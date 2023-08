Antivirus e antimalware: perché non sono la stessa cosa?

La quasi totalità di utenti online utilizza regolarmente software antivirus su computer e smartphone. Questa presenza è ormai una costante da anni e anni, visto che la protezione dei dispositivi collegati alla rete è, o almeno dovrebbe, essere una priorità per tutti.

Negli ultimi anni, si è diffuso in questo contesto anche il termine antimalware. Molto spesso, antivirus e antimalware vengono usati quasi come sinonimi. In realtà, si tratta di due tipi di software estremamente diversi da loro.

Confonderli, in molti casi, può avere effetti negativi sulla tua strategia di sicurezza. Dunque, in questo articolo esamineremo le principali differenze tra questi due sistemi di sicurezza, cercando di capire come dovresti combinarli per ottenere la massima sicurezza possibile.

Virus e malware NON sono la stessa cosa

Sebbene siano spesso menzionati insieme, virus e malware non sono la stessa cosa. Mentre i virus sono una sorta di malware, la parola “malware” in sé è un termine generico per tutti i software dannosi, inclusi spyware, ransomware, trojan e altri elementi pericolosi.

In termini letterali, “antivirus” suona come qualcosa che respinge virus e solo virus. E storicamente, questo era vero. I software antivirus, infatti, sono nati come dispositivi di rimozione dei virus informatici.

Ma la maggior parte dei cosiddetti programmi antivirus che vedi al giorno d’oggi in commercio fa molto di più. Puoi trovare software che respingono virus, ransomware e spyware, forniscono anche servizi VPN integrati o sistemi di controllo parentale. In breve, l’antivirus è ormai considerabile come una suite di sicurezza.

I software di questo tipo più diffusi al giorno d’oggi includono quelli prodotti da marchi noti come Avast, McAfee, Bitdefender, Norton e Kapersky. Potresti già avere uno di questi installato sul tuo computer o un altro, altrettanto valido. Affidandoti a un’app di questo tipo, in molti casi, avrai un tasso di rilevamento superiore al 99%.

Ciò significa che, sebbene sia importante scegliere con attenzione un antivirus, se hai optato per uno dei brand più famosi del settore sarai comunque al sicuro dalla quasi totalità di agenti malevoli.

Dunque a cosa può servire un antimalware?

Cos’è un antimalware

Potresti non aver mai sentito parlare del termine “antimalware” prima, in quanto non è molto diffuso. Si tratta comunque di uno strumento che può rivelarsi prezioso per la tua sicurezza informatica in alcuni casi.

In poche parole, i programmi antimalware sono più orientati a respingere tipi di malware avanzati e sofisticati, mentre i programmi antivirus sono più uno strumento a tutto tondo per migliorare la tua sicurezza digitale. Ciò si traduce, molto spesso, in applicazioni meno ingombranti e invadenti, ma comunque efficaci lato sicurezza.

I nuovi tipi di malware possono essere rimossi efficacemente anche dai programmi antimalware. Man mano che i programmi antivirus si sono spinti sempre più nel regno dell’antimalware, il confine tra i due tipi di software continua a confondersi, soprattutto quando entrambe le parti presentano sistemi di scansione in tempo reale.

Antivirus vs Antimalware: quale ti serve?

Devi sempre ricordarti che il software antimalware non dovrebbe mai essere utilizzato in sostituzione dell’antivirus. Piuttosto, il primo dovrebbe essere complementare rispetto al secondo. A meno di non avere tra le mani un computer di ultima generazione, però, potresti chiederti se vale davvero la pena utilizzare entrambi in contemporanea (con conseguenti impatti sulle prestazioni).

Partiamo da un presupposto: l’antivirus è un must. Se sei un tipico utente di Internet e non fai nulla di sconsiderato o rischioso online, dovresti essere a posto solo con esso.

Tuttavia, se la tua sicurezza informatica è una priorità assoluta per te, potrebbe valere la pena considerare l’installazione di un programma antimalware affidabile aggiuntivo. Questo ti darà un ulteriore livello di protezione oltre al tuo software antivirus, rendendo i tuoi dispositivi ancora più difficili da raggiungere.

Un programma antimalware insieme a una suite antivirus può avere un costo da non sottovalutare. Quindi, se stai cercando di rimanere con un budget limitato, avere entrambi i programmi a disposizione potrebbe non essere la scelta ideale. I programmi antivirus e antimalware gratuiti esistono certamente, ma possono presentare svantaggi rispetto alle controparti a pagamento.

L’antivirus è un must; L’antimalware è un plus

È molto importante poter contare su un antivirus affidabile installato sui tuoi dispositivi, poiché questo software può rilevare, mettere in quarantena e rimuovere file sospetti. I moderni programmi di questo tipo, come già accennato, offrono anche una serie di funzionalità aggiuntive che possono anche proteggerti, specialmente quando sei online.

Se sei particolarmente preoccupato per la tua sicurezza digitale o tendi a visitare siti più pericolosi, avere un programma antimalware a supporto del tuo antivirus potrebbe essere utile. Ricorda solo di non sostituire il secondo con il primo.