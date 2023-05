Come utilizzare tutta la RAM su Windows

La memoria RAM è un componente fondamentale per migliorare la velocità e le prestazioni di un sistema informatico, ma a volte, ci sono situazioni in cui Windows non utilizza tutta la RAM installata, causando problemi di prestazioni. Questo è particolarmente fastidioso per coloro che hanno investito in una grande quantità di RAM, solo per scoprire che non viene utilizzata completamente dal sistema operativo. In questa guida, scopriremo come sfruttare al meglio la RAM del tuo PC Windows e come risolvere eventuali problemi di prestazioni. Segui i nostri suggerimenti per utilizzare al meglio la tua RAM e migliorare le prestazioni del tuo PC.

Introduzione su come utilizzare tutta la RAM

La RAM rappresenta un componente importantissimo per incrementare la velocità e le prestazioni di un PC. Nonostante ciò, in alcune circostanze, Windows potrebbe non sfruttare l’intera quantità di RAM installata, il che può generare fastidiosi problemi di prestazioni. Se non impiegata adeguatamente, la RAM può anche causare rallentamenti nei tempi di caricamento e altri inconvenienti analoghi. In questa guida, analizzeremo le possibili ragioni di questo problema e forniremo soluzioni pratiche per risolverlo una volta per tutte. Iniziamo quindi con l’analizzare le cause di una memoria RAM non utilizzata al massimo.

Perché Windows non usa tutta la memoria RAM

Se stai riscontrando difficoltà nell’utilizzo completo della RAM su Windows, ci sono diverse possibili cause da considerare. La versione del sistema operativo a 32 bit, infatti, consente di utilizzare solo fino a 4 GB di RAM. Se desideri utilizzare RAM aggiuntiva, devi passare alla versione a 64 bit. Le impostazioni del BIOS possono essere configurate in modo errato, consentendo l’utilizzo di soli una percentuale fissa della RAM.

Alcuni dei componenti hardware installati nel sistema potrebbero utilizzare una parte significativa della RAM. In questo caso, puoi regolare l’allocazione della memoria per risolvere il problema. È inoltre possibile che il sistema abbia imposto una limitazione sulla quantità di RAM che un determinato programma può utilizzare. La RAM stessa potrebbe essere difettosa o obsoleta.

Se la funzione di memoria virtuale è abilitata, potrebbe consumare una parte significativa della RAM. In tal caso, modificare le impostazioni della memoria virtuale o disabilitarla può essere la soluzione al problema. Ora che hai un’idea delle possibili cause del problema, possiamo iniziare a esaminare i metodi di risoluzione dei problemi per risolvere definitivamente il problema.

Controllare le impostazioni del BIOS

Il primo passo che ti consigliamo di seguire per risolvere il problema dell’utilizzo incompleto della RAM su Windows consiste nel controllare se le impostazioni del BIOS sono configurate correttamente. In questo metodo, cominceremo verificando se il BIOS riconosce l’intera quantità di RAM installata. Successivamente, abiliteremo la funzione di rimappatura della memoria, la quale consente al sistema operativo di accedere alla memoria precedentemente inaccessibile, e regoleremo la dimensione dell’apertura video AGP. Ecco i passaggi da seguire:

Riavvia il PC e durante la fase di avvio, premi ripetutamente i tasti F2, F10, Esc o Canc. Tieni presente che le chiavi per accedere al BIOS possono variare a seconda del produttore, quindi ti consigliamo di controllare il sito web del produttore per queste informazioni.

Una volta che sei nel BIOS, verifica se tutti i moduli di RAM sono presenti. Successivamente, vai al menu Impostazioni avanzate o Chipset e individua la funzione di rimappatura della memoria. Il nome di questa funzione potrebbe variare leggermente a seconda del produttore del dispositivo.

Abilita la funzione di rimappatura della memoria e salva le modifiche apportate.

Successivamente, controlla quanta dimensione della memoria è assegnata all’apertura video AGP. Tieni presente che la memoria allocata qui non può essere utilizzata dal sistema, quindi regolala di conseguenza.

Infine, esci dal BIOS e riavvia il computer. Al riavvio, controlla se il problema dell’utilizzo incompleto della RAM è stato risolto.

Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di risolvere il problema dell’utilizzo incompleto della RAM su Windows.

