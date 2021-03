Migliori accessori per Chromebook: comodità e funzionalità

Gli accessori per Chromebook sono delle piccole aggiunte a questi interessanti laptop che ne potenziano ulteriormente le già elevate potenzialità.

Se è vero che la compattezza e lo scarso peso sono alcune tra le principali caratteristiche di questi dispositivi, non è detto che devi accontentarti di ciò che offrono senza arricchire la tua esperienza utente con qualche accessorio aggiuntivo. Non solo: vista proprio la natura “essenziale” di questi computer intervenire fornendo periferiche extra è quasi un obbligo.

In questo approfondimento andremo a fare una breve panoramica su quali tipologie di accessori sono pressoché imperdibili per qualunque utilizzatore di Chromebook e che sono in grado di ampliare le funzionalità del sistema e le possibilità di personalizzazione

Uno dei principali vantaggi nell’acquistare uno dei migliori Chromebook sul mercato è che questo risulta altamente personalizzabile.

Anche se alcuni degli accessori che elencheremo probabilmente non coincidono con le tue necessità, la maggior parte di essi potrebbe risultare utile per rendere il tuo computer portatile in una postazioni di lavoro sorprendentemente performante.

Custodia

Cominciamo il nostro percorso nel mondo degli accessori per Chromebook con un prodotto legato indissolubilmente a questi dispositivi. Le custodie infatti, sono pressoché essenziali vista la natura portatile di questi prodotti.

Le stesse sono utili per proteggere il computer e la scocca da eventuali graffi, gocce, urti o altri tipi di danni accidentali. I migliori modelli sul mercato offrono pratiche tasche che possono contenere altri oggetti/accessori di misura contenuta, come cavi, caricabatterie, penne ma anche smartphone e tanto altro.

MicroSD

Una memoria MicroSD aggiuntiva può essere considerato un potenziamento non da poco per un Chromebook. Spesso, infatti, i produttori sacrificano alcune componenti hardware per rendere questo tipo di prodotto più leggero ed economico.

Per alcuni utenti però, la memoria interna di un Chromebook potrebbe non risultare sufficiente. In tal senso, ricorrere a una buona memoria MicroSD garantisce non solo uno spazio aggiuntivo considerevole che ci consente di ampliare la memoria del Chromebook ma garantisce anche tempi di trasmissione dati decisamente elevati e quasi paragonabili a quelli di un SSD.

SSD esterno

Le microSD sono interessanti per scarso ingombro e per velocità. Di contro, chi ha bisogno di un elevato spazio di archiviazione dati potrebbe non trovare in tale supporto ciò che cerca.

Una soluzione molto utile, soprattutto per chi non ha particolari problemi in ottica ingombro, è un supporto SSD esterno. In questo caso il rapporto tra GB offerti e prezzo risulta nella maggior parte dei casi molto più vantaggioso per l’acquirente.

Mouse e tastiera Bluetooth

Tra i migliori accessori per Chromebook non possono mancare mouse e tastiera Bluetooth. Chi è abituato a lavorare in ambiente desktop infatti, può sentirsi limitato durante il lavoro su laptop.

Adottare un mouse e una tastiera Bluetooth dunque, può rendere un Chromebook molto più simile a un classico PC da scrivania consentendo all’utente di lavorare con maggiore comfort. Se non hai voglia o tempo per scegliere singolarmente queste periferiche devi sapere che esistono già dei bundle estremamente interessanti sul mercato.

Cavo HDMI

Sempre nell’ottica di rendere un Chromebook ancora più funzionale e vicino a un PC desktop, è possibile utilizzare un cavo HDMI per collegare lo stesso a un monitor.

Inutile sottolineare infatti come, in virtù della natura leggera e compatta di questi portatili, il display risulti spesso molto piccolo. Per ovviare, in maniera temporanea o meno, a tale situazione basta un semplice cavo da collegare a un qualunque monitor domestico.

HUB USB

Le prese USB, che si tratti di Chromebook o meno, non sono mai abbastanza. Sotto questo punto di vista, le HUB USB sono una vera e propria “manna dal cielo” per chi ha a che fare con un gran numero di periferiche.

Molto probabilmente, usando i già citati mouse/tastiera (con tanto di dongle Bluetooth) e un supporto SSD esterno, avrai ben poche porte ancora libere per altre periferiche: un prodotto di questo tipo è pressoché indispensabile.

Cuffie senza fili

Utilizzare delle cuffie di qualità con il tuo Chromebook può essere molto utile. Se a ciò aggiungiamo la praticità dei modelli wireless è facile intuire come questo tipo di prodotto rientri prepotentemente in questa lista.

Che si tratti semplicemente di ascoltare la tua musica preferita, di seguire un corso online o di comunicare con un tuo amico/familiare, le cuffie senza fili entrano con prepotenza nella lista degli accessori indispensabili per i Chromebook.

Powerbank

I migliori powerbank sono strumenti essenziali per qualunque tipo di device portatile. A questa logica non fanno eccezione i Chromebook a patto di trovare un dispositivo in grado di gestire batterie come quelle in dotazione a questi portatili.

A livello puramente pratico, si tratta di una fonte di energia di riserva in grado di alimentare il computer quando questo si trova a corto di batteria e non vi è la possibilità concreta di collegare la stessa a una presa.

Monitor o monitor esterno portatile

Abbiamo già parlato di una presa HDMI per collegare il Chromebook a un monitor. Se è vero che, attraverso tale cavo è possibile collegare il dispositivo a un display esterno così come avviene con qualunque computer desktop, è anche vero che un monitor esterno portatile è ancora più fruibile.

Per chi lavora spostandosi molto, avere un altro monitor a portata di mano (ma non per questo ingombrante) può essere un vantaggio strategico da non sottovalutare. Tenendo presenti le dimensioni standard dei display Chromebook, per certi tipi di lavoro l’aggiunta di un monitor extra è quasi obbligatoria.

Strumenti per la pulizia

Tra gli accessori utili per mantenere un Chromebook in perfetta forma vi sono anche gli strumenti che permettono allo stesso di essere costantemente pulito.

In tal senso, alcune aziende offrono dei pacchetti con prodotti utili sia per agire sullo schermo per eliminare fastidiosi aloni, sia per intervenire direttamente sulla tastiera, andando a contrastare lo sporco che si accumula tra i tasti.