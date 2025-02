Scherzi Online: 12 Migliori Siti Web per Prendere in Giro Amici

Ammettiamolo, a chi non piace fare uno scherzo ben riuscito a un amico? E se ti dicessi che internet è un vero e proprio parco giochi per prankster? Dimentica petardi e gavettoni, il futuro degli scherzi divertenti è online!

Se sei un amante delle burle e cerchi idee originali per scherzare con amici e familiari, sei nel posto giusto! In questo articolo, ho selezionato per te 12 siti web che sono delle vere e proprie miniere d'oro di scherzi online. Dai classici scherzi telefonici virtuali alle chat false WhatsApp perfettamente credibili, fino a simulatori di hacking per spaventare i tuoi amici meno esperti di tecnologia. Preparati a scatenare il divertimento (sempre con moderazione, eh!).

E se sei un fan degli scherzi a tema hacker, non perderti il nostro articolo dedicato! Ma ora, scopriamo insieme questi 12 siti web geniali per fare scherzi online che faranno impazzire i tuoi amici nel 2025!

1. WhatsApp Fake Chat: Crea Chat False e Scherza alla Grande (Ma con Responsabilità!)

Immagina la faccia del tuo amico quando gli mostri una chat WhatsApp falsa che lo riguarda! Con WhatsApp Fake Chat, puoi creare repliche perfette delle chat della famosa app di messaggistica. Personalizza tutto: nomi, foto profilo, messaggi, orari, stato di consegna... la tua fantasia è l'unico limite!

Esempio pratico: Crea una chat falsa in cui fai credere al tuo amico di aver vinto alla lotteria o di essere stato invitato a un evento esclusivo. La reazione sarà impagabile!

Importante: WhatsApp Fake Chat è uno strumento potenzialmente potente, quindi usalo con responsabilità e intelligenza. Non esagerare con gli scherzi e assicurati che le tue "vittime" sappiano stare al gioco. Ricorda, l'obiettivo è divertirsi insieme, non creare problemi o malintesi!

Alternativa App: Se preferisci usare un'app, prova WhatsFake per Android o Prank per iOS, offrono funzionalità simili a WhatsApp Fake Chat.

2. Hacker Typer: Diventa un Hacker da Film in 10 Secondi (e Spaventa i Tuoi Amici!)

Chi non ricorda le scene dei film in cui gli hacker digitano codice incomprensibile a velocità supersonica? Con Hacker Typer, puoi simulare perfettamente questa scena e fare credere ai tuoi amici di essere un genio dell'hacking! Basta digitare a caso sulla tastiera e sullo schermo appariranno flussi di codice, messaggi di "Accesso Negato" e altri effetti speciali degni di Hollywood.

Esempio pratico: Apri Hacker Typer sul PC del tuo amico mentre è distratto e inizia a digitare freneticamente. Fai finta di "hackerare" il suo profilo social o il sistema scolastico. Vedrai i suoi occhi sgranarsi!

Ideale per: Scherzi a chi ha poca familiarità con l'informatica e si impressiona facilmente.

3. GeekTyper: Scherzi da Hacker 2.0 con Desktop Finti e Temi Personalizzabili

Se vuoi alzare l'asticella degli scherzi a tema hacker, GeekTyper è il sito che fa per te. Rispetto a Hacker Typer, è più sofisticato e personalizzabile. Offre diversi temi grafici e persino desktop simulati con finestre finte, icone e menu. Con un po' di fantasia, puoi creare scenari di hacking davvero convincenti e scherzi indimenticabili.

Esempio pratico: Crea un desktop finto con icone "compromettenti" o finestre di "download illegali". Lascia il PC "incustodito" e aspetta la reazione del tuo amico!

Consiglio: GeekTyper richiede un po' più di preparazione rispetto a Hacker Typer, ma se hai tempo per pianificare lo scherzo, il risultato sarà molto più efficace e divertente.

4. Prank Me Not: Post Facebook e X (Twitter) Fake per Scherzi Social (Attenzione all'Uso!)

Vuoi far credere ai tuoi amici che qualcuno ha scritto qualcosa di imbarazzante su di loro su Facebook o X (Twitter)? Prank Me Not ti permette di creare post falsi che sembrano identici a quelli veri. Puoi inventare dichiarazioni assurde, finti litigi o annunci improbabili.

Esempio pratico: Crea un post Facebook falso in cui un amico "confessa" una passione segreta imbarazzante o "annuncia" una decisione folle. Condividilo (con un account fake, ovviamente!) e osserva le reazioni.

Attenzione: Come per WhatsApp Fake Chat, Prank Me Not va usato con estrema cautela. Scherzi di questo tipo possono facilmente danneggiare la reputazione o creare problemi reali. Usalo solo con amici stretti che hanno un grande senso dell'umorismo e rivela subito che si tratta di uno scherzo per evitare fraintendimenti. Evita assolutamente scherzi che possano offendere, umiliare o danneggiare la vittima.

Nota bene: Prank Me Not non è disponibile in italiano, quindi gli scherzi in italiano potrebbero risultare meno credibili. Funziona meglio con scherzi in inglese o altre lingue supportate.

5. Peter Answers: Il "Mago" Indovino che Svela i Segreti (e ti Fa Scherzare alla Grande)

Peter Answers è un classico intramontabile degli scherzi online, semplice ma sempre efficace. Peter è un fantomatico "mago" che legge nel pensiero e risponde a qualsiasi domanda. Ma il trucco è che sei tu a suggerire le risposte a Peter, senza che la tua "vittima" se ne accorga!

Come funziona lo scherzo:

Chiedi al tuo amico quale domanda vuole fare a Peter.

quale domanda vuole fare a Peter. Clicca nel campo "Richiesta" e inserisci un punto "." come primo carattere. Questo attiva la "modalità scherzo" .

e come primo carattere. Questo . Digita la risposta che vuoi che Peter dia. Poi riempi il resto del campo con punti "." fino a completare la frase della "richiesta" (es. ".La risposta è sì................................Peter, please answer the following question"). Non importa cosa digiti dopo il punto iniziale, Peter scriverà solo la risposta che hai inserito.

che vuoi che Peter dia. fino a completare la frase della "richiesta" (es. ".La risposta è sì................................Peter, please answer the following question"). Non importa cosa digiti dopo il punto iniziale, Peter scriverà solo la risposta che hai inserito. Digita la domanda vera e propria nel campo "Domanda".

nel campo "Domanda". Premi "Invio" e... magia! Peter darà la risposta "indovinata" (che in realtà hai suggerito tu!).

Difficoltà: Nascondere la pressione dei tasti mentre digiti la risposta con i punti. Fai pratica e cerca di essere discreto!

6- Update Faker

A chi piace essere interrotto dagli aggiornamenti di sistema? A nessuno! Ecco perché uno scherzo basato su un finto aggiornamento è così crudele... e divertente! Con Update Faker, puoi simulare schermate di aggiornamento di Windows o macOS perfettamente realistiche.

Esempio pratico: Se il tuo amico lascia il PC incustodito, apri Update Faker nel suo browser, scegli il sistema operativo che usa e metti la pagina a schermo intero. Quando tornerà, troverà una schermata di aggiornamento apparentemente infinita. Quanto tempo ci metterà a capire che è uno scherzo? 😂

7. FartScrollJS: La "Puzzetta" che Rende la Navigazione... "Profumata"?

Scherzo un po' volgare, ma sempre efficace per far ridere (o storcere il naso). FartScrollJS ti fornisce codice JavaScript da inserire in un sito web (se ne hai uno) o plugin per browser da installare sul PC della vittima. Il risultato? Ogni volta che qualcuno scorre la pagina, si sentirà un sonoro... "prrrrr"! 😂

Ideale per: Scherzi veloci e "caciarosi" con amici che apprezzano l'umorismo "leggero".

8. The Awesome Prank Extension: Il "Coltellino Svizzero" degli Scherzi su Chrome

Se cerchi una raccolta di scherzi pronti all'uso per Chrome, The Awesome Prank Extension è quello che fa per te. È una vera e propria "suite" di burle, con 18 scherzi diversi, tra cui rumori di scroll "puzzolenti" (come FartScrollJS), siti web "capovolti", testo "appiccicoso" e molto altro. Una volta installata l'estensione, puoi attivare e disattivare gli scherzi con un clic.

Perfetto per: Chi vuole avere tanti scherzi a portata di mano e facili da attivare direttamente nel browser.

9. Love Calculator Prank: Calcola l'Affinità... e Invia un Messaggio "Segreto" (Scherzo Innocuo)

Love Calculator Prank sembra un innocuo calcolatore di affinità di coppia basato sui nomi. Ma in realtà, ti permette di inviare un messaggio personalizzato alla persona che inserisce i nomi! Puoi usare questo sito sia per scherzare che per avvicinarti a qualcuno che ti piace in modo originale.

Esempio pratico: Invia il link del sito a un amico e digli di calcolare la sua affinità con una persona che gli interessa. Quando inserirà i nomi, gli apparirà un messaggio "personalizzato" che hai scritto tu (es. "Sei cotto/a di [nome della persona]! 😉").

Attenzione: Lo scherzo è abbastanza "soft" e rivela subito che si tratta di una burla, quindi non aspettarti reazioni epiche. È più un modo simpatico per rompere il ghiaccio o fare una battuta leggera.

10. The Google Terminal: Google Anni '80 per un Tuffo nel Passato (e Scherzi "Vintage")

Google Terminal non è nato come sito per scherzi, ma è un easter egg ufficiale di Google che simula l'aspetto del motore di ricerca negli anni '80, con grafica testuale e comandi da linea di comando. Puoi usare Google Terminal per fare credere ai tuoi amici che Google esisteva già negli anni '80 (soprattutto ai più giovani che non hanno vissuto quell'epoca).

Esempio pratico: Mostra Google Terminal a un amico e fagli credere che stai usando la "versione originale" di Google. Fagli fare una ricerca e osserva la sua confusione di fronte all'interfaccia "vintage"! 😂 Puoi anche fare screenshot di Google Terminal come "prova" dell'esistenza di Google negli anni '80.

11 e 12. Instructables e WikiHow: Scherzi "Old School" e Idee Creative Fuori dal Web

Se vuoi scherzi "analogici", che vanno oltre il computer, Instructables e WikiHow sono miniere di ispirazione. Anche se nati come siti di tutorial e guide pratiche, nascondono tantissimi spunti per scherzi "fai da te" di ogni tipo. Cerca "pranks" o "scherzi" e troverai idee geniali per burle "vecchio stile" da mettere in pratica nella vita reale.

Esempio pratico: Cerca "pranks" su Instructables e troverai guide illustrate per costruire trappole innocue, oggetti scherzosi, scherzi da fare in ufficio e molto altro. Su WikiHow, troverai guide passo passo per scherzi classici come il dentifricio nei biscotti, la pellicola trasparente sulla tazza del water o il sapone sulla porta.

Ideale per: Chi ama gli scherzi "manuali" e vuole sorprendere gli amici con burle "a sorpresa" nella vita reale.

