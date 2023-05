12 trucchi per liberare spazio su disco con Windows 11

Windows 11 è un sistema operativo molto performante, ma solo se disponi di spazio di archiviazione sufficiente. Se ti avvicini pericolosamente alla saturazione del tuo hard disk o della tua memoria SSD, potresti notare rallentamenti e problemi di altro tipo.

La situazione, poi, può diventare ancora più critica se cominci a ricevere i temutissimi avvisi del tipo “Spazio su disco insufficiente“. Il primo pensiero, sotto questo punto di vista, potrebbe essere quello di optare per uno spazio di archiviazione più grande.

Se questo risolve di certo il problema, almeno temporaneamente, non è la via più economica da percorrere. Non solo: anche la memoria aggiuntiva, ben presto, potrebbe riempirsi.

In realtà, esistono alcuni metodi e trucchi per aumentare lo spazio libero su Windows 11 che potrebbero venire utili.

Nota bene: anche se queste tecniche non dovrebbero presentare rischi o criticità, consigliamo comunque di fare sempre un backup prima di intervenire, in qualunque modo, sulla memoria d’archiviazione.

1- Verifica la presenza di malware

Malware e virus di vario tipo possono causare danni più o meno ingenti al tuo computer. In alcuni casi, però, potresti avere a che fare con agenti malevoli alquanto infidi: questi, anche se poco appariscenti, potrebbero andare ad occupare gradualmente una porzione enorme dello spazio d’archiviazione.

Al di là dei pericoli a livello di sicurezza, devi agire anche per recuperare prezioso spazio su disco. Per individuare e rimuovere malware procedi in questo modo:

Nella barra di ricerca accanto al menu Start ;

; Digita Sicurezza di Windows e apri l’app relativa;

Fai clic sulla scheda Protezione da virus e minacce a sinistra;

a sinistra; Sotto il pulsante Scansione rapida , fai clic su Opzioni di scansione ;

, fai clic su ; Da qui, seleziona Scansione completa e fai clic sul pulsante Esegui scansione.

Questa operazione potrebbe richiedere più di un’ora per essere completato, ma vale comunque la pena farla periodicamente. Una volta completato il processo, puoi essere certo che non ci siano malware sul dispositivo.

Nota bene: il metodo appena illustrato prende in considerazione l’antivirus Microsoft Defender preinstallato, ma puoi utilizzare un’app di terze parti se preferisci.

2- Prova “Consigli per la pulizia”

Windows 11 può offrirti dei consigli specifici per liberare spazio: il tuo OS, infatti, identifica i file che potresti rimuovere senza problemi. Puoi sempre esaminare i file manualmente ma, se hai effettuato un backup a priori, il rischio di perdere dati preziosi è pressoché nullo.

Per agire in questo modo:

Vai su Impostazioni – Sistema – Archiviazione ;

– – ; In Gestione dello spazio di archiviazione , scegli Consigli per la pulizia ;

, scegli ; Fai clic sulla sezione File temporanei per espanderla, quindi seleziona la casella accanto a tutto ciò che desideri rimuovere e fai clic su Pulisci.

Ripeti per il tutto con la voce File grandi o inutilizzati, File sincronizzati con il cloud e App inutilizzate.

3- Utilizza lo strumento Sensore memoria di Windows 11

Hai appena eliminato molti file non necessari nell’ultimo passaggio, ma alcuni tra i più tenaci sono ancora presenti sul supporto d’archiviazione. Sensore memoria rimuove i file non necessari quando vengono soddisfatti criteri specifici, anche se tale funzione è disattivata per impostazione predefinita.

Per sfruttare Sensore memoria:

Vai su Impostazioni – Sistema – Archiviazione ;

– – ; In Gestione spazio di archiviazione , fai clic sull’interruttore Sensore memoria per attivarlo;

, fai clic sull’interruttore per attivarlo; Fai clic in qualsiasi altro punto all’interno di quella casella per accedere alle varie opzioni disponibili.

Da qui, puoi decidere la frequenza di esecuzione di Sensore memoria, impostando le tempistiche entro cui i file in Download e nel Cestino vengono rimossi e altre impostazioni simili.

