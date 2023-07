I software gratuiti che non dovrebbero mancare sul tuo PC

Scegliere software gratuiti, soprattutto in tempi di grande crisi come quella attuale, è una strada percorsa da molti.

In questo contesto, la rete contemporanea offre notevole libertà d’azione. Rispetto al passato, infatti, non mancano applicazioni funzionali e complete, capaci di competere con le controparti a pagamento.

Di fatto, se hai pazienza di setacciare il Web cercando soluzioni gratuite, puoi ottenere soluzioni insospettabilmente efficaci. La varietà di scelta, però, molto spesso può essere disorientante: proprio per questo motivo abbiamo deciso di darti una mano.

In questo articolo, infatti, abbiamo raccolto le soluzioni gratuite che, in realtà, riescono meglio a rivaleggiare con i software a pagamento. Anche se l’utilizzo di un PC varia in base alle necessità dall’utente, più propenso verso lavoro o gaming, di base quanto andremo a proporti rappresenta il corredo ideale per qualunque tipo di computer.

Nota bene: da questo discorso escludiamo la questione browser, visto che ne abbiamo già largamente parlato qui.

Ninite

Ninite è un software gratuito molto popolare, ideale per gli utenti Windows che hanno appena effettuato un’installazione del sistema operativo.

Questo infatti, permette di avere accesso a un sistema di aggregazione per quanto concerne l’installazione di programmi. Di fatto, con una connessione decente, è possibile passare da un sistema operativo totalmente “vuoto” a un’installazione ricca di qualunque strumento possibile.

Rispetto ad altri software di questo tipo, Ninite non sembra presentare bloatware di sorta.

Pur essendo già pienamente fruibile così, questa applicazione presenta anche una versione a pagamento. Questa costa 10 dollari all’anno e permette, oltre ad installare software, anche di mantenerli aggiornati.

Unchecky

L’installazione accidentale dei già citati bloatware è uno dei maggiori pericoli del software libero.

Una volta utilizzato Ninite, come già detto “immune” a tale fenomeno, il passo successivo post-installazione è quello di installare Unchecky.

Questa app deseleziona automaticamente tutte le caselle di controllo quando cerchi di installare un programma e vi avverte se un software poco affidabile sta cercando di introdurre di sospetto nel tuo computer.

Anche in questo caso è disponibile una versione a pagamento ma, già quella di base, risulta alquanto efficace.

Microsoft PowerToys

Se vuoi perfezionare la vostra esperienza con Windows, assicurati di dare un’occhiata alla suite PowerToys di Microsoft. Apparentemente dedicata agli appassionati, PowerToys è un’app ricca di strumenti progettati per semplificare ogni tipo di problema del PC.

L’app offre utility per:

Ridimensionare in massa le immagini ;

; Trovare rapidamente il cursore del mouse ;

; Mantenere sempre una finestra selezionata in primo piano ;

; Rimappare i tasti della tastiera ;

; Mostrare le anteprime dei file in Esplora File;

In passato ti abbiamo già spiegato, in un apposito articolo, come sfruttare al meglio Microsoft PowerToys.

Malwarebytes Anti-Malware

MalwareBytes Anti-Malware Free è stato progettato specificamente per trovare ed eliminare le temibili vulnerabilità zero-day.

Puoi pianificare scansioni o persino usarlo come un normale programma antivirus, ma è prezioso quando pensi che qualcosa di preoccupante sia sfuggito alla tua suite di sicurezza principale.

Vale la pena passare a una versione a pagamento? In questo caso potresti fare un piccolo strappo alla regola e, per 40 dollari all’anno, accedere alla versione Premium, vista la qualità del software e quanto offerto. Questa infatti offre funzioni aggiuntive come:

Protezione dell’identità e della privacy ;

; Protezione da ransomware, siti Web dannosi e pericoli simili ;

; Sospensione delle notifiche di Malwarebytes durante le sessioni di gaming ;

; Protezione da attacchi Brute Force.

Launchy

In superficie, Launchy può sembrare un semplice launcher di app, il che è già molto apprezzabile.

I launcher permettono di attivare il software molto più velocemente rispetto alla classica navigazione in ambiente Windows (se paragonato al tasto Windows e alla ricerca di un’app per nome).

Launchy, però, può fare molto, molto di più: aprire qualsiasi file o cartella in pochi secondi, spegnere il PC o persino interrompere processi in esecuzione ed eseguire calcoli matematici (se abbinato ai plug-in giusti)

Sebbene si tratti di un software tra i meno famosi di quelli finora elencati, si tratta senza dubbio di un’app che rende molto più comodo l’utilizzo del PC.

