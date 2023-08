Recensione Kindle Scribe: l’ebook reader per gli appunti

A fine 2022 è arrivato su Amazon il nuovo Kindle Scribe: il primo ebook reader di Amazon dotato di penino per prendere note e appunti. Al tempo avevo sottovalutato il Kindle Scribe e gli avevo preferito il Paperwhite, adesso però lo sto utilizzando da qualche settimana e devo dire che hai il suo perché. Nella recensione di Kindle Scribe ne scopriamo pregi e difetti e cerchiamo di capire per chi può aver senso acquistarlo.

Video recensione dopo 1 mese di utilizzo

Unboxing e configurazione – Cosa c’è nella scatola e come si configura

Il nuovo ebook reader Kindle Scribe arriva all’interno di una piacevole confezione in cartone che comprende:

l’ebook reader

il cavo USB-C per la ricarica

la penna con 5 punte di ricambio.

Piccola digressione sui modelli, Scribe è disponibile con differenti tagli di memoria (16, 32 e 64 GB) e con due tipologie di penne differenti: basic e premium. La differenza fra i due modelli di penna è legata al prezzo maggiore di 30 euro e alla presenza, nella versione premium, di un gomma e dalla presenza di un tasto di scelta rapida personalizzabile. Fra i due modelli vi consiglio di scegliere la versione premium della penna, gomma e tasto funzione si dimostrano molto utili nell’utilizzo quotidiano.

La configurazione e il collegamento con l’account Amazon è davvero semplice e si completa in una manciata di tap sul display e-ink e sullo schermo dello smartphone. Una volta completata la configurazione ci troviamo fra le mani un ebook reader pronto all’uso e già sincronizzato col nostro account Amazon.

Design e costruzione – Com’è fatto Kindle Scribe

Kindle Scribe è, sotto il punto di vista costruttivo, il migliore ebook reader attualmente in circolazione grazie agli ottimi materiali e alle finiture impeccabili. Kindle Scribe è realizzato in alluminio riciclato e risulta quindi un device premium sia alla vista che al tocco, oltretutto la realizzazione in alluminio gli conferisce anche un’ottima solidità. Sotto il punto di vista del design troviamo una realizzazione minimal e pulita, con un display a filo scocca e bordi completamente puliti. Sul lato con la “cornice larga” troviamo una porta USB-C ed un tasto di accensione. Sul retro troviamo 4 piccoli piedini che rendono lo Scribe ben saldo e stabile quando lo usiamo per scrivere posato su un piano. Sulla parte della “cornice stretta” è posizionata una calamita che consente di attaccare magneticamente la penna.

A differenziare lo Scribe dagli altri Kindle sono le dimensioni, parliamo infatti di un ebook reader molto grande, 196 x 229 mm, ma che si riesce ad usare agevolmente anche con una sola mano grazie allo spessore molto sottile, solo 5,8 mm, e al peso abbastanza leggero, 403 grammi.

La penna premium è costruita con ottimi materiali plastici, utilizza la tecnologia Wacom EMR e su un lato ha una piccola scanalatura che le consente di connettersi perfettamente al bordo dell’ebook reader. Sulla parte superiore troviamo un “tappino” che permette di usare la funzione gomma, mentre sul lato è presente un piccolo tasto fisico personalizzabile che consente di utilizzare differenti funzionalità del sistema.

Com’è lo schermo – Specifiche tecniche del display

Kindle Scribe monta uno schermo eccellente: e-ink da 10,2 pollici con una densità di pixel di 300 PPI, lo standard massimo del settore ed è molto simile, in termini di qualità, a quello che abbiamo visto nella recensione di Kobo Clara 2e. Il display e-ink ha una qualità altissima e rende l’esperienza di lettura assolutamente paragonabile a quella su carta, oltre a questo può contare sulla possibilità di usare la modalità scura, fondo nero e testo bianco, che torna utile in particolari condizioni di luce e che è preferita da alcune persone rispetto alla colorazione classica.

