Come rimuovere il bloatware da Windows 11

Il bloatware costituisce un problema persistente, in Windows 11 e non solo. Con il termine si indica l’insieme di applicazioni inutili installate sul pc, per la precisione installate sul sistema operativo. Come rimuovere tutto il bloatware in un colpo solo?

L’insieme delle app costituenti il bloatware occupano spazio su disco inutilmente. Si tratta inevitabilmente di uno spreco, poiché il medesimo spazio sull’hard disk potrebbe venire impiegato efficacemente per scopi utili. Non solo, ma come in molti casi succede, una certa mole di questi programmi viene eseguita proprio all’avvio del pc, rendendo il caricamento eccessivamente pesante, e dunque dispendioso in termini di tempo (fonte immagine: support.microsoft.com).



Oltre a ciò, le app eseguite inutilmente all’avvio richiederanno al pc anche un maggiore sforzo durante il procedimento d’elaborazione (e anche qui maggiore tempo impiegato). Qualora abbiate un sistema che trovate lento e non sappiate che pesci prendere, l’eliminazione del bloatware è un’opzione da prendere assolutamente in considerazione. Vi sono diversi sistemi per farlo, e non sono difficili nell’applicazione.

La disinstallazione dal menù Start

Procediamo con il primo metodo tra quelli preannunciati. Dall’avvio programmi (Start) di Windows 11 possiamo effettuare comodamente tale opzione. In realtà, vi sono programmi che appariranno dal menù Start e che non ricordiamo di aver installato.

Ora, può essere che in precedenza abbiamo cliccato inavvertitamente su una o più di queste voci, procedendo così (come avviene in Win 11) all’installazione delle suddette app. Ciò chiaramente senza ricordarlo. Basterà fare clic con il tasto destro del mouse sulla relativa icona e scegliere “Disinstalla” come opzione (fonte immagine: windowscentral.com).



Al momento in cui comparirà la finestra per chiedere la conferma, clicchiamo ovviamente “Sì”. C’è da dire che, se i relativi programmi appaiono in Start in Windows 11, non è detto che siano in realtà installati. Essi sono presenti nella forma di file d’installazione, ma non essendo installati non sono scompattati in memoria e non vi occupano spazio tale da intasare i processi.



Questo accade sempre, invece, in Windows 10, per cui se avete questo sistema operativo, potrete sempre fare affidamento su tale procedura, mentre per Windows 11 è possibile, ma limitatamente (a volte è facile fare confusione). Pertanto, la soluzione migliore è quella di passare ad uno dei metodi riportati qui di seguito.

Attraverso l’utilità integrata “Aggiungi o rimuovi programmi”

L’utilità integrata in questione si trova all’interno del pannello di controllo in Windows 11 ed è utilissima per procedere, anche in forma maggiormente immediata, alla rimozione del bloatware. Quello visto precedentemente è un procedimento manuale che, per le ragioni esposte, non è sempre pienamente esplicabile da Windows 11.



Con “Aggiungi o rimuovi programmi”, possiamo appunto disinstallare efficacemente dei programmi installati e che non ci servono. In Wondows 11, per trovare l’utilità si dovrà procedere dalle Impostazioni in Pannello di Controllo. Il percorso specifico è “Pannello di Controllo” – “Impostazioni” – “App” – “App e funzionalità”. Una volta trovata e aperta questa preziosa risorsa, quel che apparirà a schermo è l’elenco di tutti i programmi installati.



Da qui ci possiamo muovere agevolmente grazie all’uso dei filtri, con lo scopo d’affinare la ricerca. Anche in questo caso è comunque possibile la selezione singola facendo clic sui tre punti sulla stessa riga del nome del programma in questione. A questo punto non dovremo fare altro che cliccare su “Disinstalla“. Potrebbe anche essere richiesta una conferma per consentire allo strumento d’apportare delle modifiche al computer.

Qualora lo faccia, se le autorizzazioni rilasciate per l’account predispongono la conferma, confermiamo pure. Ora si può aprire il programma di disinstallazione connesso all’applicazione, e laddove non ci sia entrerà in gioco la procedura di disintallazione programmi di Windows 11.