Modificare le impostazioni di configurazione del sistema

È possibile che tu abbia selezionato l’opzione “Memoria massima” nella finestra “Configurazione di sistema“, il che potrebbe essere la causa del problema dell’utilizzo incompleto della RAM. Ciò accade quando la memoria massima è impostata su un valore inferiore alla quantità totale di RAM installata, costringendo Windows a riconoscere solo una porzione specifica di RAM. Deselezionando questa opzione, consentirai a Windows di gestire l’intera quantità di RAM installata, risolvendo il problema in questione. Ecco come puoi fare:

Premi contemporaneamente i tasti Win + R per aprire la finestra “Esegui“. Digita “msconfig” nella finestra “Esegui” e premi Invio. Nella finestra successiva, vai alla scheda “Avvio” e premi il pulsante “Opzioni avanzate“. Deseleziona l’opzione “Memoria massima” e fai clic su “OK“. Fai clic su “Applica” e poi su “OK” per salvare le modifiche apportate. Riavvia il computer.

Al riavvio, il sistema dovrebbe essere in grado di utilizzare l’intera quantità di RAM installata. Speriamo che questa soluzione risolva il problema dell’utilizzo incompleto della RAM su Windows.

Utilizzare la versione a 64 bit di Windows

Come già accennato, la versione a 32 bit di Windows ha una limitazione di utilizzo della RAM di 4 GB. Se hai una quantità maggiore di RAM disponibile che desideri utilizzare, la soluzione potrebbe essere quella di passare alla versione a 64 bit di Windows. Nel caso in cui non fossi a conoscenza delle differenze tra le versioni a 32 e 64 bit di Windows, abbiamo una guida dettagliata che fornisce informazioni complete in merito.

Prima di procedere all’aggiornamento alla versione a 64 bit, è necessario verificare la compatibilità dell’hardware del dispositivo. Per farlo, digita “msinfo32” nella finestra “Esegui” e premi Invio. Nella finestra successiva, vai alla voce “Tipo di sistema” e verifica se indica “PC basato su x64“. Se è così, significa che il tuo dispositivo può supportare un sistema a 64 bit.

A questo punto, puoi utilizzare uno qualsiasi dei diversi metodi disponibili per l’installazione di Windows. Tieni presente di scegliere la versione a 64 bit quando ti viene richiesto di selezionare l’architettura per l’installazione.

Identifica i problemi con la RAM

Potrebbero esserci problemi con la RAM stessa che causano l’utilizzo incompleto della memoria da parte di Windows. Per verificare se questo è il caso nella tua situazione, la prima cosa che ti consigliamo di fare è spegnere il computer, scollegare tutti i cavi e cambiare l’ordine dei moduli di memoria. Controlla i moduli di RAM per eventuali danni fisici come crepe o clip rotte. In caso di problemi di questo tipo, potrebbe essere necessario sostituire il modulo difettoso.

Un altro modo per verificare la presenza di problemi nella RAM consiste nell’utilizzare uno strumento di diagnostica della memoria. Questa utility eseguirà la scansione della RAM alla ricerca di errori e ti avviserà se vengono rilevati problemi. In tal caso, sarà possibile adottare le misure appropriate per risolvere tali problemi. Si consiglia inoltre di consultare la guida del produttore per assicurarsi che tutti i moduli di memoria siano inseriti negli slot corretti.

Nel caso in cui il tuo dispositivo richieda l’utilizzo di slot specifici per determinati moduli, potresti riscontrare un problema a causa di ciò. Verificare la corretta posizione dei moduli di RAM può quindi risolvere il problema dell’utilizzo incompleto della RAM su Windows.

Conclusioni su come utilizzare tutta la RAM

In conclusione, l’utilizzo incompleto della RAM può influire in modo significativo sulle prestazioni del sistema e può causare problemi di vario genere. Siamo fiduciosi che i passaggi descritti in precedenza ti aiuteranno a risolvere il problema una volta per tutte. Per evitare problemi simili in futuro, è importante mantenere il BIOS aggiornato e svolgere una regolare manutenzione del sistema.

In questo modo, potrai garantire che il tuo sistema funzioni al meglio delle sue capacità e che la memoria venga utilizzata in modo ottimale. Seguendo queste semplici linee guida, potrai garantire una maggiore stabilità e prestazioni del tuo sistema, evitando problemi di utilizzo incompleto della RAM su Windows.