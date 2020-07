Il tuo computer non riesce più a mantenere tutti i tuoi dati e file? Inizia a essere lento e appesantito? Allora hai sicuramente bisogno di uno tra i migliori Hard Disk esterni compatibili con Windows e Mac. In questo approfondimento vediamo i migliori dischi esterni per salvare i propri dati e per effettuare copie di backup dei propri dati.

I computer venduti negli ultimi anni hanno hard disk interni con buoni tagli di memoria che permettono di installare svariate applicazioni e di salvare una grande quantità di dati. La memoria interna di grandi dimensioni porta ad innumerevoli vantaggi, ma va tenuto a mente che il PC potrebbe rompersi, o cadere, e potresti rischiare di perdere tutti i tuoi dati. Va anche considerato che quando s’inizia a salvare una grande quantità di dati sul PC potresti notare rallentamenti ed appesantimenti nel sistema e nelle applicazioni.

Per questo motivo è utile, ed in qualche caso necessario, dotarsi di un hard disk esterno. Questa periferica serve ad archiviare qualunque tipologia di file, video, immagini, file di testo e molto altro. Con uno dei migliori dischi esterni in commercio potrai avere un accessorio su cui effettuare in sicurezza il backup e la copia di tutti i tuoi dati. Potresti anche valutare l’acquisto di una memoria microSD, con relativo lettore, per poter trasportare facilmente i dati da PC a smartphone.

Migliori Hard Disk esterni da 1 TB

Sicuramente per archiviare i tuoi dati desideri un hard disk abbastanza capiente, che sia sufficiente per salvare dati, file, foto e video. Il taglio di memoria minimo che ti consigliamo di acquistare è quello da 1 TB, scopriamo insieme quali sono i migliori hard disk da un terabyte.

Maxtor STSHX-M101TCBM HDD Esterno 2,5, 1TB, Nero

Il Maxtor STSHX-M101TCBM HDD Esterno 2,5 da 1TB, è sicuramente uno dei migliori hard disk esterni da 1 TB. Questo si presenta con un’ottima estetica ma non solo, è anche molto funzionale. Questo hard disk lo si può formattare semplicemente per utilizzarlo per Mac, Windows e Linux. Questo Hard Disk esterno è auto alimentato quindi non ha bisogno di essere alimentato con un alimentatore esterno, basta collegare il cavo USB al computer ed iniziare ad utilizzarlo.

Questo sistema ha un’interfaccia di connessione USB 3.0, ma è anche compatibile con USB 2.0. Maxtor offre un software di backup integrato. Una buona caratteristica di questo hard disk da 1TB che è molto semplice da trasportare visto il peso ridotto e le dimensioni compatte. Maxtor STSHX-M101TCBM HDD Esterno , USB 3.0, 1TB, Nero

Crucial X8

Il Crucial X8 , che abbiamo recensito in questo articolo, è un SSD portatile molto interessante ed elegante, anche grazie alla scocca in alluminio anodizzato. Oltre ad avere un aspetto gradevole è dotato anche di una struttura molto resistente: testata per proteggere l’hard disk anche da cadute di due metri. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo la velocità di lettura, che raggiunge i 1050MB/s. Dotato di connettori USB-C 3.2 di seconda generazione, USB-C e USB-A, è perfetto per essere utilizzato sia con dispositivi Windows e Mac che con numerose console.

Transcend StoreJet 25M3 Hard Disk portatile

Infine, tra i migliori Hard Disk portatili da 1 terabyte troviamo quello proposto da Trascend. Si presenta con un estetica accattivante, è di piccole dimensioni e anche molto leggero da trasportare. Questo Hard Disk esterno è disponibile in tre colori: nero, verde e azzurro.

L’Hard Disk esterno Trascend dispone di un collegamento SuperSpeed USB 3.0, questo però come gli altri è anche compatibile con USB 2.0. Il Trascender dispone di un sistema di auto-backup e dispone di due tasti fisici: uno dedicato al backup e uno per l’accensione e spegnimento dell’hard disk esterno. Questo Hard Disk, può contenere veramente tantissimi file di ogni genere, dalla musica, ai documenti, ebook, foto, video ed è anche in grado di conservare al suo interno ben 168 ore di filmati anche in HD. Transcend StoreJet 25M3 Hard Disk portatile, 2.5", USB3.1/3.0, 1 TB, Grigio/Verde

I migliori Hard Disk esterni da 2 TB

Se si ha bisogno di maggiore spazio per l’archiviazione ed il backup dei tuoi file, specialmente se lo utilizza per lavoro, allora potresti optare per un hard disk esterno da 2 TB. Questi sono in grado di archiviare veramente moltissimi dati e spesso vengono venduti con funzionalità superiori e più avanzati, in termini di sicurezza e backup, rispetto ai modelli da 1 TB.

LaCie LAC9000298 Rugged Mini Hard Disk Esterno

Oltre alla capienza di 2TB, l’aspetto interessante del mini Hard Disk esterno LaCie LAC9000298 Rugged è quello di avere un rivestimento particolarmente resistente. Infatti la scocca è resistente alla pioggia, ai colpi e alle cadute. Ma la sicurezza del LaCie LAC9000298 Rugged Mini Hard Disk Esterno è data anche dal sistema di protezione tramite password, che difende la sicurezza dei dati salvati all’interno. Dotato di porta USB 3.0, è comodo da trasportare (entra nella tasca dei pantaloni) ed è indicato per l’utilizzo con qualsiasi dispositivo, sia fisso che portatile.

