Password manager: prima di usare quello del tuo browser segui questi 5 consigli

I password manager sono applicazioni molto utili per generare, memorizzare e applicare le password dei tuoi account personali. Come noto, infatti, per incrementare il livello di sicurezza dei propri account bisognerebbe stabilire delle password uniche per ogni fornitore di servizi, e creare ogni password in modo che sia lunga e articolata, difficile da prevedere.

Tuttavia, un tentativo di questo genere non è certo facilmente adottabile basandosi solamente sulla propria memoria, così come sarebbe errato adottare un atteggiamento che punta a memorizzare in un file o in un altro documento tutte le proprie password.

In questo scenario, le app che gestiscono le password possono darti una gran mano d’aiuto, comprese le funzionalità direttamente integrate nel browser.

Prima di utilizzarle, tuttavia, segui questi 5 consigli: ti saranno molto utili per incrementare il livello di sicurezza e metterti al riparo da ogni possibile guaio!

Controlla le estensioni del browser

La prima cosa che devi fare prima di installare e usare questi password manager per browser, è controllarli con grande attenzione.

Purtroppo, infatti, ci sono estensioni false o dannose, e questo vale sia che tu stia usando Chrome, sia che stia usando Edge o Firefox. Le estensioni si spacciano infatti per altri servizi popolari, come i password manager, ma hanno come unico obiettivo quello di catturare i tuoi dati personali e usarli per scopri truffaldini.

Scaricando un’estensione non autorizzata, infatti, permetti all’app di accedere a tutti i tuoi dati di navigazione, come le password, i cookie, la cronologia del browser e molto altro ancora. Prima di iniziare a memorizzare le tue password nel browser, dunque, abbi cura di controllare le estensioni e assicurarti che siano tutte sicure.

Non condividere il tuo dispositivo

Il secondo consiglio che vogliamo darti è quello di non condividere il tuo dispositivo. I dispositivi condivisi e, per estensione, i browser web che vengono utilizzati da più persone, sono un grave rischio per la tua privacy.

Di fatto, chiunque abbia accesso al dispositivo, e probabilmente alla sua password, può aprire il browser e vedere le password memorizzate. Inoltre, poiché la maggior parte dei servizi ricorda le tue credenziali e ti fa accedere automaticamente agli stessi, ne deriva che il tuo account è sostanzialmente indifeso se qualcuno decide di usarlo.

I dispositivi condivisi aggiungono altri fattori di rischio. Per esempio, una persona con cui si condivide il dispositivo potrebbe installare un'estensione o un altro programma che potrebbe non essere sicuro come si pensa. In questi casi, i programmi potenzialmente dannosi possono passare inosservati agli occhi dell’altro utente e… spesso lo sono fino a quando non è troppo tardi!

Ricordarsi di bloccare il dispositivo

I gestori di password presenti come estensione del browser spesso offrono davvero poco in termini di protezione dall'accesso fisico. Se il tuo PC supporta Windows Hello o hai impostato una password per il dispositivo, il browser ti chiederà le credenziali prima di mostrare la vostra password, ma… non farà altro.

Pertanto, se ti allontani dal tuo dispositivo in uno spazio pubblico come un ufficio, una biblioteca o una scuola, ricordati di bloccarlo.

Il blocco del dispositivo nasconde il browser e, di conseguenza, il gestore di password dietro una password in tua assenza. Si tratta di un’operazione molto semplice ma che può spesso fare la differenza tra essere protetti o compromessi, soprattutto se si utilizza il computer in un luogo pubblico.

Mantieni aggiornato il tuo browser

Non è una cosa scontata, ma tenere aggiornato il browser garantisce la protezione da eventuali bug o vulnerabilità che potrebbero essere scoperti e costituire un rischio per la sicurezza. Insomma, è per questo motivo che Google rilascia aggiornamenti di sicurezza per Chrome ogni settimana.

Ci sono peraltro stati molti casi in cui una vulnerabilità critica nei principali browser è stata sfruttata per rubare i dati degli utenti. Non si sa mai quando una vulnerabilità simile potrebbe essere scoperta e sfruttata. Assicurarsi che il browser sia aggiornato è il modo più semplice per assicurarsi di essere protetti contro le vulnerabilità scoperte che sono state corrette.

Detto questo, ci sono anche altri motivi per cui dovresti mantenere sempre aggiornato il tuo browser. Gli aggiornamenti spesso aggiungono nuove caratteristiche e funzionalità e possono migliorare significativamente l'esperienza dell'utente.

Evitare di memorizzare password molto importanti

Per quanto comodo, un gestore di password per browser non è comunque sicuro come un servizio dedicato. Ecco perché dovresti evitare di usare un gestore di password come estensione per browser, per memorizzare quelle più importanti. Quando salvi le password per un accesso rapido all'interno di un browser, evita insomma di farlo con le password che ritieni più critiche, come quelle dei conti bancari e le e-mail di lavoro.

Il modo migliore per utilizzare il gestore di password del browser è quello di memorizzare le password per i servizi non essenziali e per gli account per i quali si desidera utilizzare password sicure ma che non si devono necessariamente ricordare o scrivere a ogni accesso. Per i servizi più importanti, è necessario utilizzare un gestore di password dedicato!

Insomma, come abbiamo visto, il gestore di password del browser non è la tecnica più sicura per memorizzare le password, ma con alcune precauzioni può diventare uno strumento utile per evitare di ricordare decine di parole segrete!