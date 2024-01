Come ottimizzare le prestazioni del tuo laptop Windows

Windows 11 è un ottimo sistema operativo sotto diversi punti di vista ma, di certo, non è tra le piattaforme più leggere. Anche i migliori laptop in circolazione, senza qualche accortezza, possono avere qualche difficoltà a gestire l’OS proposto da Microsoft.

Al di là di quelle che sono le specifiche hardware, comunque, devi sapere che il tuo sistema operativo ti offre diverse opportunità per aumentare le prestazioni. Alcuni strumenti sono un po’ nascosti e alcune funzionalità richiedono dei compromessi: con un po’ di attenzione, però, potresti trovare un bilanciamento ideale per le tue esigenze.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per ottimizzare le prestazioni di un laptop con Windows, spremendo il tuo dispositivo per renderlo il più veloce e reattivo possibile.

Nota bene: nelle prossime righe non troverai software che promettono miracoli, con fantomatiche pulizie del registro. Questi, infatti, sono talvolta sconsigliati anche da Microsoft, in quanto in molti casi si tratta di app inutili, se non persino dannose.

1- Installa gli ultimi aggiornamenti di Windows 11

Il primo passo che devi intraprendere per ottimizzare le prestazioni del tuo laptop è aggiornare il sistema operativo.

Gli aggiornamenti di Windows, così come quelli di qualunque altro OS o software, sono dei miglioramenti apportati dagli sviluppatori sia lato sicurezza che velocità e reattività.

Puoi verificare la presenza di eventuali nuovi aggiornamenti semplicemente facendo clic sul pulsante Start, quindi selezionando Impostazioni – Aggiornamenti – Windows Update – Verifica disponibilità aggiornamenti.

Da qui puoi vedere quali nuovi aggiornamenti sono disponibili, inclusi quelli opzionali attraverso la sezione Opzioni avanzate.

2- Disinstalla i bloatware

I bloatware sono programmi che vengono installati automaticamente su un PC o laptop dal produttore o dal rivenditore. Questi non hanno particolare utilità e tendono a funzionare in background, causando enormi rallentamenti.

Agisci per bloccarli facendo clic sul pulsante Start, quindi vai su Impostazioni – App. Fai clic sui tre punti a destra dell’app, quindi su Disinstalla.

Se vuoi individuare i bloatware presenti su Windows 11, ti consiglio di dare uno sguardo a questo articolo specifico.

3- Disabilita i programmi di avvio non necessari

Un’altra causa comune relativa al rallentamento di Windows 11, sia su laptop che da fisso, è il gran numero di programmi eseguiti automaticamente all’avvio.

Alcuni di questi sono ben visibili, visto che appaiono quando accendi il computer. Altri, i più infidi, sono app che lavorano in background e consumano risorse a tua insaputa.

Il modo più veloce per disabilitare diversi programmi attualmente in esecuzione in background è aprire Gestione attività tenendo premuto Ctrl + Alt + Canc sulla tastiera.

Puoi anche interrompere l’avvio automatico dei programmi facendo clic sul pulsante Start, quindi selezionando Impostazioni – App – Avvio. Da qui seleziona il programma a cui vuoi impedire l’avvio e seleziona Disattivato.

4- Abilita l’avvio rapido

L’avvio rapido di Windows è una funzionalità utile che consente ai computer e ai laptop Windows di avviarsi più velocemente. Quando spegni il PC, la funzionalità lo mette invece in modalità di ibernazione, consentendogli di avviarsi più rapidamente. Come puoi facilmente capire, ciò rende più reattivo il tuo laptop quando deve riattivarsi.

Tuttavia, ci sono rari casi in cui non funziona correttamente e causa problemi che vanno dalla difficoltà nell’installazione degli aggiornamenti di Windows all’impossibilità di accedere alle impostazioni del BIOS.

Se rientri in questa casistica, nel dubbio evita di attivare tale funzione. Abbiamo comunque altri consigli preziosi per ottimizzare le prestazioni del tuo laptop.

5- Verifica la presenza di virus e malware

Virus e malware rappresentano sempre una minaccia per i laptop e possono anche causare notevoli rallentamenti se presenti sul computer.

Per assicurarti di non avere problemi di questo tipo con il tuo laptop, puoi eseguire scansioni tramite Sicurezza di Windows. Fai clic sul pulsante Start, quindi su Impostazioni – Privacy e sicurezza – Sicurezza di Windows, quindi seleziona Apri Sicurezza di Windows.

Da lì seleziona Protezione da virus e minacce, quindi seleziona Aggiornamenti di protezione. Nella schermata Aggiornamenti della protezione, seleziona Controlla aggiornamenti per assicurarti di disporre degli aggiornamenti più recenti.