Nota bene: Launchy non sembra aggiornato da un paio di anni e vi sono dubbi sulla sua piena compatibilità con Windows 11.

7-Zip

Windows può creare ed estrarre file ZIP in modo nativo, ma se ti ritrovi ad avere a che fare con un archivio compresso con un’altra estensione avrai bisogno di un programma dedicato per gestirlo.

In alcuni casi, questi software sono a pagamento: non è il caso, per fortuna, di 7-Zip. Stiamo parlando di un’app open source, completamente gratuita e capace persino di crittografare gli archivi zippati.

Pur offrendo una versione a pagamento, questo software è già sufficientemente utile nella sua versione free.

VLC

Windows 10 e 11 hanno un grosso problema: a differenza di Windows 7, non riescono a gestire al meglio i DVD.

Il tuo PC potrebbe avere un programma per la riproduzione di DVD installato se hai acquistato un computer precostruito, ma in caso contrario, il semplice lettore multimediale VLC può riprodurre i tuoi film (nonché musica e podcast) gratuitamente. Può persino riprodurre (alcuni) Blu-ray, se hai voglia e tempo di modificare le sue impostazioni.

Paint.NET

La natura gratuita e l’aspetto essenziale di Paint.NET può facilmente trarre in inganno chi non conosce questo software.

Di certo questo editor di immagini può non avere tutte le funzioni super avanzate di Photoshop, ma racchiude tutto ciò di cui la maggior parte delle persone ha bisogno (anche l’editing basato su livelli) e, anche volendo acquistare la versione premium, costa centinaia di dollari in meno rispetto alla concorrenza.

Se lavori spesso con la grafica e non vuoi/puoi permetterti Photoshop, le alternative in questo senso sono potenzialmente tre: GIMP, Photophea o proprio Paint.NET.

Audacity

Se hai bisogno di registrare o mixare audio senza spendere un sacco di soldi in software professionale, Audacity è senza dubbio l’opzione migliore in circolazione. Questo potente editor audio open source offre eccellenti capacità di produzione e una serie vertiginosa di pulsanti e opzioni.

Può essere sufficiente se lavori in questo ambito specifico? Se il tuo pane quotidiano è la musica, potresti dover virare su software più specifici e professionali come Adobe’s Audition CC. Nella maggior parte dei casi, comunque, Audacity ti offre tutto ciò di cui puoi avere bisogno.

Revo Uninstaller

Quando elimini il software utilizzando l’utilità di disinstallazione predefinita di Windows, può lasciare svariati file sul tuo computer, occupando abusivamente prezioso spazio di archiviazione. Revo Uninstaller va oltre quanto offerto dal sistema operativo di Microsoft, agendo in maniera più approfondita.

Anche in questo caso, il software è disponibile sia in forma gratuita che a pagamento. Tenendo conto del presto (circa 25 dollari) e di qualche funzionalità interessante che offre in più la versione premium, può essere una spesa sensata.

SpaceSniffer

Passiamo dunque a un software gratuito non molto conosciuto ma estremamente interessante.

Gestire lo spazio di archiviazione del tuo computer può essere più difficile del previsto. Nonostante ciò, Windows si limita giustamente a comunicarti quanto spazio è rimasto sul tuo disco: sta a te trovare adeguate soluzioni per mettere ordine nel caos più totale.

SpaceSniffer di Uderzo Software risolve questo problema eseguendo la scansione di un’intera unità, andando poi a mostrare file e cartelle in una griglia visiva, il che rende facile trovare programmi “dispersi” che consumano enormi quantità di spazio senza una reale utilità.

Se questa soluzione non ti aggrada, tieni anche conto che esiste un’alternativa interessante, ovvero WinDirStat, che offre una suddivisione cromatica alquanto interessante.

Recuva

Ma cosa succede se vuoi riportare in vita un file cancellato? Recuva è un programma per il recupero pulito e semplice di Piriform, gli stessi creatori di CCleaner.

Tieni sempre presente che questo software, così come altri simili, non garantisce al 100% il recupero. Non solo: se per eliminare lo stesso hai utilizzato uno strumento per l’eliminazione sicura dei dati, il recupero potrebbe essere del tutto impossibile.

