WhatsApp non funziona? Ecco come tornare a utilizzarlo

WhatsApp che non funziona può essere un problema non da poco. L’app in questione è ormai il principale modo di comunicare utilizzato da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, nonostante esistano diverse valide alternative.

Come qualunque altro tipo di applicazione, anche questa è soggetta a malfunzionamenti di vario tipo. In alcuni casi si non è possibile aprire immagini o video, in altri il display si blocca o si presentano altri bug.

Fortunatamente, sono disponibili molte soluzioni che, se seguirai in ordine, ti permetteranno di non perdere tempo nell’individuare il problema specifico e nel risolverlo.

WhatsApp non funziona su iPhone

Prima di agire con passaggi più complessi, prova qualcosa di molto semplice come riavviare il tuo iPhone. Molto spesso, questa semplice azione può risolvere bug o malfunzionamenti vari.

Il secondo passo è un rapido controllo della connessione Wi-Fi o dei dati mobile. In caso di linea malfunzionante o di traffico mensile esaurito, WhatsApp (così come tante altre app che richiedono una connessione) non sarà più utilizzabile.

Se usi una rete Wi-Fi, prova ad accedere a un’altra o alternala con il traffico mobile per capire se quella è la radice del problema. Eventualmente, puoi anche provare a riavviare il router.

Un altro passo è verificare che l’app non necessiti di un aggiornamento e, nel caso procedi con lo stesso. Se niente sembra funzionare prova a ripristinare il dispositivo e reinstalla WhatsApp.

È possibile che il problema abbia a che fare con il nome del punto di accesso, l’APN e le impostazioni. Per questo, dovrai contattare il tuo gestore di telefonia.

Sul tuo iPhone, prova a ripristinare le impostazioni di rete. Ciò eliminerà tutte le password Wi-Fi salvate, quindi assicurati di conoscere le prime parole d’accesso prima di procedere. Per ripristinare le impostazioni di rete, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

In Impostazioni , seleziona la pagina Generale ;

, seleziona la pagina ; Dunque seleziona Trasferisci o Ripristina iPhone ;

; Seleziona Reimposta ;

; Scegli Ripristina impostazioni di rete, quindi inserisci la password.

Seleziona nuovamente Ripristina impostazioni di rete e controlla se WhatsApp è tornato a funzionare.

Alcune reti hanno impostazioni di sicurezza rigorose. È possibile che l’app sia stata bloccata sulla tua rete. Verificare con le persone che gestiscono la stessa per capire nello specifico cosa viene bloccato.

WhatsApp non va su un dispositivo Android

A grandi linee, ciò che ti abbiamo spiegato per iPhone vale anche su Android. Alcuni termini e procedure potrebbero comunque cambiare, dunque esaminiamo le potenziali differenze.

Ad esempio, gli utenti possono abilitare le impostazioni dei dati in background, il che può sbloccare alcune situazioni in cui WhatsApp non vuole funzionare. Segui dunque questa procedura:

Nel menu Impostazioni , seleziona App ;

, seleziona ; Tra tutte le applicazioni disponibili seleziona WhatsApp ;

; Seleziona Dati mobili e Wi-Fi, quindi attiva i dati in background.

Fatto ciò, prova a riavviare lo smartphone per vedere se la situazione si è sistemata.

Anche nel caso di Android, poi, il problema abbia a che fare con il nome del punto di accesso, l’APN e le impostazioni. Per questo, dovrai contattare il tuo gestore di telefonia mobile.

Alcune reti, in particolare uffici o strutture aziendali, hanno impostazioni di sicurezza rigorose. È possibile che WhatsApp sia bloccato sulla tua rete.

WhatsApp non funziona su un PC Windows

Se stai utilizzando l’app di messaggistica in ambiente Windows, hai diverse opportunità per cercare di ripristinare la stessa in caso di malfunzionamento.

