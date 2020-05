Smart working: gli accessori indispensabili per lavorare da casa

Quest’emergenza sanitaria mondiale ha portato la necessità di attivare lo smart working chiedendo a moltissime persone di lavorare da casa. Non tutti però sono attrezzati per il “telelavoro” e in molti si trovano a dover lavorare dal letto, dal divano, dal tavolo della cucina o in situazioni davvero precarie. Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati a dover organizzare i nostri meeting online, valutando tra le diverse applicazioni per fare videoconferenze quale sia la migliore e verificando di avere tutto l’occorrente per lavorare in maniera efficiente da casa.

Smart working: gli accessori indispensabili

Se lavori da casa durante la quarantena senza poter avere uno spazio apposito che include una scrivania adeguata e una comoda sedia, non ti preoccupare. In molti si trovano nella tua stessa situazione: senza una postazione fissa dove poter lavorare e senza gli adeguati strumenti. Se anche tu ti stai trovando nella situazione di dover lavorare da casa sappi che ci sono alcuni accessori che puoi acquistare per migliore la tua esperienza di smart working.

Sostegno ergonomico

Se sei tra le persone che si trovano a lavorare dal letto, per comodità o per esigenza, ti accorgerai con il tempo che non riuscirai a tenere una corretta posizione a lungo. Per evitare mal di schiena dovuti a questa problema puoi valutare di prendere un apposito sostegno ergonomico. Il cuscino per il sostegno lombare può essere utile per evitare di assumere una posizione scorretta e può essere utilizzato in diverse situazioni: a letto, nel sedile dell’automobile, in ufficio o anche nel divano. Ne troverai tantissimi su Amazon o in atri siti internet. Noi ti consigliamo questo perché oltre ad essere comodo sostegno ergonomico ha anche un’ottima traspirabilità. La copertura, inoltre, è rimovibile e lavabile in lavatrice per una facile pulizia.

Tavolino per pc

Se siete soliti lavorare dal letto o dal divano un comodo tavolino per il vostro pc potrebbe essere un altro accessorio davvero utile. Il tavolino può essere pratico non solo per coloro che lavorano a letto, ma anche per chi guarda film o documentari con il laptop stando comodamente disteso. Noi ti consigliamo questo in legno di bambù, che ha anche uno spazio apposito dove poter collocare il cellulare ed è dotato di un piccolo cassettino dove riporre degli oggetti. È importante che il tavolino sia regolabile, pratico e facile da trasportare: le gambe pieghevoli permettono di riporlo anche in spazi ristretti, come sotto il letto, o tra mobili e pareti, mentre la possibilità di regolare l’altezza delle gambe permette a chiunque di utilizzarlo in base alle diverse necessità.

Infine, ricorda che è sempre utile avere un cavo carica batterie extra-lungo per il portatile, o almeno una prolunga, così da poter spostare la postazione di lavoro con facilità senza la preoccupazione di avere una presa di corrente nelle vicinanze.

Supporto lombare

Se anche tu passi la maggior parte della giornata (anche più di 8 ore) stando seduto al tavolo della cucina o del salotto o dell’ufficio, ecco un accorgimento che potresti davvero valutare come un supporto per la schiena.

Il supporto posteriore per la schiena è davvero qualcosa di utile per coloro che stanno seduti molte ore. Questo cuscino ortopedico è adatto al supporto lombare e del coccige e darà davvero sollievo alla schiena. La parte superiore è sagomata e in memory foam e ha delle cinghie regolabili che si allacciano allo schienale della sedia. Il cuscino per la seduta è realizzato con fondo in gomma antiscivolo in modo da non scivolare ed è dotato di una maniglia integrata per facilitarne il trasporto. La fodera in velluto ha una cerniera per facilitarne l’estrazione ed è lavabile.

Mouse verticale

Oltre al supporto per la schiena se stai molte ore al computer, sia fisso che portatile, può essere utile avere un mouse verticale. Il mouse verticale, si differenzia dai soliti mouse, perchè è un oggetto che riduce ‎la pressione sul polso, l’affaticamento muscolare e ottimizza la postura e il pollice.Ti consigliamo il mouse verticale Logitech MX che puoi usare con quasi tutti i laptop, tramite collegamento Bluetooth. Il mouse è dotato anche di funzione di ricarica rapida che permette fino a quattro mesi di funzionamento con una carica completa e tre ore di utilizzo dopo una carica di qualche minuto.

Supporto ventilato

Infine, sia che tu lavori in ufficio o che lavori da casa, se ti trovi tante ore davanti ad un computer portatile l’ideale per te potrebbe essere quello di avere un supporto ventilato. Questo supporto è utile per tenere al fresco il laptop ed evitarne il malfunzionamento, ma anche per aiutarti tenere una posizione più corretta. La piattaforma ad altezza regolabile permette una maggiore circolazione dell’aria ma anche un perfetto comfort durante le ore passate davanti al pc: ecco come potete evitare i frequenti dolori al collo a fine giornata!

Lavagna virtuale

Se ti trovi a dove fare riunioni con colleghi o brainstorming può essere utile l’utilizzo di una lavagna virtuale per prendere appunti o condividere idee. Secodo alcune ricerce scientifiche, infatti, prendere gli appunti a mano aiuterebbe il nostro cervello a processare meglio le informazioni. Per questo utilizzare una lavagna virutale potrebbe essere il giusto compresso tra il vecchio foglio di carta e la nuova tecnologia. Inoltre, una lavagna virtuale è spesso un accessorio utile perchè può essere condivisa anche con coloro che non sono fisicamente nella nostra stessa stanza.

Ecco, quindi, alcuni suggerimenti per lavorare a casa in maniera più comoda e alla fine anche più produttiva. Tu stai lavorando in smart working? Che accorgimenti e che accessori ritieni davvero indispensabili?