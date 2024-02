Che programma usare per scrivere un libro

Scrivere un libro, per molte persone, è un obiettivo molto importante. Potresti volerti semplicemente toglierti la soddisfazione di veder pubblicato un manoscritto o forse stai cercando di dare la svolta alla tua vita, diventando un autore di successo.

A prescindere dalle tue motivazioni, i tempi in cui le bozze venivano preparate con carta e penna sono ormai ben lontani. Oggi, esistono svariati programmi per scrivere libri, software capaci di offrirti pieno supporto se sei un novello scrittore sia per quanto riguarda la scrittura pura e semplice, sia per quanto concerne altri aspetti legati all’editoria, come per esempio l’impaginazione.

Se sei un apprendista scrittore, in questo articolo andremo a proporti una serie di applicazioni utili per il tuo scopo, spiegandoti a grandi linee come e questi programmi potranno aiutarti durante il tuo percorso verso il successo.

Piattaforme e Software per scrivere libri: il meglio che può offrirti la rete

Almeno a livello teorico, se vuoi mettere giù un testo, non ti serve molto per cominciare a lavorare. Anche il semplice Blocco note di Windows, infatti ti permette già di preparare i tuoi primi paragrafi.

Ciò, però, non significa che questo strumento così basico sia sufficiente per garantirti un flusso di lavoro ottimale.

Lo step successivo è l’adozione di un Word Processor, ovvero un software simili a Microsoft Word. Per piattaforme cloud online la scelta è alquanto ampia. Se non vuoi installare alcun tipo di programma per scrivere libri, per esempio, puoi affidarti a Google Docs.

Per sfruttare al meglio questo strumento fornito gratuitamente da Google, basta un browser, una connessione a Internet e un account Google.

Se sei alla ricerca di uno strumento interamente online ma che non sia Google Docs, puoi optare per un’alternativa come Zoho Docs, un servizio molto simile alla suite di Google e che, tra i tanti tool a disposizione, fornisce anche uno strumento per la stesura di testi, ovvero Writer.

Questo risulta semplice da utilizzare, con svariate opzioni per quanto riguarda formattazione e gestione del documento sotto tutti i punti di vista. I 5 GB di spazio d’archiviazione inclusi per conservare le bozze dei tuoi manoscritti, rendono Zoho ancora più interessante.

Al di là di questi siti per scrivere, però, potresti volere qualcosa di più specifico. Di seguito, dunque, andremo ad analizzare più da vicino la rete sotto il punto di vista del software.

Programmi per scrivere libri gratis

Se stai cercando programmi simili a Word che siano gratuiti hai un’ampia scelta a tua disposizione. Di seguito andremo ad analizzarli più nello specifico.

LibreOffice, OpenOffice e FreeOffice

LibreOffice, con il suo Writer, non è solo una delle migliori applicazioni nel contesto delle applicazioni di scrittura, ma anche una delle principali alternative alla suite di Office.

Uno dei grandi vantaggi legati a questo strumento è la sua compatibilità, essendo LibreOffice capace di lavorare indistintamente su Windows così come su Linux e macOS. Writer Supporta anche diversi formati di file e consente di esportare documenti in PDF senza alcun tipo di software aggiuntivo.

Molto simile a questa suite è anche OpenOffice o FreeOffice che, allo stesso modo, offre uno strumento ideale per la stesura di testi anche alquanto elaborati.

FocusWriter

Se fai parte degli utenti che, per poter scrivere senza perdere la concentrazione, hanno bisogno di un’app essenziale, FocusWriter è ciò che fa per te.

Questo programma per scrivere libri (e non solo) offre un’interfaccia semplice e un ambiente pulito senza distrazioni di sorta. Per accedere alle funzioni aggiuntive basta spostare il puntatore del mouse al bordo dello schermo. Qui, FocusWriter si rivela poi più ricco di funzioni rispetto alle prime impressioni.

