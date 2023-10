5 modi per visualizzare il contatore FPS in Windows 11

Perché i videogiocatori sono così ossessionati dagli FPS?

I Frames Per Second (fotogrammi al secondo) è il numero di immagini o fotogrammi resi dal chip grafico su un computer. A livello pratico, FPS più elevati si traducono in un gameplay più fluido e in una migliore esperienza visiva. Puoi anche usare questi valori come parametro per misurare come il tuo hardware si comporta rispetto a un videogioco.

Sebbene in molti casi questo numero sopravvalutato dai gamer, si tratta comunque di un parametro importante per valutare la piacevolezza di un gameplay. Oggi, Windows, i programmi di gestione della GPU e persino alcuni client di gioco offrono la possibilità di visualizzare il contatore FPS per valutare in tempo reale le prestazioni del PC.

In questo articolo ci concentreremo su questo tema, individuando cinque metodi per ottenere un contatori di FPS in Windows 11.

Metodo 1: Xbox Game Bar

Xbox Game Bar è una funzione integrata in Windows 10 e Windows 11. Pertanto, non è necessario installarla separatamente per mostrare il contatore FPS in Windows 11.

Puoi utilizzare questo strumento per acquisire screenshot del gioco, registrare video e tenere traccia delle prestazioni. Ecco come vedere gli FPS sullo schermo usando Xbox Game Bar:

Avvia qualsiasi gioco sul tuo PC;

Premi la scorciatoia da tastiera Windows + G per aprire Xbox Game Bar;

+ per aprire Xbox Game Bar; Fare clic sull’icona Prestazioni (quella a forma di monitor) per avviare l’ overlay : vedrai le metriche in una piccola finestra;

(quella a forma di monitor) per avviare l’ : vedrai le metriche in una piccola finestra; Sposta la sovrapposizione in un angolo del display e fai clic sull’icona Pin per fissarla lì;

per fissarla lì; Fai clic su un punto qualsiasi della schermata di gioco: ninimizzerà la Xbox Game Bar ma manterrà la sovrapposizione delle prestazioni bloccata sullo schermo.

Metodo 2: NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA GeForce Experience è un’utility dedicata alla gestione dei driver, che consente anche di personalizzare le impostazioni di gioco e registrare e condividere fasi di gameplay.

Puoi utilizzare la funzione di overlay integrata per visualizzare i framerate durante il gioco. Se non hai l’app NVIDIA GeForce Experience installata sul tuo PC, prima scaricala e installala. Ecco come come agire per tenere sotto controllo gli FPS:

Apri l’app NVIDIA GeForce Experience;

Vai nell’area in alto a destra e fai clic sull’icona Settings ;

; Scorri verso il basso fino alla sezione In-Game Overlay : clicca sull’interruttore per abilitare la funzione di overlay se non è attiva;

: clicca sull’interruttore per abilitare la funzione di overlay se non è attiva; Fai clic sull’opzione Settings ;

; Clicca sulla voce layout HUD ;

; Clicca sull’opzione Performance . Quindi fare clic sull’opzione FPS ;

. Quindi fare clic sull’opzione ; Fai clic sul pulsante Done e chiudi l’overlay NVIDIA;

e chiudi l’overlay NVIDIA; Avvia un gioco sul tuo PC;

Premi la scorciatoia Alt + R per avviare l’overlay: vedrai un riepilogo in tempo reale degli FPS e altre metriche all’angolo dello schermo.

Metodo 3: Steam

Non tutti sanno che anche il client di Steam offre un’opzione che mostra un overlay utile per visualizzare FPS durante le fasi di gioco.