Anche in questo caso esiste una versione Pro che garantisce alcuni vantaggi come il supporto a dischi rigidi virtuale e gli aggiornamenti automatici. Costa circa 20 dollari e, se ti trovi particolarmente bene con Recuva, possono essere una spesa sensata.

Sumatra PDF

Quando si parla di lettori di PDF, il primo nome che viene in mente è Adobe Reader.

Questo però è un software tutt’altro che perfetto: macchinoso e lento (soprattutto sui PC più lenti), ha ormai diversi concorrenti che riescono ad insidiarlo con una certa efficacia. Nell’ambito dei lettori gratuiti, spicca senza ombra di dubbio Sumatra PDF.

Dimentica l’eleganza e le funzioni sfavillanti di Adobe Reader e simili: Sumatra si limita a fare il minimo indispensabile… ma lo fa davvero molto bene. Si tratta di una soluzione sicura e leggera, ideale se leggi o lavori spesso su PDF.

Se non hai esigenze particolari, questo piccolo e discreto software offre tutto ciò di cui hai bisogno.

Spotify o iTunes

A volte, una buona musica di sottofondo mentre si lavora al PC (o si fa altro) è tutto ciò che serve per svoltare la giornata.

L’esatta piattaforma musicale che vorrai dipenderà dalle tue abitudini e dalla piattaforma che stai usando. In molti casi, la scelta si limita a due possibili contendenti: iTunes e Spotify.

Il client Windows di iTunes non è particolarmente apprezzato dagli utenti, ma fa il suo lavoro e quel lavoro include l’accesso a un vasto numero di brani e offre la sincronizzazione della libreria musicale del tuo iPhone con il tuo PC. Spotify, nel frattempo, è un servizio di streaming all-you-can-eat con milioni di brani di alto livello disponibili, tutti gratuiti se non ti dispiace ascoltare qualche pubblicità tra un pezzo e l’altro.

Se sei un fruitore seriale di musica, ovviamente, il passaggio alle forme premium di entrambi i servizi è quasi d’obbligo. Ciò non significa che sia possibile ascoltare tranquillamente i tuoi brani preferiti senza dover sborsare un euro.

Password Manager

Gli attacchi di hacking di alto profilo degli ultimi anni sono un fenomeno sempre più preoccupante: hai bisogno di password complesse e di una parola d’accesso diversa per ogni sito che visiti e utilizzi di frequente. Piuttosto che destreggiarsi tra dozzine di sequenze alfanumeriche da ricordare con grande difficoltà, puoi optare per un gestore di password.

Qui si apre un intero mondo: in questo settore puoi trovare software dalle più svariate funzionalità, molte delle quali però a pagamento. Se vuoi scegliere qualcosa di gratuito, puoi mettere le tue mani su Dashlane.

Il motivo di questa scelta? Questo ti permette, con il suo piano gratuito, di proteggere fino a 50 password su un unico dispositivo. Non il massimo se paragonato ai software a pagamento, una un buon modo per prendere dimestichezza con i password manager.

Nel caso, è possibile poi passare alle sottoscrizioni più avanzate di Dashlane, con un costo a partire dai 2,75 dollari al mese in su.

AutoHotKey

AutoHotKey ti consente di creare scorciatoie da tastiera personalizzate per qualsiasi programma o azione sul tuo PC.

Non è esattamente adatto ai principianti, poiché la configurazione di questo software richiede alcuni script di base, anche la maggior parte delle persone non avrà particolari difficoltà a capire come realizzare le stesse. È decisamente magico una volta che ci avvolgi il cervello.

ProtonVPN

Le Virtual Private Network sono strumenti ormai estremamente diffusi, in grado di svolgere svariati compiti.

Tra di essi, la possibilità di proteggere la connessione da sguardi indiscreti è, senza dubbio, quella più apprezzata dell’utenza. Nonostante tali servizi siano di solito disponibili a costi molto bassi, esiste un’alternativa gratuita?

ProtonVPN offre un servizio che, seppur con alcuni limiti, rientra in questa categoria.

Stiamo parlando di un piano gratuito che protegge un singolo dispositivo e offre 3 server (in Olanda, Stati Uniti e Giappone) con un’ottima politica-no log e nessun limite di banda. Un buon punto di partenza per chi intende avvicinarsi al settore senza spendere un euro.

Tieni presente che molte VPN in commercio offrono dei tempi di prova gratuita: dunque puoi sfruttare anche queste condizioni per “tastare con mano” tutti i servizi che vuoi.