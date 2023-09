Come utilizzare l’archiviazione esterna su PS5 o Xbox Series X/S

Se possiedi una PS5 o una Xbox Series X/S, sai quanto siano sorprendenti queste console di nuova generazione con le loro grafiche spettacolari e le prestazioni di gioco senza precedenti. C’è un aspetto che potrebbe limitare il tuo divertimento: lo spazio di archiviazione. Con i giochi moderni che raggiungono dimensioni strabilianti, potresti presto trovarti a dover fare i conti con lo spazio limitato sul disco interno. Ma non temere, c’è una soluzione semplice e conveniente per liberare spazio senza dover sacrificare i tuoi giochi preferiti. In questo articolo, ti guideremo attraverso il mondo dell’archiviazione esterna per la tua PS5 o Xbox Series X/S, in modo da scoprire come utilizzare unità esterne per aumentare significativamente lo spazio disponibile per i giochi, i download, le applicazioni e molto altro ancora.

Come aggiungere un’unità esterna a una PS5

Una volta presi in considerazione i file di sistema, si constata che la PlayStation 5 dispone di circa 667 GB di spazio di archiviazione interno. Tale quantità potrebbe risultare limitata per i giocatori seri, considerando che giochi come Horizon Forbidden West possono occupare quasi 90 GB ciascuno. In considerazione di questa problematica, la PS5 è fornita di uno slot per l’espansione della memoria interna mediante l’utilizzo di un SSD M.2, con istruzioni dettagliate per l’esecuzione dell’aggiornamento.

L’SSD sarà trattato dalla console quasi come una memoria interna, consentendo ai giocatori di avviare i giochi direttamente da tale dispositivo. Sebbene sia più semplice e rapido collegare un’unità esterna a una porta USB libera sulla PS5, bisogna essere consapevoli delle diverse considerazioni. Le unità esterne possono essere utilizzate per archiviare e riprodurre giochi per PS4, ma risultano limitate nella memorizzazione dei giochi per PS5.

È importante notare che, qualora si desideri riprodurre i giochi per PS5 memorizzati nell’unità esterna, dovranno essere trasferiti nuovamente alla memoria interna della console. Pertanto, è più conveniente evitare il processo di riscaricamento dei giochi PS5 precedentemente acquistati. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’unità esterna, si richiede che l’SSD o HDD abbia una capacità compresa tra 256 GB e 8 TB e supporti velocità di trasferimento di almeno 5 Gbps, comunemente indicate come USB 3.0, USB 3.1 o USB 3.2, talvolta riferite come “SuperSpeed USB”.

La maggior parte delle unità moderne rispetterà tali requisiti, mentre le vecchie unità USB 2.0 non saranno compatibili. Si suggerisce di verificare la compatibilità con il venditore prima dell’acquisto. Per procedere con l’aggiunta di spazio di archiviazione, si consiglia di collegare direttamente l’unità SSD o HDD a una delle porte USB-A poste sul retro della PlayStation 5 o alla porta USB-C sul fronte, seguendo le raccomandazioni di Sony.

Va sottolineato che la porta USB-A sulla parte anteriore della PS5 non supporta l’archiviazione esterna e l’uso di un hub USB per collegare l’unità alla console non è consigliato. Vediamo nei prossimi paragrafi come preparare l’unità di archiviazione esterna.

Formattazione

Per preparare un’unità esterna per l’uso con la PlayStation 5, è necessario eseguire una formattazione adeguata. Procedura per la formattazione dell’unità:

Accedere alla sezione delle impostazioni della console, raggiungibile tramite l’icona a forma di ingranaggio posizionata nella parte superiore dell’interfaccia utente. Selezionare l’opzione “Archiviazione” dal menu delle impostazioni, per poi procedere con “Archiviazione estesa USB”. Per avviare il processo di formattazione, optare per l’opzione “Formatta come archiviazione estesa USB”.