Western Digital WDBBKD0020BBK-EESN My Passport

L’Hard Disk esterno Western Digital My Passport, è sicuramente tra i migliori Hard Disk esterni presenti sul mercato, questo innanzi tutto si mostra esteticamente davvero molto accattivante, con una scocca lucida disponibile in quattro colori differenti: bianco, nero, porpora e blu.

Questo modello è disponibile da 2 TB, ma lo si può acquistare anche nelle versioni di archiviazione minore quindi da 1 TB e da 500 MB, inoltre dispone anche di una versione superiore da 3 TB. Questo Hard Disk esterno si aggiudica un posto tra i migliori per le sue innumerevoli funzionalità: dispone di un backup locale e di un sistema di backup in cloud automatico. Ha un sistema di sicurezza molto avanzato, grazie all’utilizzo di password e crittografia hardware a 256 bit.

Anche questo Hard Disk dispone di sistema USB 3.0, ed è molto veloce nel trasferimento dei dati infatti è in grado di trasferirli con la velocità di circa 5GB al secondo. Con questo Hard Disk di Western Digital potrai fare tutte le azioni di Backup che desideri dai file multimediali sino a quelli testuali, in questo caso puoi salvare anche i file multimediali condivisi sui social. Questo è testato per funzionare sia con Mac che con Windows. WD WDBBKD0020BBK-EESN My Passport Ultra Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, 2 TB, Nero

Seagate STDR2000203

Dal design minimal ed essenziale, il Seagate STDR2000203 è uno dei migliori hard disk esterni da 2Tb attualmente in circolazione. Disponibile anche in diverse versioni cromatiche, questo hard disk è ideale per eseguire il backup di foto, video, documenti anche dei dispositivi mobile. Come da tradizione Seagate, anche l’STDR2000203 dispone di tecnologia per il backup automatico per mettere in sicurezza i propri dati personali.

Samsung T5

Tra i dischi da 2TB troviamo il Samsung T5. Parliamo di un hard disk dalle dimensioni compatte, pratico da trasportare, che prevede all’interno un disco SSD che consente di raggiungere una velocità di trasferimento di 540MB/s. Dotato di tecnologia Samsung V-Nand, porta USB 3.1 di seconda generazione e un sistema di crittografia hardware AES da 256bit, il Samsung T5 è davvero un prodotto valido e sicuro. Da segnalare anche la presenza di una scocca di metallo ultra resistente capace di proteggere l’hard disk da urti e cadute anche di due metri.

I migliori Hard Disk esterni oltre i 6 TB

Seagate Backup Plus HUB 6TB

Un’ottima alternativa per chi ha la necessità di scegliere un prodotto con grandi capacità di memorizzazione, ed anche con un interessante rapporto capienza-prezzo, è il Seagate Backup Plus HUB 6TB. Parliamo di un hard disk esterno che utilizza unità Shingled Magnetic Recording (SMR), grazie alle quale riesce ad ottenere un numero maggiore di bit di memoria aumentando la capacità di archiviazione dei dati per ogni unità. È una scelta particolarmente indicata per chi necessita di molto spazio di archiviazione e ha la particolarità di poter essere utilizzato contemporaneamente sia su PC che su Apple Mac. Sulla parte frontale del Seagate Backup Plus HUB 6TB sono presenti due porte USB 3.0 che permettono di collegare unità USB. Inoltre con questo hard disk esterno è possibile utilizzare Seagate Dashboard, con la quale pianificare i backup automatici in maniera sicura e precisa.

WD 8TB My Book

Uno dei migliori hard disk esterni in termini di quantità di spazio disponibile è sicuramente il WD 8TB My Book. Con 8TB di memoria è un’unità rivolta principalmente ai professionisti, a coloro che necessitano di un maggiore spazio di archiviazione per conservare i propri documenti e file di backup. Il WD 8TB My Book è compatibile sia con la Time Machine Mac che con le funzioni di backup degli ambienti Windows. È presente un sistema di crittografia hardware AES a 256bit ed è dotato di un ingresso USB 3.0 e uno USB 2.0 per offrire un’ampia connettività. Per il funzionamento di questo hard disk esterno è necessario il collegamento dell’alimentatore alla presa di corrente ed è quindi più un’unità desktop che una da utilizzare in mobilità.

Western Digital 10TB

La garanzia Western Digital per un hard disk esterno di enormi capacità: parliamo del Western Digital 10TB. Oltre alla capienza esagerata, abbiamo un hard disk esterno plug & play, facile da utilizzare su qualsiasi piattaforma, e dotato di tecnologie di grande sicurezza e affidabilità. Ottima anche la velocità di trasferimento dei dati, anche grazie alla compatibilità sia con la connettività USB 3.0 che con quella USB 2.0. inoltre, per chi necessitasse di capienze ancora più grandi, questo modello di hard disk è disponibile anche nelle versioni da 12TB e 14TB.