Si possono così rimuovere progressivamente tutti i programmi che si desidera cancellare e che costituiscono il bloatware. Naturalmente, se con un determinato parametro di ricerca si riesce a pervenire ad un elenco più restrittivo, che comprenda quasi interamente le app in questione, il procedimento sarà ancora più rapido.

Attraverso l’uso di PowerShell

Laddove non si tratti di giochi e programmi di terze parti, bensì incorporati nella dotazione preinstallata di Windows, servirà un altro metodo, più specifico. Quelli precedenti, che partano dal Pannello di Controllo o dal menù Start saranno del tutto inefficaci, non consentendo di scoprire la dotazione in Bundle di Windows 11.



PowerShell è lo strumento adatto, che si fonda sulla gestione del sistema attraverso script. È una versione avanzata del vecchio Prompt dei comandi, in sostanza. Apriamolo dal menù Start, avendo accortezza a cliccare col tasto destro del mouse e ad eseguirlo da amministratore selezionando la relativa voce (fonte immagine: pureinfotech.com).

Qui possiamo visualizzare i programmi preinstallati a pacchetti. Per individuare l’elenco di tutti i pacchetti, affidiamoci al percorso “DISM” – “Online” – “Get-ProvisionedAppxPackages” – “select-string Packagename”. Ognuno di questi pacchetti visualizzato ha un nome complesso, cioè composto da più termini riferiti ai programmi che lo compongono. È importante fare caso ai primi nomi per ogni pacchetto: più si va avanti più il nome così composto potrebbe non dirci nulla.

Copiamo e incolliamo i nomi di ogni pacchetto in Blocco Note. Adesso operiamo ricorso al comando (il codice da scrivere) “DISM” – “Online” – “Remove-ProvisionedAppxPackage” – “PackageName: …….”. Ovviamente al posto dei puntini sospensivi dovremo scrivere, o meglio ricopiare e rincollare il nome del pacchetto in questione. L’intero pacchetto sarà così rimosso, e se ne impedirà altresì per il futuro l’installazione automatica.

A chiarimento di quest’ultimo punto, DISM è un servizio che individua tutte le applicazioni di Windows (in questo caso Windows 11) oggetto di download ed aggiornamento. Una volta rimosse dall’elenco, l’app (o il pacchetto) non verrà più scaricata e aggiornata al momento del nuovo Update di Windows 11.

L’alternativa dello script in automatico

Possiamo altresì eseguire uno script in automatico. Il che varrebbe in qualità d’alternativa a quanto considerato finora, ma nello specifico con riferimento a PowerShell. Se PowerShell è efficace, dall’altro lato ha un’esecuzione che molti utenti potrebbero trovare eccessivamente macchinosa.

Un procedimento analogo a quello attuato da PowerShell, ma nel contempo da definirsi automatico, è quello introdotto dal tool freeware “Windows11Debloater“. Esso è liberamente scaricabile e totalmente gratuito, al 100%, nel proprio utilizzo. È in grado di disinstallare automaticamente il bloatware del computer, sia per la sua composizione di app di terze parti, sia per quella facente parte del sistema di Windows su cui non si può agire direttamente.

Una volta scaricato il programma zippato, estraiamolo. Otterremo una cartella con tre versioni differenti del tool. Si consiglia d’utilizzare quella il cui comando d’esecuzione termina in GUI. Selezioniamo col tasto destro “Windows10DebloaterGUI” e poi clicchiamo su “Esegui con PowerShell”. Ciò perché il tool agisce automaticamente, ma attraverso comandi di PowerShell.

Dalla finestra che comparirà a schermo dovremo solamente cliccare su “REMOVE ALL BLOATWARE“. Il bello di quest’applicazione è che, prima della rimozione, già l’individuazione avviene in automatico. Aspetto molto importante se si considera di come un utente meno esperto possa confondersi facilmente proprio nel processo d’individuazione. Non è neppure richiesto di scrivere righe di codice.