Come scegliere un power bank ideale e quali sono i modelli migliori

Scegliere un power bank è una scelta piuttosto delicata. Smartphone e tablet infatti, sono dispositivi sempre più avanzati tecnologicamente, ma sotto il punto di vista delle batterie pongono l’utente davanti a cicli di ricarica frequenti.

Solo alcuni specifici dispositivi riescono a garantire una durata delle batterie accettabile e, nonostante ciò, il rischio di ritrovarsi con il telefono scarico proprio nel momento del bisogno. Portarsi sempre dietro una riserva energetica è dunque ormai diventata una necessità concreta per la maggior parte di utenti.

A testimoniare come gli sviluppatori abbiano un rapporto conflittuale con le batterie degli smartphone, vi sono alcuni avvenimenti piuttosto emblematici avvenuti in passato. Per esempio, ciò che è avvenuto con Samsung Galaxy Note 7 ! Il phablet dell’azienda sucoreana è stato addirittura rimosso dagli scaffali a causa dei problemi alle batterie.

Scegliere un power bank adatto alle nostre esigenze è importante

Chi ha particolari problemi di durata delle batterie può provare a ottimizzare i consumi, sfruttando il software presente sul proprio modello. App e impostazioni varie possono permettere di effettuare tagli più o meno consistenti ai consumi. La disinstallazione di applicazioni esose in termini energetici e la sostituzione con altri programmi più “light” può essere un primo passo, la riduzione dell’illuminazione è poi un’altra soluzione piuttosto comune.

Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi, chi non ha la possibilità di ricaricare una volta al giorno il proprio smartphone o tablet, dovrà comunque spesso fare i conti con le batterie esaurite. Il power bank dunque, si rivela un potente alleato, capace di rendere molto più longeve le batterie.

In passato vi abbiamo mostrato quali sono le migliori batterie esterne che potete acquistare spendendo meno di 30 Euro. Oggi invece vogliamo approfondire maggiormente l’argomento, elencando i migliori prodotti sul mercato, a prescindere dal prezzo, puntando su quanto di meglio ha da offrire questo settore.

I migliori power bank sul mercato

Quando si parla di power bank infatti, si fa riferimento a una nicchia di mercato piuttosto vasta. Sono numerosi i brand, anche piuttosto affermati, che offrono modelli piuttosto interessanti. In tal senso si va da prodotti piuttosto basici, fino a quelli che permettono di ricaricare anche fino a 5 dispositivi contemporaneamente. Alcuni particolari modelli integrano anche tecnologie all’avanguardia come Quick Charge e AiPower.

Queste due tecnologie servono a due scopi simili ma sono sviluppate da produttori diversi, la Quick Charge è della Qualcomm, azienda che sviluppa e realizza principalmente processori tra cui quelli usati in smartphone e tablet. Essa serve a far ricaricare più velocemente possibile le batterie dei vari device. AiPower invece è sviluppata da Aukey e serve, in parole povere, a far capire automaticamente alla batteria esterna quanta potenza erogare per il relativo terminale collegato. Ovviamente poi, vi sono ulteriori caratteristiche che, soprattutto nei modelli più avanzati, presentano soluzioni estremamente interessanti sotto svariati punti di vista.

Se abbiamo intenzione di usare un power bank più volte prima di ricaricalo, oppure se usiamo magari un tablet con una batteria piuttosto capiente, ci conviene un modello in formato famiglia. In questa categoria includiamo dispositivi ovvero molto capienti, alcuni dei quali arrivano a 30000 mAh. Se si intende scegliere un power bank, sicuramente la sua capienza è uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione.

Nota bene: Va considerato che questa tipologia di prodotto ha generalmente una capacità di circa l’80% rispetto a quella nominale. Quindi un power bank da 10000 mAh in realtà arriva a circa 8000 mAh.

Charmast Power Bank 26800mAh

Charmast è un’azienda che si occupa principalmente di cuffie e power bank. Il suo modello di punta, ovvero Charmast Power Bank 26800mAh, risulta uno dei prodotti più venduti e apprezzati dell’intero settore. Si tratta di un power bank forte di batterie al litio, con capienza pari a 26800 mAh. Questo valore rende il dispositivo adatto a trattare pressoché qualunque tipo di smartphone, iPad o iPhone.

La porta USB Type-C bidirezionale in dotazione, supporta sia l’entrata che l’uscita veloce. Grazie al Multi Input & iSmart Output porta godere dell’ampia compatibilità di questo dispositivo, visto che supporta 3 porte USB da ricarica ad alta velocità, Micro USB / Lightning / Type-c e 4 porte USB Smart identification in uscita. Il sistema Smart & Safety permette di monitorare il livello della batteria attraverso i suoi 4 indicatori (25% per ogni indicatore). La batteria A+ Lithium-Polymer battery permette di effettuare oltre 500 cicli di ricarica e presenta una forma di protezione da possibili sovratensioni, sovraccariche e da malaugurato cortocircuito.

Anche per quanto concerne il design, questo prodotto si dimostra alquanto interessante. Si tratta di un power bank slim (solo 14 millimetri di spessore) realizzato con materiali risulta solidi ma al contempo facile da trasportare. Charmast Power Bank 26800mAh pesa infatti poco meno di 400 grammi. Infine, va tenuto conto come il modello è in grado di rilevare e regolare automaticamente l’intensità di corrente per ottenere la massima velocità di ricarica. La ricarica completa dura circa 9 ore.

