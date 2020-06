Quali sono le migliori memorie microSD? Questo tipo di supporto è ormai estremamente diffuso nei più disparati campi e sono sfruttare dai migliori smartphone e dai migliori tablet per espandere la memoria a disposizione. Tale tipo di tecnologia infatti, garantisce di poter spostare dati ad altissima velocità e, allo stesso tempo, occupa uno spazio estremamente ridotto. Dunque, la sua introduzione nella telefonia o in prodotti come videocamere, ha costituito una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l’archiviazione dei file.

Anche se si tratta di dispositivi dalle dimensioni ridotte però, questi prodotti non sono tutti uguali. Sul mercato infatti, vi sono innumerevoli marchi che propongono (con più o meno successo) prodotti di questo tipo. In questa guida presenteremo le migliori microSD sul mercato, analizzando poi le principali caratteristiche di tali supporti e in base a quali parametri sceglierne una.

Memoria microSD o Hard disk esterno? Quale scegliere

La scelta tra memoria microSD e hard disk esterno non è così scontata come si può pensare. Se è vero che, in alcuni campi, la scelta è praticamente obbligata (come nell’ambito della fotografia) se la necessità è quella di gestire spazio di archiviazione su PC o dispositivi simili, l’opzione del tradizionale hard disk non è da escludere a priori. Se questo tipo di supporto può risultare più lento infatti, va anche detto che il rapporto prezzo-spazio non ha paragoni. Per chi ha necessità di archiviare grandi quantità di file che, presumibilmente, non verranno quasi mai aperti o spostati, optare per un HDD classico appare una scelta tutt’altro che assurda.

Le migliori memorie microSD suddivise per tagli di memoria

Le scelta della memoria microSd non va fatta a caso. Si tratta infatti di un accessori dotato di una tecnologia particolarmente delicata e, trattandosi dell’ambito archiviazione dati, acquistare un prodotto non adatto, o poco sicuro, potrebbe comportare anche la perdita dei propri dati.

Migliori microSD da 64GB

Migliori microSD da 128GB

Migliori microSD da 256GB

Migliori microSD da 512GB

Migliori microSD da 1TB

Le principali caratteristiche delle microSD

Le tipologie di schede microSD sul mercato sono tantissime. In questa fase della guida, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche generali da tenere in considerazione per poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Le classificazioni in base alla velocità

Questo genere di memoria è solitamente accompagnato da una serie di sigle e codici che, per chi conosce il settore, sono estremamente importanti. La classificazione in uso da più anni è quella che riguarda la velocità di trasferimento dati in base alla classe (detta Class). Si tratta di standard assegnati direttamente dalla SD Association e offre dei valori facilmente comprensibili. Una Class 2, per esempio, garantisce 2 MB al secondo di trasferimenti dati. Una Class 10 invece, arriva a 10 MB di trasferimento.

Questa classificazione però, non è l’unica a cui sono soggetti questi supporti. La velocità delle schede SD infatti è stata misurata anche con unità di misura più adatte a videomaker e simili. Con il passare degli anni e, oltre alla precedente scala, si è andati a definirne una nuova, ovvero quella UHS. Essa si suddivide in U1 (10 MB al secondo) e U3 (30 MB al secondo). L’evoluzione tecnologica, a sua volta, a portato alle schede UHS-I e UHS-II con velocità che raggiungono i 104 e i 312 MB al secondo.

Molto più recentemente, è stata realizzata una scala adatta ai video ad alta definizione. Questa, definita Video Speed Class, parte da V6 (6 MB al secondo) in su. Come già accennato in precedenza, a seconda dell’utilizzo fatto del supporto, la velocità di trasferimento dati può essere indispensabile o pressoché inutile. Generalmente comunque, è un parametro che va tenuto abbastanza in conto.

La resistenza ai fattori esterni

Come già accennato, la maggior parte delle migliori schede SD attualmente sul mercato, hanno delle certificazioni in grado di testimoniare la loro resistenza a fattori esterni. Acqua, escursione termica e raggi X infatti, possono smagnetizzare o distruggere totalmente un supporto di questo tipo. In tal senso, va fatta grande attenzione alla presenza di certificati in fase di acquisto, soprattutto se si intende utilizzare la scheda sulla propria macchina fotografica o videocamera, dunque oggetti potenzialmente sottoposti agli agenti atmosferici.

Come scegliere SD e microSD in base ai diversi utilizzi

Ora che abbiamo chiarito come inquadrare a grandi linee le prestazioni di una scheda SD o micro SD, bisogna fare qualche ragionamento per capire quale scegliere in base alle specifiche esigenze. Per poter gestire senza problemi una fotocamera con riprese in 4K per esempio, è necessario scegliere un supporto particolarmente performante sotto il punto di vista della velocità trasferimento dati. Stesso discorso per chi desidera archiviare i propri giochi su smartphone utilizzando questo tipo di scheda.

Se utilizzate questo tipo di memoria per semplice archiviazione, potete puntare ad una scheda meno perforante (ormai una Classe 10 costa molto poco), mentre se la vostra video/fotocamera gira in 4K o avete intenzione di usare la micro SD su uno smartphone Android, anche per app e giochi, vi conviene puntare in alto. Va comunque considerato che la dicitura “fino a” non garantisce di base quella velocità dunque, prima di procedere con l’acquisto di un preciso modello, è bene informarsi in rete sulle reali performance che garantisce controllando attentamente le schede tecniche.