4- Disinstalla le app che non usi

Questa potrebbe sembrare la soluzione più ovvia, ma vale la pena un attimo rifletterci su. Alcune app e giochi possono occupare molto spazio su Windows 11. Dando uno sguardo a ciò che hai installato, puoi valutare dove puoi fare dei tagli per ottenere altri preziosi MB.

Per rivedere ciò che hai installato:

Vai su Impostazioni – App – App installate ;

– – ; Fai clic sulla casella a discesa accanto a Ordina per e scegli Dimensioni ;

e scegli ; Per tutto ciò che desideri rimuovere, fai clic sui tre punti accanto alla sua dimensione e scegli Disinstalla ;

accanto alla sua dimensione e scegli ; Segui le istruzioni sullo schermo se appaiono e ripeti per tutte le altre app che desideri disinstallare.

Nota bene: ricorda, è importante rimuovere le app solo se sei sicuro di cosa siano. In caso di dubbio, lasciale stare o fai delle ricerche per sapere se ne hai ancora bisogno.

5- Elimina i file temporanei

Un file temporaneo viene utilizzato per conservare dei dati mentre si apportano modifiche, garantendo che nessuna informazione vada perduta. Questi vengono spesso eliminati automaticamente una volta che non è più considerato utile dal sistema operativo, ma molti di essi possono restare comunque in memoria.

Se accumulati in grande quantità, i file temporanei possono costituire uno dei principali motivi per cui il tuo hard disk/SSD è pieno. In tal senso, agisci in questo modo:

Vai su Impostazioni – Sistema – Archiviazione ;

– – ; Fai clic su File temporanei ;

; Seleziona la casella accanto a tutto ciò che desideri eliminare, quindi fai clic su Rimuovi file.

6- Usa Pulizia disco

Pulizia disco è uno strumento che può agire sia semplificando la pulizia dei già citati file temporanei, sia agendo in altri contesti. Per sfruttare le sue potenzialità:

Vai nella barra di ricerca accanto al menu Start , digita Pulizia disco e apri l’app relativa;

, digita e apri l’app relativa; Fai clic sulla casella accanto a una delle categorie che desideri eliminare, quindi fai clic su Pulisci file di sistema ;

; Al termine, fai clic su OK per confermare le tue intenzioni.

7- Elimina gli account utente inutilizzati

Le tecniche che hai utilizzato per liberare spazio su disco con Windows 11 finora, dovrebbero aver già portato risultati concreti. Se hai bisogno di “rosicchiare” ulteriori MB, però, esistono altre potenziali azioni che puoi intraprendere.

Se sei l’unico utente dell’installazione Windows 11 o se non hai problemi a condividere la tua area di lavoro, non sono necessari account utente aggiuntivi. Ognuno di questi, infatti, occupa parecchio spazio. Per effettuare tagli in questo senso:

Vai su Impostazioni – Account – Altri utenti ;

– – ; Fai clic su uno degli account che vedi, quindi scegli Rimuovi ;

; Dal pop-up che appare, fai clic su Elimina account e dati ;

; Ripeti per tutti gli altri account che desideri eliminare.

8- Comprimi i file (ma senza zipparli)

La compressione dei file è il modo più comune per risparmiare spazio, ma la seccatura di estrarli significa che non ne vale la pena compiere tale azione (a meno che non abbia intenzione di archiviarli o inviarli ad altre persone). Tuttavia, esiste un modo per ridurre le dimensioni delle cartelle di file e persino di intere unità, senza influire sul loro accesso quotidiano.

Ecco come puoi impostare la funzione, nota come compressione NTFS:

Apri Esplora file e trova un file, una cartella o un disco che desideri comprimere;

e trova un file, una cartella o un disco che desideri comprimere; Fai clic destro e scegli Proprietà ;

; Per un file o una cartella, fai clic su Avanzate… ;

; Quindi su Comprimi contenuto per risparmiare spazio su disco seguito da OK;

Nota bene: Per agire direttamente su un intero supporto, puoi saltare il passaggio Avanzate… . Per tornare indietro in qualsiasi momento, segui gli stessi passaggi precedenti, ma deseleziona la casella Comprimi contenuto… .