Infine, seleziona Protezione da virus e minacce, quindi seleziona Scansione rapida. Volendo puoi effettuare anche una scansione più approfondita, se hai il sospetto che qualcosa non funzioni sul tuo laptop.

6- Cambia modalità di alimentazione

Un modo semplicissimo per aumentare immediatamente la velocità e le prestazioni del tuo laptop è modificare la modalità di alimentazione.

Fai clic sul pulsante Start, quindi su Impostazioni – Sistema – Alimentazione e batteria, quindi scorri verso il basso fino ad Alimentazione, fai clic sulla freccia del menu a discesa a destra dell’opzione Modalità risparmio energia e seleziona Prestazioni migliori.

Tieni presente che, in questo modo, l’autonomia del laptop si potrebbe ridurre sensibilmente.

7- Aggiungi più RAM o utilizza ReadyBoost

L’ottimizzazione delle prestazioni di un portatile potrebbe dipendere anche dal sovraccarico della RAM. In questo senso, il computer potrebbe dover far fronte a meno risorse per l’esecuzione dei programmi, sia in background che a schermo.

Alcuni laptop sono aggiornabili, il che significa che puoi aprirli e aggiungere tu stesso più banchi RAM, anche se questo intervento è più difficile da fare rispetto a un comune PC desktop. Un’altra opzione è utilizzare ReadyBoost, che consente invece di utilizzare un’unità USB per aggiungere più RAM.

Inserisci il supporto USB nel laptop, apri Esplora file, fai clic su Questo PC nel pannello del menu di sinistra, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’unità rimovibile e seleziona Proprietà, fai clic sulla scheda ReadyBoost, quindi seleziona Usa questo dispositivo.

8- Usa il ripristino del sistema

A volte, non è possibile risolvere ciò va storto con il tuo laptop, soprattutto se un malware si è stabilito al suo interno.

In casi simili, dovrai tornare “indietro nel tempo” per annullare tutto ciò che è stato installato sul tuo computer in un determinato lasso di tempo. Utilizzando una funzionalità chiamata Ripristino configurazione di sistema, tutto ciò è fattibile.

Cerca sulla barra delle applicazioni, digita sistema avanzato, quindi seleziona Visualizza impostazioni di sistema avanzate dall’elenco dei risultati. Nella scheda Protezione sistema, seleziona Ripristino configurazione di sistema.

Seleziona Ripristino consigliato per utilizzare il punto di ripristino più recente generato automaticamente da Windows oppure scegli quello che ritieni più opportuno, quindi seleziona Avanti. Quindi seleziona Fine per iniziare il ripristino.

9- Utilizzare la Pulizia disco sui file temporanei

Pulizia disco è un’altra funzionalità interessante che puoi utilizzare per rimuovere i file non necessari che intasano il tuo laptop, ottenendo un vantaggio sostanziale a livello di reattività.

Per accedervi, digita pulizia nella barra di ricerca delle applicazioni “pulizia disco” e seleziona il relativo risultato. Fai clic sulle caselle accanto a ciascun file che si desidera eliminare, seleziona OK, quindi Elimina file.

10- Cambia l’aspetto di Windows tramite le Opzioni prestazioni

Windows 11 è un sistema operativo, così come i suoi predecessori, alquanto attraente sotto il punto di vista estetico. Molte delle finezze grafiche, però, sommate tra loro hanno un peso quando si parla di prestazioni.

Se puoi rinunciare a qualche effetto visivo, per quanto apprezzabile, puoi di certo spremere un po’ il tuo hardware per ottenere il massimo da Windows lato prestazionale.

Digita “sistema avanzato” nella barra di ricerca delle applicazioni fai clic su Visualizza impostazioni di sistema avanzate dai risultati. Fai clic su Impostazioni in Prestazioni, selezionare Regola per prestazioni ottimali, quindi fare clic su OK per confermare le tue scelte.

Conclusioni

Esistono molti altri modi per ottimizzare il tuo laptop come:

Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows;

di Windows; Disattiva l’ indicizzazione della ricerca ;

; Disattiva suggerimenti e notifiche ;

; Abilita la modalità gioco , se utilizzi un laptop da gaming;

, se utilizzi un laptop da gaming; Sospendi la sincronizzazione di OneDrive.

Inoltre, non dovresti dimenticare la pratica, ancora utile sui classici hard disk, della deframmentazione.

Tieni presente, tuttavia, che non è necessario eseguire tutti questi passaggi per migliorare le prestazioni. Nella maggior parte dei casi, alcune di queste pratiche hanno un impatto minimo ma, se stai cercando di spingere al massimo il tuo portatile, puoi comunque sbizzarrirti applicandole tutte.