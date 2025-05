Le migliori app Android per rimuovere lo sfondo dalle immagini

Eliminare lo sfondo da una foto un’operazione che può esserti utile in diversi contesti ma che, per essere eseguita in modo rapido e accurato, necessita dello strumento adatto.

In questo contesto, individuare un’app che sia semplice da usare e magari gratuita, non è semplice. L’articolo che stai leggendo ha come obiettivo proprio di risparmiarti la fatica di testare svariate applicazioni per trovare quella più adatta.

App Android per rimuovere lo sfondo: le migliori opzioni

Per stilare questa classifica abbiamo tenuto conto principalmente di un aspetto, ovvero la semplicità di utilizzo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Dimentica software complessi come Photoshop o simili: affinché un’app Android per rimuovere lo sfondo sia davvero utile, deve permetterti di ottenere risultati con pochi tocchi sul display. Detto ciò, ecco le migliori soluzioni a disposizione.

InShot

InShot è un’app famosa nel contesto del montaggio video, dunque apprezzata in modo particolare dai videomaker. Non tutti sanno che InShot può vantare anche un convincente editor di foto integrato.

Non aspettarti nulla di speciale, ma è tutto ciò che ti serve per rimuovere lo sfondo dalla foto che hai appena scattato. L’app è gratuita, anche se dovrai sopportare qualche pubblicità.

Per usare InShot in questo contesto, affidati alla funzione Cutout, scegliendo poi un’immagine con un soggetto ben definito (per esempio un selfie) e vedrai subito il risultato: lo sfondo diventa trasparente (con il classico motivo a scacchi grigi).

Puoi anche aggiungere bordi colorati o effetti neon intorno al soggetto ritagliato. Una volta portata a termine l’operazione, puoi esportare la foto trasparente o usarla in altri progetti direttamente nell’app.

Adobe Express

Adobe Express è uno strumento raffinato, utile tanto per rimuovere lo sfondo dalle foto quanto per altri lavori nel contesto dell’editing fotografico.

Molti utenti lo usano giornalmente, nel contesto di un abbonamento Creative Cloud (magari per Photoshop o Lightroom) che include Adobe Express Premium. In caso contrrio puoi abbonarti solo a Express a partire da 10 euro al mese.

Il tool sfrutta l’AI di Adobe Firefly: è veloce, preciso e ti offre una straordinaria libertà d’azione. Se vuoi solo rimuovere un oggetto dalla foto, puoi affidarti al pennello apposito. Dopo aver tolto lo sfondo, puoi scaricare l’immagine trasparente, iniziare un nuovo progetto o aggiungere uno sfondo diverso tra quelli proposti.

Pixlr

Pixlr è un editor di immagini che puoi usare sia dal browser che come app. Ha una versione gratuita, ma la maggior parte delle funzioni migliori sono a pagamento (con abbonamenti da 2 a 8 euro al mese).

Il tool per togliere lo sfondo è disponibile anche gratis, ma non è di certo uno dei punti di forza dell’app: ad esempio, potresti ritrovarti con qualche alone colorato che rovina il risultato, soprattutto intorno ai bordi o ai capelli del soggetto.

Se cerchi una soluzione gratuita e semplice da usare, vale la pena comunque testare Pixlr sul tuo telefono.

Canva

Canva è una piattaforma che non necessita di particolari presentazioni. Tra le tante utility che ti offre, vi è anche una apposita per per rimuovere lo sfondo dalle immagini.

Il problema? È incluso solo nell’abbonamento Canva Pro, che costa circa 120 euro all’anno. La buona notizia è che Canva spesso regala periodi di prova gratuiti di 14 o 30 giorni. Se hai necessità di agire su una sola foto o immagine, puoi sfruttare tale lasso di tempo per tale scopo.

Il tool, nello specifico, si chiama BG Remover e fa parte del pacchetto “Magic Studio”, dove trovi anche altre funzioni intelligenti come Magic Eraser e Magic Edit, che usano l’AIper modificare le foto.

Nota bene: anche per esportare immagini trasparenti (tipo PNG senza sfondo) serve l’abbonamento Pro. Con la versione gratuita puoi salvare solo in formati che non supportano la trasparenza.

Photoroom

Photoroom è un’app specifica per la rimozione di sfondi: uno strumento verticale, che si occupa solo di questo scopo. L’idea nasce soprattutto per chi fa foto di prodotti, per togliere lo sfondo originale e sostituirlo con uno più consono.

Basta caricare la foto e in pochi secondi il gioco è fatto. Hai anche a disposizione qualche strumento base per modificare e salvare l’immagine. Se vuoi, puoi inserire la tua foto in template pronti o giocare con sfondi generati dall’AI (ma questa funzione è solo per chi paga l’abbonamento Pro, che costa circa 90 euro all’anno).

La versione gratuita ti permette comunque di esportare fino a 250 immagini senza watermark, usando gli strumenti principali per rimuovere lo sfondo o cancellare dettagli.

Background Eraser

Un’altra app che rientra in questa lista è Background Eraser. Come le altre app di cui ti abbiamo parlato, anche questa ti permette di rimuovere lo sfondo dalle foto in modo automatico o manuale con facilità.

Background Eraser è del tutto gratuita, molto leggera e ti offre una modalità automatica di eliminazione pixel, che permette di ottenere grandi risultati con pochissimi tocchi.

Tieni presente che l’app non offre troppa libertà d’azione: niente funzioni avanzate o filtri extra. Di fatto, risulta ideale solo se devi svolgere una semplice rimozione.