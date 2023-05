Bloatware: cosa sono e come rimuoverli

Il termine “bloatware” si riferisce a software preinstallato su un dispositivo, come un computer o uno smartphone, che occupa una grande quantità di spazio di archiviazione e risorse di sistema, senza offrire alcun reale valore per l’utente. Questo software può includere applicazioni di prova o versioni di valutazione che l’utente potrebbe non desiderare o non utilizzare, giochi, app di social media e altre app che possono rallentare il dispositivo e consumare la batteria.

Il bloatware è spesso installato dai produttori di dispositivi o dai fornitori di servizi senza il consenso dell’utente, poiché ciò consente loro di guadagnare denaro attraverso accordi di sponsorizzazione con i fornitori di software. Molti utenti preferiscono dispositivi senza bloatware, poiché ciò consente loro di personalizzare meglio il dispositivo e di utilizzare solo le applicazioni che desiderano.

In questa guida vedremo cosa sono i Bloatware e soprattutto come poterli rimuovere dal nostro personal computer. Se hai sentito parlare di questi software ma ne vuoi sapere di più e vuoi sapere come poterli rimuovere in maniera facile e sicura, continua a leggere questa nostra utilissima guida.

Motivi per voler cancellare i Bloatware

Se ad esempio hai appena acquistato un nuovo PC e ti stai chiedendo perché gran parte del disco rigido è già pieno e perché ricevi notifiche da app di cui non hai mai sentito parlare, potresti avere un problema di bloatware. Questo è abbastanza comune sui computer, anche su quelli costosi, poiché vengono spesso precaricati con software di terze parti. Alcuni di questi programmi saranno prove gratuite, inclusi nella speranza che passerai ai servizi a pagamento, mentre altri potrebbero essere applicazioni che desideri davvero e che trovi utili.

Molte di queste app saranno probabilmente spazzatura di cui non hai bisogno, che occuperanno spazio di archiviazione e rallenteranno il tuo computer. Molte di queste app possono generare scansioni costanti, popup e altre notifiche fastidiose che potrebbero ridurre la durata della batteria del dispositivo.

Se desideri liberare spazio e rendere il tuo computer più efficiente, dovresti considerare di eliminare le applicazioni che non utilizzi o quelle che generano costantemente notifiche fastidiose. Potresti inoltre voler disabilitare le scansioni costanti e altri processi in background che consumano risorse di sistema. In questo modo, potrai godere di un PC più pulito e veloce senza dover fare i conti con tutte le distrazioni indesiderate.

Come cancellare i Bloatware dal tuo PC

Se desideri eliminare i programmi preinstallati dal tuo PC, ci sono diverse opzioni disponibili. Ci sono molti programmi scaricabili che affermano di essere in grado di ripulire il tuo PC, ma puoi anche utilizzare la riga di comando o le Impostazioni di Windows per rimuovere il bloatware. In effetti, l’interfaccia delle Impostazioni è così user-friendly che ti consiglio di utilizzarla.

Per eliminare il software indesiderato, digita “Aggiungi o rimuovi programmi” nella barra di ricerca e seleziona la funzione quando appare probabilmente sotto il sottotitolo “Migliore corrispondenza“. Verrà quindi visualizzato un elenco dei programmi installati sul tuo computer. Per disinstallare un determinato programma, fai clic sui tre punti alla sua destra. Questo aprirà un menu, dove dovrai selezionare “Disinstalla“.

Se non sei sicuro se un programma debba rimanere o essere rimosso, chiediti se lo userai. Se la risposta è negativa, è meglio eliminarlo. Puoi effettuare una ricerca su Internet per informarti su qualsiasi programma di cui non sei sicuro.

Come cancellare i Bloatware dal menu Start di Windows

Se desideri disinstallare i programmi preinstallati dal tuo PC, è possibile farlo anche direttamente dal menu Start. Per farlo, devi cliccare sull’icona di Windows accanto alla barra di ricerca e selezionare “Tutte le app“. Qui, puoi fare clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi programma che desideri disinstallare e selezionare “Disinstalla” dal menu che appare.

In teoria, dovrebbe essere così semplice, ma alcuni programmi possono rendere le cose più complicate, costringendoti a chiudere altre schede o a riavviare il dispositivo. In questi casi, potrebbe essere utile cercare informazioni online o consultare il supporto tecnico del produttore del PC.

In ogni caso, eliminare il bloatware è un passo importante per liberare spazio sul tuo dispositivo e migliorare le prestazioni del sistema. Non solo ti aiuterà a liberare spazio di archiviazione, ma potrebbe anche ridurre le notifiche fastidiose, i popup e altri programmi che possono rallentare il computer.

CCleaner: il programma perfetto per pulire il PC

Se hai già disinstallato tutti i programmi che sembrano bloatware, ma senti ancora che il tuo PC sta rallentando, potresti voler considerare l’uso di uno strumento come CCleaner. Questo programma può scansionare automaticamente il tuo dispositivo alla ricerca di programmi che non utilizzi e rimuoverli.

CCleaner è uno strumento utile per mantenere il tuo PC pulito e veloce. Oltre alla rimozione dei programmi indesiderati, può anche eliminare i file temporanei, ripulire il registro di sistema e disattivare i programmi che si avviano automaticamente all’avvio del PC.

Ciò può aiutare a ridurre il carico di lavoro del sistema e migliorare le prestazioni complessive del tuo dispositivo. Assicurati di eseguire una scansione completa del sistema prima di rimuovere qualsiasi programma, in modo da evitare di eliminare accidentalmente programmi importanti per il funzionamento del tuo PC.