L’app in questione supporta estensioni come TXT, RTF e ODT. Tra le funzioni più apprezzabili dagli scrittori figurano:

promemoria e allarmi per gestire il tempo di scrittura;

per gestire il tempo di scrittura; temi personalizzabili ;

; statistiche in tempo reale ;

; controllo ortografico.

Il tutto per due versioni dell’app: una con regolare installazione e l’altra portatile. Va poi tenuto conto che, a dispetto della natura gratuita del software, questo è aggiornato con una certa frequenza.

FocusWriter lavora sia su Linux che in ambiente Windows.

WriteMonkey

Vuoi un’esperienza quanto più possibile simile a quella che offrono le care e vecchie macchine da scrivere? Difficilmente online puoi trovare qualcosa di meglio rispetto a WriteMonkey.

Stiamo parlando di un tool in grado di eliminare distrazioni, attraverso una modalità a schermo intero che non lascia spazio per niente che non sia il “foglio virtuale”. L’app è completamente portatile, dunque non richiede installazioni, oltre a risultare estremamente compatta (appena 1,6 MB di spazio occupato).

Le ampie possibilità offerte per l’interfaccia utente e la barra delle informazioni, rende WriteMonkey molto più personalizzabile rispetto alla maggior parte di app del settore. Per chi sostiene il progetto attraverso donazioni, poi, vengono proposte anche alcune estensioni che rendono l’app ancora più interessante.

Per molti versi, questo strumento è talmente essenziale che potrebbe addirittura risultare un po’ troppo “asciutto” se sei un novello scrittore.

Programmi per scrivere libri a pagamento

Se sei già uno scrittore affermato, però, piattaforme cloud e software gratuiti non potrebbero essere sufficienti per le tue necessità. Di seguito, dunque, ti proponiamo alcune app a pagamento che possono rivelarsi utili per il tuo lavoro.

Dabble

Dabble è un software avanzato, ideale per gli scrittori professionisti. L’app ti permette di organizzare i capitoli del manoscritto, gestire il conteggio delle parole per rispettare una scadenza e tante altre piccole chicche.

Dabble ha una griglia della trama che ti consente di avere sempre sott’occhio come si sviluppa il tuo testo nel suo complesso. In questo modo puoi individuare rapidamente buchi della trama.

Con gli obiettivi del conteggio delle parole puoi tenere sott’occhio il tuo ritmo di lavoro giornaliero mentre, con la possibilità di inviare una richiesta di collaborazione, potrai sviluppare il testo con un coautore senza alcun tipo di problema.

In ottica concentrazione, Dabble è uno dei software più convincente. La modalità messa a fuoco lavora in modo automatico, non lasciando nient’altro sullo schermo tranne il tuo lavoro.

I piani di abbonamento variano dai 10 ai 20 dollari al mese, con una prova gratuita di 14 giorni. Va comunque detto che è anche disponibile l’acquisto definitivo di Dabble per 499 dollari.

Scrivener

Molti professionisti considerano Scrivener come il programma per scrivere libri definitivo e non a caso.

Il software ti consente di suddividere il libro in capitoli e sezioni e di riorganizzarlo facilmente con un’interfaccia drag and drop, estremamente semplice da padroneggiare.

Anche in questo caso puoi impostare obiettivi del conteggio parole, con progressi monitorabili quotidianamente. Per quanto riguarda la produttività, è apprezzabile la modalità composizione che elimina ogni tipo di distrazione su schermo.

Grazie a una funzionalità che facilità la formattazione Scrivener è la soluzione ideale per avere una solida base di impaginazione per pubblicare, per esempio, nel contesto del self publishing.

Questo programma di scrittura per Mac e Windows è disponibile per 59,99 dollari.

Vellum

Se la tua priorità non è il testo (d’altronde per quello ti basterebbe Blocco note) ma la possibilità di impaginare eBook senza impazzire, Vellum potrebbe risultare molto interessante.

Questa applicazione riprende da dove Scrivener e altri software simili interrompono il loro lavoro, offrendoti uno strumento per creare eBook e stampare libri cartacei con risultati accattivanti e dal sapore professionale.