È importante osservare che il processo di formattazione è un’azione critica che prepara l’unità esterna per una corretta integrazione con la console. Tale procedura cancellerà tutti i dati preesistenti sull’unità, quindi è necessario prestare massima attenzione e assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di avviare questa operazione.

La formattazione garantirà che l’unità esterna sia compatibile e funzionante con la PlayStation 5, fornendo lo spazio di archiviazione necessario per l’archiviazione e l’esecuzione dei dati relativi ai giochi e alle applicazioni.

Una volta completata la formattazione, l’unità esterna sarà pronta per l’utilizzo come archiviazione estesa sulla PS5, offrendo ai giocatori la possibilità di ampliare la capacità di archiviazione e migliorare l’esperienza di gioco.

Come trasferire i giochi sul dispositivo di archiviazione esterno

Per procedere con il trasferimento dei giochi PS5 su una memoria esterna, è necessario seguire i seguenti passaggi metodici:

Avviare la console PS5 e accedere al menu “Impostazioni”. Selezionare l’opzione “Archiviazione” e successivamente scegliere “Archiviazione console” dal sottomenu. All’interno della sezione “Giochi e app”, individuare il titolo del gioco che si desidera trasferire. Selezionare il gioco specifico e successivamente fare clic su “Seleziona elementi da spostare”. Sarà possibile identificare e scegliere uno o più giochi che si desidera spostare sull’unità di archiviazione esterna precedentemente collegata. Al fine di riportare i giochi dalla memoria esterna alla console, si dovrà selezionare “USB Extended Storage” invece di “Console Storage” all’interno del menu “Archiviazione”. Ciò consentirà di individuare e selezionare i giochi desiderati per il trasferimento.

Questo processo operativo permetterà di effettuare il trasferimento dei giochi PS5 su un’unità esterna di archiviazione in modo agevole e ben organizzato. Quando installi giochi per PS4 sulla console PS5, essi vengono automaticamente posizionati sull’unità esterna collegata. Sebbene tale ubicazione possa essere la più conveniente, potresti desiderare modificarla per motivi diversi, come la disconnessione dell’unità esterna dalla PS5. Tale modifica è possibile attraverso il seguente procedimento.

Innanzitutto, accedere al menu “Impostazioni” e selezionare “Archiviazione”. Successivamente, individuare l’opzione “Posizione di installazione” e fare clic su “Giochi e app PS4”. Se necessario, è possibile espellere l’unità esterna collegata tramite il menu “Impostazioni” seguendo il percorso “Archiviazione” > “Archiviazione estesa USB” > “Rimozione sicura da PS5”.

Se si desidera eliminare completamente il contenuto dell’unità esterna, si può procedere selezionando i tre punti ubicati a destra del pulsante “Rimozione sicura da PS5” e quindi scegliendo l’opzione “Formatta come exFAT”. Si noti che l’utilizzo del formato exFAT permette alla stessa unità di essere letta sia da sistemi Windows e Mac che da macchine Linux.

Come aggiungere un’unità esterna a una Xbox Series X/S

Quando si considerano le console Xbox Series X e Xbox Series S, l’utente viene fornito rispettivamente con 1 TB o 512 GB di spazio di archiviazione interno. Va notato che tale capacità è influenzata dai file di sistema preinstallati, il che ne riduce effettivamente la quantità disponibile. A differenza della PS5, queste console non offrono uno slot di espansione interno, obbligando gli utenti ad ampliare la memoria tramite opzioni esterne.

Tra le alternative disponibili, la “Storage Expansion Card” ufficiale rappresenta la scelta preferibile per un’esperienza di archiviazione senza problemi e ad alte prestazioni. È importante sottolineare che questa opzione è anche la più costosa, nonostante i recenti cali di prezzo. Attualmente, solo Seagate e Western Digital producono tali schede con capacità di 512 GB, 1 TB o 2 TB, che possono essere inserite direttamente nello slot apposito situato sul retro delle console Xbox.

