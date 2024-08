6 siti per giocare a titoli retrogaming gratis online

Il retrogaming, una volta passione di nicchia, oggi è diventata una vera e propria moda.

Questo tipo di intrattenimento permette di ripercorrere la storia videoludica, provando con mano console leggendarie come SNES o la prima storica Playstation, così come videogiochi legati a MS-DOS e alle prime versioni di Windows. Nonostante tutto l’entusiasmo, per molti utenti affrontare gli emulatori non è così semplice. Dalle impostazioni, alle ROM, per chi è meno smaliziati non è così semplice.

Per fortuna, attraverso alcuni particolari siti, è possibile provare alcuni dei videogiochi storici delle varie piattaforme gratis e senza alcun tipo di installazione necessaria. Di seguito ti proponiamo quelli che sono i principali servizi attualmente disponibili online che offrono la miglior esperienza possibile nel contesto del retrogaming.

Retro Games

La piattaforma nota come Retro Games è una tappa pressoché obbligatoria per gli appassionati di piattaforme come Gameboy, Sega Genesis e SNES. Qui sono disponibili un numero enorme di titoli e, a differenza di altri siti del settore, non verrai accolto da pubblicità soffocante e invasiva.

Selezionando un gioco è possibile avere a destra la lista dei comandi da tastiera e alcuni consigli. Sotto la schermata in cui viene avviato il titolo è invece presente un sistema di valutazione oltre alla lista delle altre console/computer per cui il gioco è disponibile.

Più sotto sono disponibili ulteriori informazioni, con una scheda dettagliata proveniente da Wikipedia, la guida del gioco in PDF (quando disponibile), suggerimenti per giochi simili e tante altre curiosità.

Puoi anche scegliere tra diversi emulatori online per trovare quello che funziona meglio per ogni singolo gioco.

Old Gameshelf

Dai classici NES a quelli Neo Geo e Game Boy Advance: anche Old Gameshelf è una vera e propria chicca per gli amanti di retrogaming. Il sito ha una struttura di ricerca semplice e, una volta individuato il gioco desiderato vengono proposti in maniera pratica i controlli e, poco sotto, un’ampia descrizione del titolo.

Old Gameshelf, tra le altre cose, offre anche l’opportunità di salvare una partita (caratteristica non scontata essendo su browser). L’essenzialità, la velocità di FPS elevata e l’ampia libreria rendono questa soluzione più che consigliata.

Emulator Games Online

Emulator Games Online è un sito minimalista ma non per questo ricco di titoli dalla grande valenza storica per gli appassionati.

Uno dei punti di forza di EGO è, senza ombra di dubbio, la massiccia presenza di giochi Nintendo, come diversi titoli della saga di Zelda o dei Pokémon molto difficili da trovare altrove.

Ogni pagina di gioco ha controlli personalizzabili, informazioni dettagliate, così come opzioni per la riproduzione a schermo intero, e funzioni per salvare e caricare le partite.

Unico difetto di EGO sono le pubblicità un po’ invadenti, anche se con un buon ad-blocker queste sono aggirabili facilmente.

Classic Reload

Con Classic Reload, viriamo sul retrogaming più improntato ai computer. Che si tratti di Commodore 64, Amiga o MS-DOS, questa piattaforma offre una prospettiva sui videogiochi anni ‘80 e ‘90 diversa rispetto alle console.

Già dalla home page è possibile fare un bel tutto nel passato, molto apprezzato dai videogiocatori meno giovani. La possibilità di giocare a schermo intero e la possibilità di utilizzare un controller vero e proprio oltre alla classica descrizione del titolo, sono caratteristiche che rendono Classic Reload un’alternativa più che valida agli altri nomi di questa lista.

Play Classic Games

Il sito di Play Classic Games offre una valanga di titoli (più di 6.000) per diverse console come Atari 2600, SNES, Gameboy o per MS-DOS.

La piattaforma non da indicazioni sui controlli, dunque dovrai andare per tentativi ma, nel complesso, l’esperienza di gioco è più che apprezzabile. L’emulazione direttamente tramite browser è infatti priva di problemi e può soddisfare anche i retrogamer più esigenti.

Anche in questo caso la pubblicità è un po’ invadente e alcuni titoli non sembrano voler partire. In ogni caso, vale la pena fare un piccolo tentativo con il gioco preferito della tua infanzia.

My Emulator Online

L’ultima piattaforma per il retrogaming che vogliamo mostrare è My Emulator Online.

Questa offre una vasta selezione di titoli datati, inclusi anche giochi per Nintendo 64 e Nintendo DS. Tutti i giochi usano un emulatore basato su browser come le altre voci in questo elenco, il che significa che puoi collegare un controller e salvare/caricare le partite (il che non è poco per i videogiochi più complessi).

Come capita con alcune piattaforme simili, anche My Emulator Online soffre di un lieve ritardo per quanto concerne gli input di controller o tastiera. Ciò lo rende ideale per i titoli più “rilassati” e un po’ meno per quelli di pura azione.

Ed ecco i migliori siti che abbiamo individuato. Questo è ovviamente solo un piccolo assaggio di ciò che offre la rete e, con alcune ricerche, potresti trovare servizi altrettanto validi.

Se invece sei alla ricerca di emulatori specifici per piattaforme come PS1 e PS2, qui abbiamo affrontato l’argomento nei dettagli.