La parte più importante di questo programma è il visualizzatore di anteprima, che ti consente di vedere come apparirà ogni modifica di formattazione o modifica del libro apportata su dispositivi come Kindle, iPhone e altri eReader. Tieni presente che questo programma di scrittura per Mac funziona solo su dispositivi Apple.

Va anche detto che Vellum non ha un costo propriamente accessibile: parliamo di un software venduto per 249 dollari.

Atticus

Restiamo focalizzati sulla questione impaginazione, parlando dell’ottimo Atticus.

Il software è infatti incentrato sulla formattazione e l’elaborazione testi complessi e libri, con la possibilità di impaginare facilmente un testo complesso nel giro di poco tempo. Ridurre Atticus a un semplice programma per impaginare un libro, però, è riduttivo.

Stiamo parlando di un vero e proprio “coltellino svizzero” per gli scrittori, che riprende alcune funzioni già viste con Scrivener e le abbina ai vantaggi della scrittura collaborativa tipica di Google Docs.

Infine, altro vantaggio notevole di Atticus è la sua compatibilità. Che si tratti di computer Windows, macOS, Chromebook o dispositivi Linux, questo software fa sempre e comunque il suo dovere.

Altre app utili per gli scrittori

Al di là dei programmi di scrittura esistono una serie di software che possono esserti utili come supporto o per rifinire il tuo lavoro.

In questo senso, hai un ampio margine di scelta. Esistono app per mantenere la concentrazione e altri per programmi per impaginare un libro, dunque con elementi specifici per la progettazione della grafica. Di seguito te ne riportiamo solo alcuni come esempio.

Evernote

Prima della stesura di un libro, potrebbe essere necessario prendere nota delle tue idee. In questo senso potremmo parlarti di diverse app molto utili, ma preferiamo andare subito al sodo e parlarti brevemente di Evernote.

Si tratta dell’app che offre, allo stato attuale, il meglio sotto questo punto di vista. Qui puoi memorizzare testo così come note con foto, spezzoni audio e link a vari siti. Il tutto attraverso comodi taccuini virtuali e con un’app multipiattaforma per iOS, Android, macOS e Windows.

Evernote è un’app fantastica già nella sua versione gratuita ma, oltre a questa, propone anche dei piani a pagamento a partire da 14,99 euro al mese con diversi vantaggi, come maggiore spazio su cloud o la sincronizzazione dei dati con Google Calendar.

Se invece prendere le note è qualcosa di davvero importante per la tua attività come scrittore, ti consigliamo di dare uno sguardo a un dispositivo interessante come Kindle Scribe.

Se con Evernote non ti senti a tuo agio o vorresti provare di qualcosa più semplice per prendere appunti, puoi anche affidarti a un’alternativa più basilare come Google Keep.

Freedom

Lo strumento noto come Freedom ti può offrire un ambiente ideale per favorire la concentrazione.

Il software propone una modalità concentrazione, capace di eliminare la maggior parte di distrazioni come siti Web, banner e quant’altro. In tal senso esiste una funzione apposita di blocco, capace di renderti impossibile l’accesso a social network e simili.

Attraverso un timer puoi anche pianificare sessioni ricorrenti e orari programmati di lavoro, per evitare di cadere in tentazione.

Freedom è disponibile con la formula gratuita ma, per ottenere tutte le funzioni di questa applicazione è necessario passare all’abbonamento premium da 29 dollari all’anno.

Kotobee

Terminiamo questo percorso con Kotobee, un software che ti permetterà di lavorare in modo specifico su eBook interattivi, per poi esportarli in più formati, tra cui figurano ePub e PDF.

Si tratta di un software che permette di gestire i file attraverso una biblioteca interna, che si sposa perfettamente con l’utilizzo in contesti come istruzione ed editoria.

Kotobee è disponibile per Windows, macOS e Linux, con una versione gratuita o con diversi formati acquistabili una tantum a partire da 150 dollari.