Caricabatterie Solare Sendowtek

Se si intende scegliere un power bank fuori dagli standard canonici del settore il Caricabatterie Solare Sendowtek si rivela una soluzione estremamente interessante. Anche in questo caso parliamo di un dispositivo capace di fornire una capacità da 26800 mAh anche se, come appare ovvio, si tratta di un power bank capace di caricarsi attraverso dei pannelli solari.

Nello specifico, si tratta di 4 pannelli pieghevoli ad alta efficienza, fino a 600 ma/h di corrente in ingresso. Ciò rende il prodotto Sendowtek più veloce rispetto agli altri caricabatterie solari. La porta di ingresso USB 5V 3A consente di ricaricarsi completamente in circa 6-8 ore. Il dispositivo può contare su 2 porte di uscita USB consentendo dunque di ricaricare anche due dispositivi contemporaneamente.

Per quanto concerne il design, il guscio esterno è realizzato in ABS resistente e in grado di proteggere al meglio la batteria da pioggia, polvere, urti o cadute. Particolarmente resistente e robusto, il modello può contare su un cordino attraverso cui può essere appeso a uno zaino. Ciò rende questo power bank perfetto per escursioni, campeggio o altre attività all’aperto. Proprio in questa ottica, il modello in questione può essere utilizzato non solo come batteria esterna per lo smartphone, ma anche per ricaricare torce, luci da campeggio e persino dispositivi per mantenere a distanza le zanzare. Il sistema di sicurezza a protezione multipla incorporato può proteggere automaticamente i dispositivi in carica da surriscaldamento, corto circuito e sovraccarico.

AUKEY Mini Power Bank 5000mAh

Chi ha invece necessità di un power bank estremamente leggero, può puntare su AUKEY Mini Power Bank 5000mAh. Il prodotto in questione, con poco più di 130 grammi di peso, è senza ombra di dubbio uno dei dispositivi più facili da trasportare dell’intero settore. Soffermandoci anche su altre specifiche tecniche comunque, è ben chiaro come le caratteristiche positive del prodotto AUKEY siano anche altre.

Come è facile intuire, per quanto concerne la potenza si ha a che fare con un power bank da 5000 mAh. Non paragonabile con i precedenti modelli, ma comunque più che utilizzabile per chi intende caricare solo il proprio smartphone e non altri dispositivi. Il prodotto offre una modalità a bassa corrente, che lo rende particolarmente adatto a caricare dispositivi a bassa corrente come fitness tracker e cuffie wireless.

Risulta disponibile anche la tecnologia AiPower. Essa è in grado di fornire la massima carica in tutta sicurezza ai dispositivi alimentati tramite porta USB. Immancabili poi, le protezioni del caso capaci di annullare il rischio di sovraccarico e surriscaldamento dei dispositivi in fase di ricarica.

AUKEY Powerbank 20000mAh

Rimaniamo sui prodotti AUKEY, che in questo settore è una delle aziende più importanti, proponendo l’ottimo AUKEY Powerbank 20000mAh. Si tratta di uno dei power bank più acquistati sugli store digitali e, già questa informazione, la dice lunga sulla sua qualità. Con i suoi 20000mAh, esso è in grado di caricare un iPhone 8 fino a 7,3 volte, o un iPhone 8 Plus/iPhone X fino a 4,9 volte oppure un Galaxy Note8 fino a 4 volte.

Grazie alla sua totale compatibilità, è possibile caricare attraverso lo stesso cavo sia dispositivi iOS che Android. Il power bank in questione offre 2 Porte USB, uscita 3,4A e può dunque carica simultaneamente 2 iPad alla massima velocità e in tutta sicurezza. Come da prassi, è presente un sistema di sicurezza in grado di garantire protezione da sovraccarico e surriscaldamento. Oltre al dispositivo vero e proprio, nella confezione è presente il cavo Micro-USB (lungo 20 centimetri), un manuale d’istruzioni e una garanzia valida per ben 24 mesi.

Il rapporto prezzo-qualità di questo power bank ne fanno uno dei modelli più ambiti dell’intero settore.

Vonpri 10000mah

Concludiamo questa lista con un prodotto low-cost piuttosto interessante. Si tratta del caricabatterie portatile Vonpri 10000mah, caratterizzato da un peso contenuto (di poco superiore ai 200 grammi) e da un design compatto, che rende questo powerbank particolarmente facile da trasportare.

Il dispositivo in questione presenta 2 porte di uscita USB (2.1A e 1A) attraverso cui è possibile caricare contemporaneamente due distinti dispositivi. Sullo stesso modello, è presente una torcia LED attivabile tramite la pressione di un semplice tasto. Si tratta di una soluzione utilissima in caso di emergenza, difficilmente proposta da altri modelli simili. Altra caratteristica saliente di Vonpri 10000mah è l’altissima compatibilità. Che si tratti di tablet, lettori MP3, eBook Reader, dispositivi Apple o smartphone Android, questo power bank lavora in maniera eccellente.

La tecnologia Intelligent Power Management IC permette una ricarica priva di rischi. Essa infatti preserva i device in ricarica da sovratensione, corto circuito e qualunque altra tipologia di problema.