Un’opzione più economica consiste nell’utilizzare SSD o HDD esterni, collegati a una delle porte USB libere disponibili su Xbox Series X o Xbox Series S, purché tali dispositivi offrano una capacità di almeno 128 GB e supportino velocità USB 3.0 o superiori. Con questa soluzione, è importante notare che i giochi progettati specificamente per le attuali console Xbox possono solo essere memorizzati, ma non eseguiti direttamente da queste unità esterne. Per poterli riprodurre, è necessario spostarli sulla memoria interna della console.

Da sottolineare che i giochi concepiti per le console Xbox più vecchie possono essere archiviati esternamente e saranno eseguibili anche da unità esterne, evitando quindi di doverli trasferire sulla memoria interna.

Installazione

Il procedimento per l’installazione e l’utilizzo della scheda di espansione della memoria o di un’unità esterna è fondamentalmente analogo, con l’eccezione che potrebbe essere necessario formattare una nuova unità SSD o HDD esterna se non è stata utilizzata in precedenza. Per installare una scheda di espansione della memoria Seagate o Western Digital, è sufficiente inserirla nello slot designato sul retro della console, che si trova appena sopra la presa del cavo di alimentazione. Questo slot è chiaramente identificato come “Espansione memoria”.

Per quanto riguarda un’unità esterna diversa, essa può essere collegata a qualsiasi delle porte USB posizionate sulla parte anteriore o posteriore della Xbox. In caso l’unità sia nuova o abbia una precedente configurazione, potrebbe comparire un messaggio sullo schermo richiedendo l’autorizzazione per formattarla, in modo da renderla compatibile con l’utilizzo sulla console.

Impostazioni

Durante il processo di installazione, l’utente visualizzerà un messaggio che chiede se desidera modificare le impostazioni di posizione per l’archiviazione dei giochi. Questa operazione può essere eseguita anche successivamente aprendo le “Impostazioni” (tramite l’icona a forma di ingranaggio nell’interfaccia), quindi selezionando “Sistema” > “Dispositivi di archiviazione”. Da questa sezione, è possibile scegliere “Modifica percorsi di installazione” per definire le preferenze riguardanti la posizione di salvataggio dei nuovi giochi Xbox Series X/S, dei giochi compatibili con le versioni precedenti e delle app. L’utente può indicare se desidera utilizzare un’unità interna o esterna oppure optare per l’opzione “Lascia che Xbox decida”, che permetterà alla console di scegliere automaticamente la posizione di archiviazione in base alla disponibilità di spazio.

Come spostare i giochi dalla memoria interna a quella esterna

Per spostare un gioco dalla memoria interna all’unità esterna (o viceversa), è sufficiente tornare alla schermata “Dispositivi di archiviazione”, selezionare l’unità di destinazione e cliccare su “Sposta o copia”. È possibile selezionare uno o più giochi e quindi procedere con l’operazione di spostamento per archiviarli nell’unità esterna o riprodurli dalla memoria interna. Quando un’unità esterna è collegata, è possibile visualizzare l’opzione “Modifica la modalità di configurazione dell’unità” nella stessa schermata “Dispositivi di archiviazione”.

Questa opzione consente di specificare se l’unità sarà utilizzata con una sola console Xbox o con più console Xbox. Nel secondo caso, l’utente può spostare agevolmente i giochi tra diverse console. È importante notare che, scegliendo questa opzione, i giochi non verranno aggiornati automaticamente. Per eseguire gli aggiornamenti manualmente, è necessario selezionare l’unità, quindi cliccare su “Visualizza contenuto” > “Gestisci” > “Aggiornamenti”.

Infine, per rimuovere un’unità dalla console Xbox, è necessario spegnere la console prima di scollegarla. Nel caso si desideri formattare l’unità, basterà selezionarla dalla pagina “Dispositivi di archiviazione” e cliccare su “Formato”.