Dopo aver fatto le verifiche del caso sulla presenza di rete e sull’accesso ad Internet, puoi dare uno sguardo a Gestione attività per capire cosa sta succedendo. In tal senso:

Premi il tasto con l’ icona di Windows sulla tastiera;

sulla tastiera; Digita Gestione attività e seleziona la voce corrispondente;

Qui cerca WhatsApp e cliccaci sopra con il tasto destro del mouse ;

e cliccaci sopra con il ; Scegli la voce Termina attività.

Puoi anche cercare di riparare WhatsApp. Agisci dunque in questo modo:

Apri le tue impostazioni premendo il tasto Windows e I sulla tastiera;

e sulla tastiera; Seleziona App , quindi scegli il menu App e funzionalità ;

, quindi scegli il menu ; Scorri fino a WhatsApp, quindi seleziona Opzioni avanzate ;

; In Reimposta selezionare Ripara.

Attendi il completamento del lavoro di Windows. Riceverai una notifica al termine, dopodiché potrai verificare il funzionamento di WhatsApp.

Reimposta WhatsApp e strumento di risoluzione dei problemi

Questo metodo eliminerà i dati della tua app, quindi fallo solo come ultima risorsa. Nel caso i metodi precedenti non abbiano risolto la situazione, agisci come segue:

Apri le tue impostazioni premendo il tasto Windows e I ;

e ; Seleziona App , quindi vai sul menu App e funzionalità ;

, quindi vai sul menu ; Scorri fino a WhatsApp, quindi seleziona Opzioni avanzate ;

; Cerca la voce Ripristina e attivala.

Se riscontri problemi di connessione con WhatsApp, il tuo PC dispone di uno strumento di risoluzione dei problemi che puoi avviare per risolvere i problemi di connettività. Per fare ciò:

Apri le tue impostazioni premendo il tasto Windows e I ;

e ; Seleziona la sezione Aggiornamento e sicurezza ;

; Nel menu successivo, avvia Risoluzione dei problemi ;

; Fai clic su Ulteriori strumenti per la risoluzione dei problemi nella parte inferiore della pagina;

per la risoluzione dei problemi nella parte inferiore della pagina; Seleziona Connessioni Internet, quindi attendi il completamento dell’analisi.

Ti verranno fornite opzioni per risolvere i tuoi problemi di Internet utilizzando lo strumento di risoluzione dei problemi. Seleziona l’opzione che vuoi provare ad utilizzare.

Sistemare WhatsApp che non va su Mac

Così come Windows, anche i sistemi macOS offrono ampio spazio di manovra quando si tratta di ripristinare il funzionamento di un’app come WhatsApp. Il primo passo, in tal senso, consiste nell’utilizzo di Monitoraggio attività per chiudere completamente l’applicazione, per poi provare a riaprirla.

Se esegui WhatsApp all’avvio, ci sono momenti in cui l’app non funziona correttamente in background. Non puoi chiudere WhatsApp direttamente, ma puoi utilizzare Activity Monitor per chiudere il programma.

Questo strumento di macOS ti permette anche visualizzare la quantità di RAM utilizzata dal computer, il che è utile se si disponi di un Mac un po’ datato e vuoi ancora aspettare per acquistarne uno nuovo. Ecco come devi procedere:

Premi il tasto Comando e la barra spaziatrice per visualizzare la ricerca Spotlight ;

e la per visualizzare la ricerca ; Nella barra di ricerca, digita Monitoraggio attività ;

; Fatto ciò apparirà un elenco di programmi: trova WhatsApp nell’elenco;

Clicca su WhatsApp, poi clicca sul simbolo X in alto;

in alto; Riapri WhatsApp per vedere se funziona ancora.

Reinstalla WhatsApp

Una reinstallazione potrebbe risolvere eventuali problemi dell’applicazione, quindi è il modo migliore per assicurarti che WhatsApp torni a funzionare. Il tutto è molto semplice ma, se non hai particolare dimestichezza con macOS ecco una rapida rinfrescata: