5 siti di scherzi divertenti per farti sembrare un hacker

Esistono siti Web per qualunque tipo di necessità e, sotto questo punto di vista, non mancano quelli che permettono di effettuare anche scherzi divertenti per farti passare come un perfido hacker.

Anche se non è il primo di Aprile, non significa che non puoi trovare il modo per fare un divertente scherzo ai tuoi amici. Grazie ad alcuni servizi online infatti, è possibile far credere ai nostri amici o familiari che siano dei veri e propri “geni informatici” passando per abili hacker pronti a sabotare chissà quale sito.

Scherzi divertenti: 5 siti per lasciare a bocca aperta i tuoi amici

Se in passato abbiamo dato uno sguardo alle app per fare scherzi telefonici, è possibile comunque divertirsi anche attraverso dei veri e propri siti. Di seguito riportiamo alcune delle soluzioni più conosciute anche se, commentando questo articolo sui nostri canali social, puoi condividere con tutti i nostri lettori altri servizi simili.

Hacker Typer

Con Hacker Typer puoi far credere ai tuoi amici di aver imparato a programmare dal nulla. Questo sito di scherzi ti porterà a una pagina con uno sfondo nero e, non appena inizi a digitare, sullo schermo appariranno tutti i tipi di codici.

Non importa quali tasti premi, poiché lo schermo continuerà a mostrarti i codici che, a meno di non avere amici realmente hacker, faranno decisamente colpo. Dopo un po’, il sito visualizzerà un messaggio Accesso negato, rendendo l’esperienza di hacking ancora più reale.

Fai clic sul pulsante delle impostazioni nella parte inferiore dello schermo per scegliere un nuovo colore, velocità, dimensione del carattere, carattere diverso ed effettuare altre personalizzazioni. Ognuna di queste opzioni può aiutare a rendere l’esperienza di più reale, ingannando così di più i tuoi amici e la tua famiglia.

Non solo: l’ultima voce del menu, ovvero Become a real hacker, direziona l’utente verso alcuni link utili per ottenere competenze reali riguardo la sicurezza informatica.

Fake Update Screen

Con Fake Update Screen, puoi spaventare i tuoi amici con quello che sembra un aggiornamento che cancellerà l’intero disco o vari tipi di aggiornamenti del sistema operativo. Quest’ultima opzione è ottima per far credere ai tuoi amici che stanno passando da Windows 10 a Linux, aggiornando macOS, per esempio.

Quando provi a posizionare il cursore sulla pagina, scomparirà. Questo farà andare nel panico i tuoi amici, pensando di non essere in grado di fermare il processo. Puoi scegliere tra 35 lingue in totale per un maggiore realismo.

Nell’angolo in alto a sinistra puoi vedere a che punto è il presunto aggiornamento. C’è anche un’opzione Mac che puoi usare per fare uno scherzo ai tuoi amici che possiedono questo tipo di computer. Ci sono un totale di 10 opzioni (anche se la pagina di Windows 98 sembra presentare malfunzionamenti) che permettono di personalizzare il tuo scherzo nei minimi dettagli.

Nota bene: quando prendi in giro i tuoi amici con questo trucco, assicurati di premere F11 (su Windows) o CMD + Control + F (su macOS) per rendere il browser a schermo intero. Questo renderà il sito degli scherzi più realistico.

Geek Prank

Tra gli scherzi divertenti non può mancare il sito Geek Prank. Si tratta di una soluzione ricca funzionalità sul Web e, se vuoi fare un bello scherzo a un amico, è sicuramente un ottimo punto di partenza. Che si tratti di aprire la pagina Hacker per simulare un pericoloso attacco riguardo password o di interrompere un aggiornamento del BIOS su un computer Windows, non hai che l’imbarazzo della scelta.

Puoi anche simulare Windows XP, con tanto di Internet Explorer 7 o di riprodurre musica su Winamp, per un vero e proprio viaggio nel tempo. Basta poi passare a schermo intero e potrai realizzare uno scherzo divertente, poiché i tuoi amici crederanno che tu abbia caricato il vero software XP e che tu viva due decenni nel passato.

Quando vuoi portare il tuo scherzo a un altro livello, carica il software Jurassic Park e fai sembrare che tu possa controllare le auto che attraversano il parco. In alternativa, puoi caricare il software Matrix Rain e provare a convincere i tuoi amici che Matrix non era solo un film. Non dimenticare il lucchetto dell’FBI, che conta alla rovescia da 60 minuti nell’attesa che gli agenti vengano a bussare alla tua porta. Insomma, c’è davvero materiale per tutti i gusti.

Shady URL

Ogni volta che un amico ti invia un URL, puoi provare a vedere di cosa si tratta leggendo una parte dello stesso. In questo modo almeno ti fai un’idea di cosa si tratta. Con Shady URL, puoi indurre i tuoi amici a pensare di aver inviato loro un qualche tipo di virus o diavoleria simile. Anche un URL di Google può essere trasformato in uno dall’aspetto molto sospetto.

Ad esempio, se digiti www.google.com, ottieni un URL che dice qualcosa come http://www.5z8.info/old-older-goats.mov_x4l8fw_ip-stealer. Questo farà sicuramente prendere dal panico il tuo amico e si chiederà cosa diavolo ha appena ricevuto. Se stai cercando uno scherzo veloce e innocuo, questo è sicuramente un ottimo punto di partenza.

Geek Typer

Geek Typer è un sito pieno di ottime opzioni quando si tratta di far credere ai tuoi amici che sei diventato un hacker. Attraverso le pagine proposte, sarà facile far pensare a tutti che stai cercando di hackerare un sito governativo o aziendale. Puoi scegliere tra 24 temi diversi che includono i più svariati (e più o meno verosimili) contesti.

A seconda del tema scelto, riceverai suoni che renderanno l’esperienza ancora più reale o finestre pop-up per far pensare a tutti che stai realmente hackerando un sito. Alcuni temi hanno anche allarmi che si attivano, facendo credere a tutti che hai davvero provato ad accedere a un sito web del governo. Un breve video tutorial ti permetterà di utilizzare questo servizio al massimo, facendo spaventare i tuoi amici.