Come con NVIDIA GeForce Experience, puoi anche regolare la posizione dell’overlay FPS, il che può esserti molto utile con alcuni titoli. Segui questa procedura:

Avvia il client di Steam;

Fai clic sul menu Steam nell’angolo in alto a sinistra e clicca su Impostazioni dal menu contestuale;

nell’angolo in alto a sinistra e clicca su dal menu contestuale; Fai clic su In gioco dalla barra laterale sinistra , individua l’opzione Contatore FPS in-game e seleziona l’elenco a discesa;

, individua l’opzione e seleziona l’elenco a discesa; Scegli l’area dello schermo in cui desideri posizionare il contatore FPS ;

; Chiudi la pagina Impostazioni ;

; Clicca sulla voce Libreria, seleziona un gioco dall’elenco e fai clic sul pulsante Gioca.

Lo strumento per monitorare gli FPS apparirà dove hai scelto di posizionarlo.

Metodo 4: FRAPS

FRAPS è uno strumento di monitoraggio FPS freemium che esiste da decenni. L’app in questione, oltre a misurare gli FPS può aiutarti a registrare video di gameplay e acquisire screenshot. Esiste una modalità a pagamento che sblocca il supporto per più formati di immagini e rimuove le filigrane ma, se la tua priorità sono gli FPS, la versione base di FRAPS è sufficiente. Ecco come utilizzare il display FPS:

Scarica e installa FRAPS sul tuo PC;

Avvia l’app e passa alla scheda FPS (per impostazione predefinita, il tasto di scelta rapida in sovrimpressione per il contatore FPS è F12 );

(per impostazione predefinita, il tasto di scelta rapida in sovrimpressione per il contatore FPS è ); Riduci a icona le finestre di FRAPS e avvia un gioco.

La sovrapposizione del contatore FPS apparirà nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Puoi premere ripetutamente il tasto F12 per modificare la posizione dell’overlay.

Metodo 5: RTSS e MSI AFTERBURNER

MSI Afterburner è un’eccellente utility per l’overclocking. L’app, tra le varie funzionalità offerte, ti permette di visualizzare gli FPS e altre statistiche sull’utilizzo dell’hardware durante il gioco. Non solo: i risultati dei vari benchmark possono essere esportati anche all’esterno del software.

Per poter visualizzare gli FPS, però, hai anche bisogno di Riva Tuner Statistics Server (RTSS). Ecco la procedura per ottenere uno strumento adatto:

Scarica MSI Afterburner sul tuo PC;

Installa l’app e avviala: una volta fatto, clicca sull’icona Settings ;

; Nella scheda General , espandi l’elenco a discesa sotto l’opzione Master graphics processor selection ;

, espandi l’elenco a discesa sotto l’opzione ; Seleziona la GPU che usi durante le fasi di gaming;

che usi durante le fasi di gaming; Passa alla scheda Monitoring e individuare l’opzione Active hardware monitoring graphs ;

e individuare l’opzione ; Trova e fai clic sull’opzione Framerate nell’elenco;

nell’elenco; Passa alla scheda On-screen display option e fai clic sulla casella accanto all’opzione per attivare o disattivare visualizzazione su schermo;

e fai clic sulla casella accanto all’opzione per attivare o disattivare visualizzazione su schermo; Premi il tasto F12 ;

; Fai clic sul pulsante Apply e quindi premi il pulsante OK.

Riduci a icona la finestra di MSI Afterburner e avvia un gioco: il contatore FPS apparirà sullo schermo. Puoi premere il tasto F12 per attivarlo o disattivarlo a seconda del momento.

Quale strumento scegliere?

A questo punto, se non hai scelto una via precisa, potresti avere qualche dubbio rispetto a quale metodo scegliere.

Xbox Game Bar è lo strumento integrato per mostrare il contatore FPS in Windows 11: nel dubbio, dunque, puoi usare questa funzione senza dover installare nulla.

Gli utenti di GPU NVIDIA possono utilizzare l’app GeForce Experience, anche perché, con tutta probabilità, hanno già installato questo software sul proprio PC.

Per quanto riguarda gli strumenti di misurazione FPS di terze parti, puoi utilizzare FRAPS o MSI Afterburner per visualizzare l’FPS sullo schermo. Entrambe le app offrono diverse funzioni che vanno oltre l’ambito FPS: valuta bene quale potrebbe venirti più utile.