegarlo fisicamente e provarlo. Probabilmente rimarrai sorpreso da tutte le cose che funzionano con il tuo Chromebook semplicemente collegando tali accessori.

In ogni caso, se stai cercando accessori per il tuo dispositivo, ti consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo.

4- Naviga tra le tue impostazioni

Chrome OS è relativamente semplice quando si tratta di gestire le impostazioni ma, allo stesso tempo, c’è anche molto da imparare.

Col passare del tempo, le impostazioni continuano a diventare sempre più complesse, quindi vale la pena conoscere perlomeno quelle base. In molti casi, il metodo più semplice e diretto per trovare ciò che stai cercando è semplicemente cercarlo: premi l’area dell’orologio nella barra delle applicazioni (angolo in basso a destra), fai clic sull’ingranaggio delle impostazioni, digita ciò che stai cercando nel campo di ricerca.

Si tratta di un sistema semplice e che ti fa risparmiare un sacco di tempo rispetto a scavare nel menu della barra laterale. Inoltre, in questi giorni, puoi premere il tasto Tutto (precedentemente il tasto Cerca) e iniziare a digitare la tua ricerca.

5- Estendi il tuo display

Esistono vari modi per estendere il display, ma le due opzioni principali saranno tramite USB di tipo C o HDMI. Per un po ‘di tempo, i Chromebook sembravano essersi sbarazzati della buona vecchia porta HDMI, ma è tornata alla ribalta nel 2020 e, se sei un fan di questa soluzione, questo è stato un bene.

Certo, gli adattatori da USB C a HDMI sono un’opzione molto comoda, ma una porta autonoma offre comunque vantaggi concreti quandoè necessario eseguire l’output su un display più grande o, più semplicemente, se vuoi limitare cavi e accessori vari.

Una volta connesso, devi semplicemente cercare le tue impostazioni di visualizzazione e puoi organizzare il tuo desktop per allineare i tuoi monitor in modo che lo spostamento del cursore del mouse tra i due abbia più senso.

Se il tuo display integrato si trova a sinistra dello schermo esteso, ad esempio, avrebbe senso trascinare quei display in quella disposizione in modo da poter spostare facilmente il cursore tra i due. Inoltre, puoi utilizzare questa schermata delle impostazioni per regolare anche la risoluzione e l’orientamento dello schermo.

6- Tasti rapidi

La tastiera di Chrome OS è leggermente diversa da quelle che hai utilizzato in passato e ciò potrebbe disorientarti. Non preoccuparti, con un po’ di pratica potrai notare come in realtà questa offre molti vantaggi.

I tasti funzione sopra i tasti numerici sono per lo più gli stessi su tutti i Chromebook e i pulsanti superiori fanno quello che ti aspetti per la maggior parte dei casi. C’è un pulsante a schermo intero e un pulsante dedicato alla modalità panoramica che si trovano da qualche parte verso il centro, ma tutti gli altri tasti fanno esattamente quello che ti mostrano.

Sotto questa apparenza, però, vi è una serie di scorciatoie da tastiera che possono farti risparmiare un sacco di tempo se le impari a utilizzare correttamente. Memorizzarle tutte è quasi impossibile ma, a conti fatti, devi solo sfruttare quelle che ti sono più utili. Non solo: tieni presente che ne vengono aggiunte sempre di nuove.

Per cominciare, premi semplicemente CTRL + ALT + ? e avrai una guida su schermo rispetto a tutto ciò che Chrome OS può offrirti in ottica scorciatoie da tastiera.

7- Usa i gesti del trackpad per risparmiare tempo

I trackpad sui Chromebook sono, in gran parte dei casi, strumenti fantastici. Ci sono quelli in plastica e quelli in vetro: al di là della questione materiali, i trackpad dei Chromebook funzionano molto meglio di quelli a cui molti di voi sono abituati con laptop Windows economici e meno recenti.

Google ha fatto di tutto per consolidare l’esperienza utente sotto questo punto di vista, con questa componente che rappresenta (a parte sottoprodotti) un punto di forza per i Chromebook.

Con un solo dito, puoi spostare il cursore del mouse sullo schermo e fare clic per selezionare elementi e trascinarli. Questo non è nuovo per nessuno e funziona come previsto, tuttavia, i gesti con più dita sono un po’ più fluidi e comodi. Quando ti sposti con due dita, puoi scorrere il contenuto e fare clic con le stesse due dita per visualizzare le funzioni standard del tasto destro.

Scorri con tre dita, spostati tra le schede aperte sul browser e scorri verso l’alto con quelle tre dita è una rapida scorciatoia per la modalità panoramica. Infine, le interazioni a 4 dita ti portano da un desktop virtuale a un’altro, supponendo che tu ne abbia a disposizione. Devi sapere che una volta padroneggiati i movimenti del trackpad, accelererai notevolmente tutto ciò che fai su un Chromebook.

8- La modalità tablet

Se hai un Chromebook convertibile (o tablet, ovviamente), abbiamo una buona notizia per te.

Esiste un’interfaccia utente completamente separata per Chrome OS in base a come stai utilizzando il tuo dispositivo. Per cominciare, il tuo scaffale scompare e viene sostituito da una versione mobile che può essere rimossa. Inoltre, le app si aprono a schermo intero per impostazione predefinita e puoi gestire il sistema operativo da gesti simili a quelli che utilizzi su un iPad.

Insomma, anche se vuoi sfruttare il Chromebook come tablet puoi toglierti diverse soddisfazioni.

9- Utilizza app Android e Linux

I Chromebook moderni hanno la possibilità di eseguire non solo app Web ma anche app Android e applicazioni Linux. Per la maggior parte degli utenti, le app Android e il Play Store saranno abilitate immediatamente. Non dovrai eseguire ulteriori passaggi per utilizzarli; apri semplicemente il cassetto delle app, accedi al Play Store e prova alcune app che desideri.

Le app Linux non sono così semplici da utilizzare. Tutto dipende principalmente da quanto sei a tuo agio con un terminale. Se non sai di cosa si tratta, è sicuro di dire che dovresti semplicemente starne alla larga, almeno per ora.

Se invece sai di cosa stiamo parlando, sappi che potresti dover aggiornare e installare alcune dipendenze lungo il percorso e non tutte le app funzionano perfettamente su un Chromebook.

10- Powerwash

Quando si fa riferimento al ripristino di un Chromebook, il termine tecnico predefinito è Powerwash.

È un compito semplice e tutto ciò che devi fare è cercare tramite il tasto Tutto o nelle tue impostazioni per questa funzione, fare clic sul pulsante di ripristino e in pochi minuti il tuo Chromebook tornerà come appena uscito dalla fabbrica. Il vantaggio è che, con Chrome OS, puoi farlo se necessario e non temere che le tue informazioni siano sparite: la maggior parte dei dati, infatti, resta comunque disponibile via cloud con l’account Google.

Inoltre, c’è una scorciatoia da tastiera per un rapido Powerwash: basta premere CTRL + ALT + MAIUSC + R sulla schermata di blocco e sarai in grado di ripulire il tuo dispositivo. Questo è un ottimo strumento quando intendi cedere il tuo dispositivo ad altre persone, temporaneamente o in modo definitivo.