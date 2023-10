6 ragioni per cui non dovresti scaricare file Torrent

Il sistema di scaricamento attraverso client torrent è nato come un modo per condividere file di grandi dimensioni, utilizzando una rete P2P per rendere tale operazioni più rapide.

Nonostante il torrenting sia diffuso da anni, continua a risultare come una pratica molto diffusa, anche se è ormai ben distante della sue origini.

La maggior parte di utenti, infatti, utilizza siti e client torrent per scaricare gratuitamente software contraffatto, che altrimenti dovrebbe pagare. È una pratica illegale e le conseguenze vanno ben oltre quanto potresti pensare superficialmente.

Anche se può sembrare un modo allettante per risparmiare denaro, è meglio cercare alternative più sicure e legittime. In questo articolo abbiamo raccolto 6 motivi per cui non dovresti scaricare file torrent e, alcune di esse, potrebbero sorprenderti.

1- Questione legale

Ci sono molti rischi legati al download e all’utilizzo di software contraffatto da siti torrent, ma i problemi di legalità sono quelli più scontati.

La pirateria digitale è illegale nella maggior parte dei paesi e, se il tuo fornitore di servizi Internet rileva attività sospette, potrebbe arrivare ad inviarti una lettera di avvertimento con la possibilità di conseguenze più gravi in futuro.

Sebbene il download di app contraffatte sia alla portata di tutti, non tutti sanno che stai violando intenzionalmente gli accordi di licenza con l’utente (EULA) non pagando il software che usi. Se vieni sorpreso a utilizzare software piratato, c’è la possibilità che ti venga addebitata una multa salata.

In questo senso, negli ultimi anni i casi negli ultimi anni si sono moltiplicati, con situazioni verificatesi anche nel nostro paese.

Va comunque tenuto conto di una cosa: il torrenting in sé non è negativo a prescindere, poiché presenta alcuni aspetti positivi. Se stai attento a non violare le leggi sul copyright, offre grandi opportunità.

2- Rischio malware

I torrent sono molto ambiti da un numero enorme di utenti e, dove c’è forte richiesta, operano anche i criminali informatici.

Anche se utilizzi i migliori client torrent, è difficile capire se i file che stai scaricando sono sicuri. I siti torrent possono essere un terreno fertile per malware, trojan, ransomware e altre minacce che possono infettare il tuo PC e causare enormi danni.

Non solo: molto spesso, affinché i programmi contraffatti funzionino, viene richiesto di disattivare l’antivirus in uso. Ma perché questa richiesta così strana?

Da una parte vi sono i criminali informatici che, sfruttando il desiderio di provare un determinato gioco o software possono far spacciare come “falsi positivi” gli antivirus. A volte si tratta realmente di segnalazioni errate, altre volte no: di fatto, disabilitare un antivirus è una scelta sbagliata a prescindere.

3- Mancanza di supporto e aggiornamenti

Usare siti torrent per scaricare software spesso significa che stai ricevendo una versione obsoleta e non supportata. Poiché non hai pagato il prodotto, le persone che condividono questi file non hanno l’obbligo di fornirti patch, correzioni di bug o aggiornamenti.

Ciò ti lascia potenzialmente preda di bug, rischi per la sicurezza e problemi di compatibilità. Questo è anche uno dei motivi per cui non dovresti mai utilizzare una copia piratata di Windows.

Al giorno d’oggi, la maggior parte di sviluppatori lavora costantemente per migliorare il software. Ciò avviene attraverso patch e aggiornamenti costanti, capaci di migliorare l’esperienza utente in modo considerevole.

4- Costi nascosti

Sebbene i siti torrent possano sembrare super convenienti, c’è la possibilità che comportino costi nascosti di cui non sei a conoscenza finché non è troppo tardi. Non sai mai se qualcuno di questi file “gratuiti” contiene keylogger, adware e spyware in grado di monitorare la tua attività, mostrare pubblicità indesiderate e rubare le tue informazioni personali.

Oltre a ciò, alcuni siti torrent potrebbero addirittura richiederti di registrarti o di pagare per accedere a determinati file considerati “esclusivi”. Altri siti potrebbero dirti di pagare per velocità di download più elevate. Questa è una truffa palese e può portarti a truffe e altre spiacevoli conseguenze.

5- Questione privacy

A causa dell’aumento dei prezzi delle piattaforme di streaming, la pirateria online è in rapido aumento. Se l’esclusività dei contenuti, nel recente passato, ha offerto grande popolarità a queste soluzioni legali, ora la tendenza si sta nuovamente invertendo.

Sebbene il torrenting possa sembrare più conveniente dell’abbonamento a tutti i servizi di streaming del pianeta, adottando questa soluzione stai inconsapevolmente mettendo a rischio la tua privacy.

Questi siti non sono regolamentati, quindi non sai mai quali dati su di te vengono raccolti e chi ha accesso ad essi. Molti client torrent richiedono che tu disabiliti il firewall del tuo computer, facilitando ulteriormente la possibile fuga di dati personali.

Inoltre, il torrenting si basa sulla già citata connessione peer-to-peer. Ciò significa che le persone possono accedere al tuo indirizzo IP e potenzialmente alla tua posizione fisica con relativa facilità.

6- File inaffidabili

I siti torrent si basano principalmente sui contributi degli utenti, il che rende incredibilmente difficile verificare l’autenticità di qualsiasi file. Oltre a scaricare potenzialmente software che distribuisce malware nel tuo sistema, potresti anche scaricare software che semplicemente non funziona. Ciò che è ancora peggio è che potresti scaricare qualcosa che influisce sulle prestazioni del tuo computer o, nella migliore delle ipotesi, farti solo perdere tempo.

I siti torrent sono pieni di annunci fastidiosi da cui devi defilarti per trovare quello che stai cercando. Immagina di spendere tutto quel tempo per trovare e scaricare i file giusti e poi scoprire che sono inutili. Invece, potresti semplicemente acquistare a titolo definitivo il software e sapere che stai ottenendo qualcosa che funzionerà in modo affidabile e a lungo.

Affidati sempre ai canali legittimi per il download del software

C’è una ragione per cui così tanti siti torrent chiudono continuamente. Sono inaffidabili, pieni di malware e di solito fanno più danni che benefici (oltre ad infrangere diverse leggi). Sfortunatamente, non appena uno di queste piattaforme viene chiusa è già pronta una per rimpiazzarla.

Ecco perché è meglio attenersi ai canali legittimi, ed eliminare stress e pericoli. Se non puoi permetterti un software, probabilmente da qualche parte c’è un’alternativa gratuita e open source. Con queste soluzioni puoi non intaccare il tuo budget e avere comunque a disposizione, in modo legale, di app comunque molto interessanti.

Se proprio non vuoi fare a meno di questa modalità di download, il consiglio è quello di quantomeno affidarsi ai migliori siti torrent in circolazione, che offrono contenti privi di malvare e affini.