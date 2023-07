Recensione Kobo Clare 2E: l’ebook reader green

L’ebook reader Kobo Clara 2E rappresenta perfettamente l’evoluzione di un prodotto tecnologico e si pone sul mercato come il degno successore del primo Kobo Clara. Clara 2E introduce interessanti novità, rinnova il design compatto del primo Clara e ne mantiene immediatezza e facilità di utilizzo che lo rendono perfetto sia per chi vuole entrate nel mondo degli ebook sia per gli appassionati.

Videorecensione dopo 2 mesi di utilizzo

Design e costruzione – Com’è fatto il Kobo Clara 2E

La scocca del reader di Kobo ha un cuore green, è infatti realizzata con l’85% di plastica riciclata e si caratterizzata per una texture in rilievo che migliora notevolmente il grip e semplifica la presa con una mano. Sempre sul retro troviamo il tasto di accensione e spegnimento, il suo posizionamento nella parte alta del dispositivo consente di evitare pressioni accidentali e potenziali problemi durante l’utilizzo.

Le dimensioni ed il peso, 112,05 x 159,02 x 8,66 mm per 171 grammi, lo rendono compatto, facile da utilizzare con una sola mano e facilmente trasportabile. Nonostante l’utilizzo della cover a libro magnetica, che ho usato per proteggere il Kobo, le dimensioni aumentano di poco e l’ergonomia resta eccellente.

La grande novità è la presenza della certificazione IPX8 che garantisce la resistenza all’acqua (fino a 2 metri di profondità per 60 minuti) e questo ci consente di usarlo in vasca da bagno, in piscina, al mare e durante le vacanze senza pensieri.

Il design è quello di un ebook reader classico con cornici abbastanza importanti ed un display leggermente incassato, che onestamente sa un po’ di vecchio ma che non intacca minimamente l’utilizzabilità. Non sono presenti pulsanti per la navigazione ed il cambio pagina e nella parte bassa è presente una porta USB-C per la ricarica.

Specifiche tecniche e schermo – La qualità al primo posto

La scheda tecnica del Kobo Clara 2E ci metta a disposizione un processore dual-core da 1 GHz, 512 MB di RAM e 16 GB di memoria interna, il doppio rispetto alla generazione precedente. Un hardware quindi migliorato e capace di gestire, senza particolari difficoltà, interfaccia, libri ed audiolibri.

Lo schermo di Kobo Clara 2E è semplicemente eccellente, parliamo di uno schermo e-ink Carta 1200 da 6 pollici con risoluzione di 1448 x 1072 pixel ed una densità di pixel di 300 PPI, lo standard massimo del settore. Lo schermo supporta anche la modalità scura, detta anche modalità dark, che favorisce la lettura in condizioni di scarsa luminosità, potete quindi usarlo con colori invertiti: fondo nero e scritte bianche.

A fare la differenza è il sistema di illuminazione ComfortLight PRO. Questo permette di modificare la temperatura dell’illuminazione, variando tra toni più freddi o caldi, e permettendo quindi di avere una visione sempre confortevole ed adattabile ad ogni tipologia di utente. La gestione automatica dalla retroilluminazione però funziona davvero bene e non ho mai sentito il bisogno di andare a modificare le impostazioni standard gestite dal software di Kobo.

Esperienza d’uso e lettura – Come va il Kobo Clara 2E

L’esperienza di lettura è assolutamente eccellente e soddisfacente per essere utilizzata in ogni ambiente. Uso il Kobo Clara 2E da alcuni mesi ed ho avuto occasione di usarlo al mare sotto la luce del sole di giugno, al buio di notte per leggere senza disturbare mia moglie e in una infinità di tipologie di illuminazione e sono sempre riuscito a leggere senza problemi, fastidi o riflessi, questo a conferma dell’ottimo display e dell’eccellente gestione automatica della illuminazione.

Sotto il punto di vista della personalizzazione, grazie al buon software, è semplice andare a modificare font, dimensioni, allineamenti, spazi, interlinea e quindi ognuno di noi potrà trovare la modalità di lettura più comoda per le proprie abitudini.

Continuo a ritenere il formato da 6 pollici perfetto per la lettura in mobilità, il peso e le dimensioni ridotte lo rendono facilissimo da trasportare in uno zaino o anche nella tasca di una giacca e, soprattutto, è sempre semplice usarlo con una mano per leggere, il tutto senza mai affaticare le braccia.

A fare la differenza, rispetto al primo Clara HD, è il nuovo supporto agli audiolibri. Grazie alla connessione Bluetooth possiamo collegare delle cuffie ed ascoltare gli audiolibri disponibili con l’abbonamento Kobo Plus.

Piccola nota sull’autonomia, con la batteria integrata da 1.500 mAh abbiamo potenzialmente varie settimane di batteria e quindi la ricarica non diventa praticamente mai una priorità.

Prezzo – Quanto costa

Kobo Clara 2E viene venduto a 149 euro, un prezzo davvero molto interessante e che lo rende uno degli ebook reader più interessanti e bilanciati del mercato.

Conclusioni – A chi lo consiglio

Kobo Clara 2E è sicuramente uno dei migliori lettori di ebook del mercato, e lo sarà per molti anni. Lo splendido display e-ink Carta 1200, il buon software, l’ottima batteria e l’impermeabilità ci mettono fra le mani un ebook reader che potremmo usare potenzialmente per 10 anni prima di sentire la necessità di cambiamento.

Foto e immagini di Kobo Clara 2E