9- Disattiva l’ibernazione

L’ibernazione è una funzione utile su Windows 11, che ti consente di riprendere rapidamente una sessione dal punto in cui l’avevi interrotta. Ma se puoi farne a meno, disabilitare tale funzione può far risparmiare una notevole quantità di spazio di archiviazione in quanto si basa sul concetto, precedente spiegato, dei file temporanei.

Puoi disabilitare tale funzione in questo modo:

Nella barra di ricerca accanto al menu Start , digita Prompt dei comandi, quindi scegli Esegui come amministratore una volta selezionata l’opzione pertinente;

, digita Prompt dei comandi, quindi scegli una volta selezionata l’opzione pertinente; Fai clic su Sì per confermare se viene visualizzato un popup;

per confermare se viene visualizzato un popup; Digita il comando powercfg / hibernate off e premi Invio.

Come è logico, puoi invertire questo in qualsiasi momento: segui gli stessi passaggi di cui sopra, ma usa invece il comando powercfg / hibernate on .

10- Abilita sistema operativo compatto

Un altro modo per liberare spazio su disco con Windows 11 è adottare quello che è noto come sistema operativo compatto.

Questo consente di ridurre la dimensione totale dei file di Windows 11 senza alcun impatto sulle prestazioni o sulle funzionalità del sistema operativo. È progettato per PC di fascia bassa con spazio di archiviazione limitato ma, a livello pratico, chiunque può utilizzarlo.

Se stai cercando spazio aggiuntivo, inoltre, questa soluzione può risultare determinante: secondo le stime, puoi risparmiare circa 2 GB di spazio adottando tale funzionalità.

Per attivare il sistema operativo compatto agisci in questo modo:

Nella barra di ricerca accanto al menu Start , digita Prompt dei comandi;

, digita Prompt dei comandi; Quindi scegli Esegui come amministratore una volta selezionata l’opzione pertinente;

una volta selezionata l’opzione pertinente; Fai clic su Sì per confermare se viene visualizzato un popup;

per confermare se viene visualizzato un popup; Digita il comando compact.exe /compactOS:always e premi Invio.

Per disattivare il sistema operativo compatto in qualsiasi momento, seguire gli stessi passaggi di cui sopra, utilizzando il comando compact.exe /compactOS:never .

11- Regola il database di ricerca di Windows

La funzione di ricerca in Windows 11 è molto utile, ma quanto più è efficace quanto più consuma risorse e spazio su disco. Puoi cercare di limare parecchi MB agendo in questo senso per regolare le sue funzionalità.

Prova a seguire questi passaggi:

Vai su Impostazioni – Privacy e sicurezza ;

– ; In Autorizzazioni di Windows , scegli Ricerca di Windows ;

, scegli ; Scorri verso il basso fino a Impostazioni correlate e fai clic su Opzioni di indicizzazione avanzate ;

e fai clic su ; Dalla finestra che appare, fai clic su Avanzate ;

; In Risoluzione dei problemi , fai clic su Ricostruisci ;

, fai clic su ; Fare clic su OK per confermare.

Dopo alcuni minuti, il database di ricerca verrà ricostruito.

12- Sposta i file importanti dal tuo dispositivo

Siamo arrivati all’ultima mossa possibile per liberare spazio su disco con Windows 11, ovvero lo spostamento dei file su altri supporti e/o in altri contesti.

Le possibili scelte, in questo senso, sono molteplici. Puoi affidarsi a un servizio di archiviazione cloud come OneDrive che, rispetto ad altri, ha il vantaggio di essere integrato nel sistema operativo di Microsoft. A livello pratico, dunque, una cartella OneDrive viene automaticamente visualizzata in Esplora file, il tutto collegato al tuo account Microsoft.

In alternativa, puoi sempre optare per soluzioni come Google Drive, Dropbox o altri servizi (eventualmente anche a pagamento).

In alternativa, puoi spostare file di grandi dimensioni su un disco rigido portatile o SSD. In questo senso, online sono disponibili centinaia di prodotti diversi e di tutti i prezzi.