A fare la differenza, e a renderlo a mio avviso preferibile ad un classico libro, è la retroilluminazione personalizzabile del display che permette di regolare la luminosità del pannello e la tonalità dandoci la possibilità quindi di passare da toni freddi a tine più calde e di variare la luminosità in base alle condizioni di luce attorno a noi. Naturalmente è possibile sfruttare il sensore di luminosità per una regolazione automatica della retroilluminazione. La leggibilità è perfetta in ogni situazione e condizione di luce ambientale, dal buio totale al sole di mezzogiorno in spiaggia non riscontrerete mai nessun problema e riuscirete sempre a leggere senza difficoltà.

Lo schermo ha un sistema di rotazione automatica che ci permette sempre di usare la cornice larga come base di appoggio per le dita, questo consente quindi di impugnare l’ebook reader senza problemi sia a destrorsi che a mancini.

Lo schermo è il punto principale del comparto hardware, sotto la scocca troviamo anche un hardware discretamente potente composto da un processore MediaTek MT8113 da 1 GHz, 1 GB di RAM e 16, 32 o 64 GB di memoria interna. All’hardware si uniscono le connessioni WiFi e Bluetooth, con quest’ultima che ci consente di collegare degli auricolari e di usare il Kindle per ascoltare audiolibri.

Esperienza di lettura

Bisogna essere chiari fin da subito: acquistare Kindle Scribe solamente per leggere ha poco senso. Le dimensioni e il peso lo rendono utilizzabile senza problemi per la lettura, ma se l’obiettivo è quello di leggere solamente forse conviene puntare ad un dispositivo più comodo e facilmente trasportabile come il Paperwhite o l’Oasis.

Va però sottolineato che l’esperienza di lettura sullo Scribe è semplicemente eccellente: lo schermo ha una qualità pazzesca che rende l’esperienza di lettura paragonabile a quella di un libro e la retroilluminazione ha un funzionamento impeccabile e ci permette di leggere senza difficoltà sotto la luce diretta del sole o al buio. Lo schermo da 10 pollici è perfetto per la lettura di libri e da il meglio di se nella lettura di PDF, fumetti, manga, riviste e manuali. In questi casi le grandi dimensioni del display e-ink e l’ottima risoluzione consentono di avere una visione di una pagina intera, o comunque molto ampia, e ci evitano continui zoom e spostamenti manuali.

La gestione dei file più pesanti è buona, anche se si nota qualche rallentamento nei testi più complessi.

Il sistema operativo rimane quello classico dei Kindle ed offre ricche funzionalità che permettono ampi margini di personalizzazione grafica, con la possibilità di modificare font e margini, di cercare e tradurre parole, di evidenziare del testo e tutta una serie di feature minori classiche di un ebook reader.

A bordo troviamo anche un browser che presenta forti limitazioni, dovute sia all’hardware che al display, ma che permette di effettuare una semplice ricerca senza problemi. Non è pensabile utilizzarlo per una navigazione come avviene su un tablet.

Esperienza di scrittura, note e appunti

Il punto di forza di Kindle Scribe è naturalmente la possibilità di prendere appunti e scrivere grazie alla penna, peccato però che l’esperienza non sia ancora perfetta a causa di alcune limitazioni software.

Il feeling di scrittura è assolutamente soddisfacente, la finitura dello schermo rende la sensazione molto simile a quella della carta e la velocità del sistema azzera ogni lab regalando una scrittura veloce, confortevole e che segue senza problemi e senza ritardi il nostro pennino ed i nostri movimenti.

Se la scrittura è impeccabile, purtroppo non si può dire lo stesso del comparto software che poteva essere meglio affinato e sviluppato, ma procediamo con ordine.

Parliamo dei taccuini

La funzione principale è legata ai taccuni, possiamo riassumerlo come il classico blocco note con la possibilità di creare cartelle, ridenominare i file e creare blocchi di più pagine.

Nei taccuini possiamo creare dei blocchi dove prendere appunti iniziando da uno dei 18 layout di pagina predefiniti. Dopo aver scelto il tipo di blocco sui cui scrivere possiamo prendere note, evidenziare e cancellare testi, ma il tutto senza una reale profondità ed una presenza di strumenti che possano permetterne un utilizzo professionale. Fra le mancanze mi viene da citare: grafici, immagini, spostare e selezionare parti di testo, spostare il pulsante dei menu e aprire i taccuini solo su mezza pagina tenendo nella seconda metà dello schermo un libro o un PDF.

L’esperienza dei taccuini è quindi essenziale e l’approccio di Amazon punta sull’immediatezza e sulla facilità d’uso, lasciando in secondo piano le funzioni che potrebbero essere servite agli utenti più esperti.

I pregi dei taccuini sono da ricercarsi poi nella sincronizzazione via cloud e nella possibilità di condivisione tramite email. La sincronizzazione via cloud li rende sempre disponibili all’interno dell’app Kindle per iPhone e Android e la condivisione che permette di inviare le note via mail in formato originale o dopo averle convertite il testo.

Gli appunti su documenti e libri

Secondo me è necessario fare una piccola premessa molto importante: tutti noi siamo abituati a prendere appunti sui libri cartacei negli spazi bianchi e sopra ai testi, su Kindle Scribe questo non è sempre possibile.

Sui file PDF possiamo scrivere in ogni punto della pagina senza limitazioni ed abbiamo quindi possibilità di prendere appunti a nostro piacimento e quindi risultano perfetti per studiare e per lavoro.ù

Diverso è però per i libri in formato ebook e le altre tipologie di file spostate senza usare il sistema online di conversione Send to Kindle. In questo caso possiamo evidenziare ed usare un sistema di appunti in stile post-it che permette di scrivere o digitare del testo in una casella di testo che funziona esattamente come un classico post-it appiccicato sulla pagina di un libro. Questo sistema onestamente mi ha convinto perché si stacca completamente dei problemi di formato e dimensioni del testo e ci garantisce uno spazio sufficiente per poter scrivere tutto quello che ci serve. Dall’altra parte però è meno immediato, meno pratico e meno adatto agli schemi, al lavoro e allo studio, non possiamo per esempio fare schemi, piccoli note o semplicemente cerchiare una parola.

Le note possono essere esportate via mail in modo da poterle consultare tutte liberamente all’interno di un file PDF. Purtroppo le note non vengono sincronizzate via app e per poterle avere su di un libro è necessario esportare l’intero testo in PDF.

Una limitazione da segnalare è legata alla necessità di utilizzare il sistema Send to Kindle per poter creare libri e documenti su cui è possibile prendere note, mentre per i testi trasferiti via cavo viene eliminata ogni possibilità di scrivere e prendere appunti.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Kindle Scribe è in grado di offrire una autonomia di alcune settimane, ma molto varia in base alla tipologia di utilizzo, alla intensità della retroilluminazione e dalla quantità di sincronizzazioni che andiamo ad effettuare.

Nel mio caso l’ho usato per un interno mese per leggere, scrivere e per vari test e la batteria era ancora al 40%. L’autonomia è quindi di un paio di settimane di uso costante e sicuramente sufficiente a coprire la durata di un viaggio o delle vacanze.

Quanto costa – Prezzo

Kindle Scribe è disponibile con 3 differenti tagli di memoria: 16, 32 e 64 GB e con penna basic o premium, si parte dai 369 euro e si sale fino a 449 euro con un delta di circa 30 euro fra le due versioni di penna. Molto probabilmente la versione più sensata da acquistare è la 32 GB con penna premium a 419 euro.

Il prezzo è sicuramente elevato, ma corretto vista l’eccellente qualità costruttiva e la bontà del display. A questo prezzo però inizia a sentirsi forte la concorrenza degli iPad economici con l’aggiunta di una penna che possono offrire più ampie possibilità di utilizzo.

A chi consiglio Kindle Scribe – Conclusioni

Kindle Scribe è molto più di un semplice ebook reader e grazie all’ottima costruzione, allo schermo impeccabile e all’appagante esperienza di scrittura si posiziona uno scalino sopra tutti i concorrenti.

Purtroppo però le funzioni legate agli appunti e alle note sui libri sono abbastanza limitate e, per quanto semplici ed immediate da utilizzare, potrebbero non risultare adatte a tutti e poco indicate per chi vuole farne un utilizzo professionale.

Kindle Scribe è un ebook reader ed un taccuino digitale perfetto per chi ha la necessità di prendere tanti appunti durante le sue giornate e cerca un device semplice da utilizzare e con un grande display con tanto spazio dove poter scrivere.

Immagini di Kindle Scribe